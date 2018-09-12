Почти исправились: «Почта России» ответила на замечания жителей Хабаровска

Сотрудники «Почты России» – тоже люди, и как обычные люди готовы выстраивать диалог. Правда, подчас, чтобы получить самый элементарный, но более-менее содержательный ответ в Хабаровске, приходится щелкать фотокамерой, запасаться диктофонными записями, приставать к случайным прохожим и как будто бы неслучайным работникам почтового отделения. В общем, ломать то ли комедию, то ли перья.

В прошлом номере нашей газеты была обрисована не очень приятная картина, с которой сталкиваются многочисленные посетители отделений связи не только Хабаровска. Люди живописуют сложности, с которыми сопряжено общение с «Почтой России», на примере отделения № 20 по ул. Шеронова, 7. Одни пользуются для этого Книгой заявлений и предложений, другие ограничиваются разговорами.

Жалобы самые разные. К примеру, без всякого предупреждения – неожиданно! - меняется график работы почтового отделения. Или начинает барахлить электронная очередь, вместо порядка внося путаницу. Или еще какое оборудование вдруг отказывается работать. И тогда визит с целью получить почтовое отправление превращается в настоящий приключенческий квест – абсолютно бесплатный, но почему-то не добавляющий радости его участникам. Возможность «пробить» обстановку заранее и дистанционно, скажем, по телефону, в большинстве случаев, как подчеркивают разные собеседники, заканчивается неудачей: молчат указанные в извещениях телефонные номера!

На нашу публикацию откликнулись в региональном руководстве ФГУП «Почта России».

- УФПС Хабаровского края сообщает, что с 1 сентября отделение связи №20 работает в прежнем режиме с 08:00 до 20:00, все услуги оказываются в полном объеме в штатном режиме. В отделении работает 4 операционных окна, в часы пиковых нагрузок – 6 операционных окон. Переход отделения на временный режим был связан с периодом летних отпусков сотрудников. Информация о временном режиме работы была отражена на входе в отделение и на сайте pochta.ru в разделе «Отделения». По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону 8-800-2005-888.

Это все. По другим проблемам, поднятым в обсуждаемой публикации, ни слова. Например, как быть, если вам выдали бандероль, с которой капает нечто липкое. Если верить рядовым служителям почты, нужно смириться с судьбой, ведь привалившее «счастье» - не чье-то, а ваше, и проблемы, с ним связанные, – исключительно ваши. Ну а то, что загрязнение произошло во время хранения в отделении, – факт, значимый тем меньше, чем позже вы его осознали.

Впрочем, существуют же правила обслуживания потребителей тех или иных услуг! Значит, если недочеты исправлены, но не полностью – почти! – а о других речи нет, не ленитесь! Отправляйтесь в Роспотребнадзор!

Алексей Стахов

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