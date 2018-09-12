Черные дыры Хабаровска: Артель «Напрасный труд»

В Хабаровске битва за комфортную городскую среду порой напоминает борьбу с ветряными мельницами

Вместо того чтобы сделать один раз и надолго, делаем кое-как. И неважно, кто старается – муниципальные организации, краевые структуры или частный капитал.

О дважды заделанной, но по-прежнему живучей «черной дыре» на углу улиц Гамарника и Постышева уже писали (в крайний раз - «На том же месте», «Молодой дальневосточник XXI век» №32, 8-15 августа 2018 г.). И были правы: после первых осенних дождей размер провала только увеличивается. Не помогло ни асфальтирование, ни пара лопат бетона. Осталось дождаться, когда кто-либо из автомобилистов, попав колесом своего транспортного средства в яму, тихим и не злым словом вспомнит родственников по ближайшей линии тех, что не могут раз и навсегда сделать хорошо.

Самое смешное, что принцип работы «кинул, плюнул и бежать» характерен и для частного капитала, и для муниципального. Вполне здравая идея облагородить путь по улице Нагишкина оказалась выполненной из рук вон плохо. Понятно, что струя воды из водоразборной колонки не очень благотворно влияет на сохранность тротуаров. Но попытка малым объемом и плохого качества строительных материалов залатать большой объем мелких дыр на тротуаре привела к плачевному результату. Вроде и сделано почти ровно - если сравнивать с окружающими ямками, но когда слой строительной смеси легким движением ноги снимается с основы, когда на нем отпечатаны «шаги эпохи»… Это что угодно, но только не ремонтно-восстановительные работы. Силы и деньги на ветер.

Но хочется закончить на позитивной ноте. В материале «Еще много-много раз» («Молодой дальневосточник XXI век», №29, 18-25 июля 2018 г.) было рассказано о «черной дыре» на улице Металлистов. Намедни, проезжая с коллегой на автомобиле, специально попросил его тормознуть у этой болевой точки. Лично убедился, что неизвестные герои закрыли солидным люком дыру. Она ранее обозначалась воткнутой веткой. И на этом хорошие новости с дорог у меня заканчиваются. Осень, знаете ли, пришла в Хабаровск в начале этой недели, с дождями, ветрами и потопами. Они усугубят и без того не самую благополучную обстановку на наших путях в светлое будущее.

Люк Бессонов

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