В коридорах власти: 68-летний мэр Хабаровска уступил дорогу молодым

Хабаровск сдается без боя - мирно и планомерно. Действующий мэр Александр Соколов рассказал, почему не стал бороться за пост градоначальника на нынешних выборах, обрисовал итоги своего 18-летнего правления и заверил: его администрацией сделано все, чтобы у дальневосточной столицы были исключительно радужные перспективы.

Час откровения пробил за несколько дней до всероссийского судного дня - дня единого голосования. Команда есть, и команде нужно дать возможности карьерного роста - следует из выступления мэра Хабаровска во время общения с журналистами. Итоговая пресс-конференция градоначальника, 85-я по счету, состоялась в зале приемов Городского дворца культуры.

Небо и земля

Торжественная атмосфера помещения, видимо, лучше всего соответствует успехам, достигнутым мэрией под руководством Александра Николаевича. Хотя и здание, занимаемое чиновниками муниципалитета, тоже существенно преобразилось – под стать городу, отметил Соколов: то, что было когда-то, и что есть сейчас – как небо и земля.

- В культуре, в спорте, в здравоохранении, в образовании, в развитии городского хозяйства, в инфраструктуре города, в сфере благоустройства построены, реконструированы, отремонтированы тысячи и тысячи объектов. Где-то мы уже и не помним, как выглядел город в той или иной точке несколько лет назад. Когда начинаешь спрашивать даже руководителей управлений, далеко не все помнят, как выглядела та или иная дорога, каким был парк. Если раньше мы все жили в одном облезлом, обшарпанном здании – все структуры там находились, размещались и в подвалах, и чуть ли не под кровлей, сегодня все приведено в соответствие с нормами, - напомнил глава хабаровской администрации.

Произошло это не по мановению волшебной палочки, а благодаря эффективному управлению, неоднократно на протяжении сорокаминутного спича констатировал мэр.

- Мы создали эффективную систему управления городской экономикой и на протяжении всех этих лет имеем серьезный прирост объемов и улучшение качественных параметров. Оплата работы чиновников мэрии увязана с эффективностью работы предприятий, которые они курируют. И если плановые показатели не выполняются, управленческая структура лишается премий, выплат, доплат, - поделился секретом градоначальник.

Говоря о зарплатах, Соколов упомянул и о рынке труда, вакансиях, перспективах для молодежи.

- Рост зарплат в Хабаровске продолжается. По этому полугодию реальные зарплаты подросли на 9,3%. Очень важно, что молодежи есть где работать. В центре России губернаторы гордятся, что у них безработица не превышает 0,7%. У нас она чуть больше 0,2%. Вакансий у нас более 7 тысяч! Пожалуйста – рабочие места есть! Вспоминаю, что в 2000 годы было огромное количество вакансий в администрации города – никто не хотел идти работать в местную власть: не престижно и со многих сторон обижали. Сегодня к нам очередь, - заявил мэр.

Город-мечта

Семь тысяч вакансий при полумиллионном населении – это, наверное, замечательно. Очередь из желающих трудиться на благо Хабаровска в городской мэрии – тоже неплохо. Позитива добавляет и забота местных властей о здоровье хабаровчан – физическом, душевном и социальном. Помимо учреждений здравоохранения, о чем уже было упомянуто, дальневосточная столица бешеным темпом наращивает количество спортивных площадок, благоустраивает парки, развивает сеть кинотеатров и других учреждений досуга.

- В 2000 году в Хабаровске практически не было мест, где могла бы отдыхать молодежь. Сегодня их по городу – десятки, сотни. Везде есть возможность заняться спортом, поучаствовать в крупных культурных мероприятиях. За последние шесть лет построили больше 200 спортивных объектов. Много лет в Хабаровске работает техническая школа, где можно получить инженерное образование. Есть художественные, музыкальные школы, муниципальная киносеть открыла за 18 лет больше десятка кинозалов. А где еще есть такая целенаправленная работа по патриотическому воспитанию, как в Хабаровске? Кадетские классы, школы! По-разному можно к этому относиться. Но то, что Хабаровск – Город воинской славы и у нас лучшая в России площадь воинской славы, этим можно гордиться! – убеждал журналистов-скептиков глава города.

Разумеется, гордиться можно и нужно хабаровчанам и местной промышленностью. Предприятиями, успехи которых пока не потрясают соотечественников из каких-нибудь отдаленных земель, вроде Крыма или Калининграда, но в нашем местном таежно-медвежьем углу, у побережья Японского моря, безусловно, ввергают в уныние ближайших претендентов Хабаровска на звание лучшего муниципального образования в той или иной номинации. Как следствие, у нас все шансы выйти на новый, качественно более высокий уровень развития, подчеркнул Александр Соколов.

- В этом году у нас в городе около 5,5 тыс. выпускников, включая 2,5 тыс. получивших среднее образование. Кто-то из них уезжает из города. Но столько же, а может, и больше, приезжают к нам. В этом году только в ТОГУ приехала молодежь из 22 стран и 42 регионов. Развитие города будет требовать новых подходов, чтобы Хабаровск становился точкой роста. Подобные примеры есть во многих странах. В США в 1930 годы что сделали? Определили точки роста, вывели из них административные и государственные структуры, перевели в другие, менее значимые города. И эти точки роста потянули за собой всю экономику, - заметил Соколов.

Ни «внизу», ни «вверху»

И все-таки претворять светлые планы в жизнь предстоит новому градоначальнику.

- Не всегда новации, к которым созрел ты, готовы к внедрению. У меня долгий период работы в качестве мэра. Необходимы кадровые перемены. Если я продолжу работу, будет закрыта перспектива профессионального роста людям, которые работают вместе со мной. Они пришли, чтобы давать результаты. Наверное, и по-человечески, и профессионально, и политически я поступаю правильно, - прокомментировал вопрос своей предстоящей отставки Александр Соколов.

Можно предположить, что новации, о которых упомянул мэр, должны быть направлены на устранение явных, но практически не упоминаемых вслух пороков сложившейся в регионе экономической модели. На сегодня, как прозвучало в ходе пресс-конференции, ни «внизу», ни «вверху» нет полного взаимопонимания между властью и бизнесом. В результате стремительно развивается нацеленный на быструю прибыль непроизводственный сектор экономики - торговля и обслуживание. А вот рабочих мест в производстве все еще катастрофически не хватает. Однако напрямую во время общения градоначальника с журналистами это озвучено не было. В Хабаровске все должно быть прекрасно, потому что Хабаровск – столица, пусть и номинально, но всего Дальневосточного федерального округа.

Алексей Стахов

Фото автора

В первый год, когда я пришел, муниципальные предприятия города имели сто миллионов убытков при бюджете чуть больше полутора миллиардов рублей. Сегодня прибыль муниципального сектора – 300 миллионов рублей, в отдельные годы бывает и до пятисот.

Александр Соколов

Ни для кого не секрет, что установленные оклады муниципальных служащих небольшие. Например, у заместителя мэра 9,5 тысячи рублей.

Александр Соколов.

Среди показателей, которые волнуют всех, - сфера пассажирских перевозок. По первому полугодию этого года – рост 103,6%. Со слов Соколова, он много лет воевал за закон, который позволял бы органам местного самоуправления эффективно управлять организацией пассажирских перевозок. Сейчас улучшается качество обслуживания, транспорт переводится на газ, улучшается экономика. Но у бизнеса целый объем преференций, и муниципалам с ним тяжело конкурировать. Однако показатели отлаживаются.

Ежегодно в Хабаровске при строительстве, реконструкции и после капитального ремонта вводилось в эксплуатацию больше 500 объектов. За годы управления А.Н. Соколовым построено более 3 млн кв. м жилья. В ближайшие годы в развитие спортивной инфраструктуры будет вложено 5 млрд рублей городских, краевых и федеральных средств. В планах – строительство 6–8 школ, что позволит перейти на односменное обучение.

Продолжается программа строительства детских садов. За минувшие годы их было введено 45, и сейчас проблема менее актуальна - в некоторых микрорайонах ясельные группы стоят полупустые, а то и пустые. Есть перегрузка в детсадовских группах, но с вводом новых зданий в центре проблема будет снята, а по окраинам ее вообще нет.

Сегодня у Хабаровска стабильный бюджет. 18 лет назад он составлял чуть больше 1,5 млрд рублей, из них 756 млн – долги перед кредиторами. Сегодня бюджет в десять раз выше. В 20 раз вырос объем неналоговых поступлений от использования городского имущества. В отдельные годы сумма доходила до миллиарда рублей. Объем городского имущества удалось прирастить почти до 10 млрд рублей. Это сетевое хозяйство, скверы и парки, объекты, возведенные в рамках частно-муниципального партнерства. У Хабаровска нет кредитов перед банками, закрываются кредиты перед казначейством – они текущие и не несут потерь или выплат процентов. В начале года закрыта бюджетная гарантия для «Горводоканала» на 500 млн руб.

Куда уйдет Александр Соколов после отставки?

На этот вопрос действующий градоначальник ответил, как и подобает опытному политику, со всей прямотой.

- Я еще не освобожден от многих серьезных общественных должностей: по-прежнему являюсь президентом Общероссийского конгресса муниципальных образований России, вхожу в Совет по местному самоуправлению и так далее. Есть предложения со стороны бизнеса и по участию в развитии международного сотрудничества. Время определиться у меня будет.

СПРАВКА

Александр Соколов (р. в 1950 г. в с. Даниловка Смидовичского района Еврейской автономной области) – мэр Хабаровска с 2000 года. В Хабаровске - с 1967 г. Прошел путь от слесаря до директора завода им. Горького. В 1989 г. назначен первым секретарем Хабаровского горкома, в 1993 - заместителем главы администрации Хабаровска по экономическим вопросам, в 1994–2000 гг. – занимал пост гендиректора ОАО "Хабаровскнефтепродукт". На должность мэра Хабаровска избирался четыре раза - в 2000, 2004, 2008 и 2013 гг.