Пространство в Хабаровском крае: Златая цепь на ТОСе том

Заметки о втором конкурсе проектов 2018 г. по развитию территорий общественного самоуправления в Хабаровском крае

Заседание экспертной комиссии по выбору победителей среди территорий общественного самоуправления во втором этапе конкурса проектов 2018 г. прошло необычно: в клубе с. Тополево, при полном зале претендентов. Событию предшествовала работа трудная и ответственная, это я вам как один из общественных экспертов говорю. Мы с коллегами познакомились и оценили 241 (!) проект (а на конкурс было подано 275, часть отсеялась по причине непредоставления необходимого пакета документов), за каждым – люди и нужды. Нужд больше чем на 120 миллионов рублей, а из краевого бюджета выделено 50. И пусть денег стало чуть не в десять раз больше по сравнению с первыми конкурсами, их все равно на всех не хватит.

Аппетит приходит во время еды

- Вы как оценивали? – спрашивает меня сидящий рядом коллега.

Ну, во-первых, существуют некоторые правила, а во-вторых, всегда могу добавить дополнительный балл, если считаю, что проект очень важен. Ну вот, к примеру, освещение или чистая вода, или место, где можно собраться всем селом, чтобы обсудить текущие дела… Мне вот очень понравился проект ТОС «Альянс» из с. Полетное района им. Лазо: год люди обходили дома, записывали воспоминания ветеранов, сканировали документы – составили целую книгу. Теперь хотят ее издать. Это, наверное, очень субъективная оценка, ключевое слово в которой «издать», но, насмотревшись на выброшенные на свалку ордена и фотографии фронтовиков, всегда становлюсь на сторону людей, для которых слово «память» не пустой звук. ТОСы Полетного, кстати, во втором конкурсе этого года защитили целых три проекта. Да и в целом район имени Лазо – в числе лидеров. 25 представленных проектов получили высокую экспертную оценку.

- Лидеры по созданию территорий общественного самоуправления – села Полетное, Бичевая, Переяславка, Георгиевка, - рассказывает глава районной администрации Владимир Сорокин, - на предыдущий конкурс свои 18 проектов представили 9 поселений, одобрение получили 11. Но аппетит приходит во время еды, уверен, что наши граждане готовы брать на себя большую ответственность.

Были, конечно, и разочарования. Очень расстроилось ТОС «Радуга» - все три проекта на сумму более 1,5 миллиона рублей по устройству системы водоотведения поверхностного стока в границах одного многоквартирного дома не выиграли конкурс. «Для нас – это жизненная необходимость, - объясняли участники, - в дождь, при таянии снега вокруг дома стоит вода, размывает дорогу, в доме сырость и грибок». Да, ситуация не из приятных. Но на что готовы сами жильцы, чтобы ее исправить? Уже вернувшись в редакцию, поднимаю проект «Этап №1, подготовительный». Запрос – более 600 тысяч рублей, собственные вложения – 22 тысячи на оформление проектной документации. Между тем за приоритет проекта в ТОС проголосовали 144 жильца…

Не знаю, я в числе экспертов – новичок, но подобные настроения мне кажутся иждивенческими. Зато командный дух трогает за живое.

У «Лукоморья» - дуб зеленый

Председатель ТОС «Лукоморье» Елена Строганова рассказывает, как реализовывали проект 2017 года:

- Наш TOC в 2017 году участвовал в двух конкурсах и выиграл 3 проекта на строительство первой и единственной детской площадки в селе Свечино на общую сумму 300000 рублей. Реализацию всех трех проектов мы начали весной, как только растаял снег. Самым сложным и трудоемким стала подготовка территории под нашу сказочную площадку. На пустыре, перед домами, мы пытались сначала руками выкопать огромные пни, но это оказалось невероятно тяжело, поэтому не обошлись без тяжелой техники. Нам пришлось нанимать бульдозер, чтобы разровнять все ямы. Все наши дети с нетерпением ждали установки первой горки и помогали чем могли. Они всегда были на стройке, которая сплотила всех людей ТОСа.

Начать решили с установки крупных сооружений, чтобы рационально распределить место. Первым объектом стала зимняя горка по проекту «Зима близко». Мы самостоятельно разбирались в схемах, и установка затянулась на целый день. Дети ждали этого и были всегда рядом, подавали болты, шайбы и гайки, они контролировали каждый наш шаг и тут же проверяли все на прочность. Самому маленькому ТОСовцу всего 1,5 года, и он внимательно следил за всем происходящим. Радость детей от новой горки не передать словами. Хоть это и зимняя горка, она для них как домик на дереве, где они играют в прятки и проводят время, общаясь друг с другом.

Затем установили летнюю горку по проекту «Здоровые дети», мы стали опытнее, и процесс установки пошел быстрее. Теперь ребятишки могли кататься на летней горке, она стала центром внимания детей всех возрастов.

Все оборудование, которое мы закупили в ходе реализации проектов, очень яркое, красивое, качественно сделано. Мы очень долго выбирали и с выбором не ошиблись.

Песочный дворик по проекту «Веселые дюны» стал самым сказочным украшением нашей площадки: красивая арка, функциональные домики в виде елей, в домиках есть лавочки и разноцветные счеты для малышей, которые учатся считать.

Было решено установить видеонаблюдение за площадкой, чтобы долгие годы все было в целости и сохранности.

А между тем в июне исполнилось 110 лет селу Свечино, на празднике «День села» администрация поселения отметила нас грамотами за труды и старания, а администрация Хабаровского района вручила сертификат на развитие села Свечино.

Работы продолжались установкой спортивного комплекса и строительством сказочной беседки по проекту «Здоровые дети». Идеи по оформлению приходили к нам в процессе всего строительства, мы ко всему подходили с креативом, позитивом, где-то с юмором, но придерживались своего сказочного названия по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Лукоморье».

Беседку и лавочки мы придумали и мастерили сами, закупали пиломатериалы, краски, долго спорили в какой цвет покрасить, чтобы было не хуже, чем то, что уже установлено. Детишки помогали в покраске, тут, наверное, каждый малыш потрудился с кисточкой. Трудиться приходилось в основном по выходным и после работы, поэтому работали, пока не покидали силы. Но в итоге беседка получилась очень красивая, в виде сказочного дуба. И теперь в ней отдыхать любят и детишки, и их родители.

Мы обновили старые качели, которые дополнили площадку, ведь дети так любят качаться. Построили необыкновенную велопарковку в виде гусеницы из всем известного мультфильма, она приучает детей к порядку. Установили фонарь на солнечной батарее, который освещает площадку вечером и ночью. Соорудили клумбы, они – отличное ограждение входа на площадку от нежелательной парковки и разворота автомобилей и обеспечивают безопасность детей.

Случались и мелкие неприятности: после сильных ливней у нас смыло почти весь уже отсыпанный песок и пришлось его заново заказывать. Перед самым открытием нам привезли долгожданный чистый свечинский песок, которого так не хватало. Для того чтобы раскидать две кучи мокрого, тяжелого песка, вышли люди со всей улицы и трудились не покладая рук до самой ночи, и дети помогали, грузили ведра, тачки.

На открытии площадки было как на лучшем пляже Приморья. Мы устроили хороший праздник, где каждый ребенок смог блеснуть своим талантом. Администрация поселения выделила средства на гелиевые шарики для нашего праздника. А родители дарили детям подарки и мороженое.

Мы гордимся тем, что у нас получилось, есть и богатыри, и дуб зеленый, и сказочная избушка, и баба яга как живая. Настоящее Лукоморье! На открытии нам тожественно вручили сертификат на карусель - это подарок администрации Хабаровского района на 110-летие нашего родного села. Карусель уже установили, она отлично вписалась и стала центром нашей детской площадки.

От всех наших ТОСовцев и от себя лично хочу поблагодарить правительство Хабаровского края за отличную программу по развитию ТОС, за предоставленную возможность людям делать жизнь вокруг себя ярче, лучше. И мы очень надеемся, что и в будущем деятельность ТОС будет активно развиваться и поддерживаться на всех уровнях, а мы будем участвовать и побеждать!

- Сегодня мы видим положительную динамику развития территориальных общественных самоуправлений в муниципальных образованиях. Это означает желание граждан объединяться в ТОС и решать проблемы своей территории самостоятельно с привлечением краевых средств. Только с января этого года в регионе было создано 174 новых таких объединений, - отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

По итогам конкурса победителями признано 152 проекта ТОС. На их реализацию из краевого бюджета будет выделено 50 млн рублей. Всего в этом году на поддержку проектов граждан в рамках проведения двух конкурсов предусмотрено 75 млн рублей, из них 25 млн ТОСы уже получили в апреле этого года.

Ирина Северцева

В настоящее время на территории Хабаровского края образовано 447 ТОС. Из них наибольшее количество действует в Хабаровском районе – 105, районе имени Лазо – 63, Комсомольском районе – 42, Ванинском - 29 и Советско-Гаванском районе – 26. В с. Сергеевка создан прецедент - единственное в крае ТОС с образованием юридического лица