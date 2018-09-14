Общество
Есть проблема в Хабаровском крае: Нерентабельные аборигены
В Хабаровском крае «Почта России» решила сократить свою работу на территориях Крайнего Севера
"Умри или работай!" - в таком положении оказались работники почтового отделения села Нелькан в Аяно-Майском районе. Через два месяца они перейдут на сокращенный режим - как водится, добровольно, но принудительно.
Жители одного из самых труднодоступных сел Хабаровского края бьют тревогу. С 1 ноября "Почта России" в Нелькане будет открыта всего три дня в неделю. Одновременно нельканцам, подобно жителям блокадного Ленинграда, предстоит ощутить голод. К счастью, всего лишь финансовый. Но не менее острый.
- У нас в селе зарплату переводят на пластиковые карты, но безналичного расчета в селе нет, потому что отсутствует необходимый для этого доступный Интернет, он у нас спутниковый, дорогой. Поэтому мы вынуждены обналичивать деньги. Сделать это можно только на почте: единственное банковское отделение, работавшее в Нелькане, закрылось три года назад. Сейчас снять наличность можно в любой день, кроме двух выходных. С ноября сделать это можно будет только по понедельникам, средам и пятницам. Представьте, какие будут очереди, если в селе тысяча жителей, а почта одна, и та работает по сокращенному графику! - выразила беспокойство почетный житель Нелькана Антонина Пахомова.
- Об изменении графика мы узнали в конце августа и сразу стали бить тревогу. Сотрудники согласились на сокращение ставок не сразу, можно сказать, под нажимом. От нашего депутатского корпуса составлено обращение к руководству регионального отделения "Почты России". Аналогичное письмо, насколько я знаю, написал глава Аяно-Майского района. "Оптимизация" бьет по всем - и по сотрудникам почтового отделения, которым урезают ставки, и по нельканцам, которым придется больше времени проводить в очередях на почте, - говорит депутат собрания Нельканского сельского поселения Елена Ефременкова.
- Сейчас в нашем отделении работают четыре сотрудника: я, два оператора и почтальон. Выдача отправлений и обслуживание посетителей производится через одно окно. Но очередей особо нет. Не знаю, как будет в дальнейшем. Я созвонилась со своим руководством в Хабаровске, мне объяснили, что сокращение производится из-за нерентабельности нашего отделения. Поэтому нас переводят на ставку 0,6, - прокомментировала начальник почтового отделения с. Нелькан Татьяна Колембет.
В ближайшее время мы рассчитываем получить комментарии и от регионального руководства ФГУП "Почта России". На сегодня вырисовывается весьма безрадостная картина имперского упадка, когда "заморская территория", признанная убыточной, переводится на полуголодный паек. Дескать, не нравится – уезжайте, Охотское море – это вам не побережье Анталии. Меньше жителей - меньше расходов. Вот и автодорога между отдаленным Нельканом и административным центром Аяно-Майского района, которую аборигены Севера называют "направлением", поддается, по их словам, исключительно вездеходам - "Уралам". И те в одну сторону идут по 8-10 часов.
"Самолет - хорошо. Пароход - хорошо. А олени лучше!" - говорил герой советского кинофильма. снятого полвека назад, старый-престарый чукча. Неужели придется всем нельканцам пересаживаться на оленей? Так, по крайней мере, они защитят себя от финансовой блокады. Кто спасет блокадный Нелькан? Или проблема преувеличена?
Алексей Стахов
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