«Праздник урожая» в Хабаровске: Как дамочки мощью быка любовались

Широким был в этом году «Праздник урожая» в Хабаровске. И бычков двух двухсоткилограммовых зажарили, и более 200 литров особого дальневосточного чая раздали, и сельских производителей показали. Настоящий праздник жизни получился!

Живительный бычок

Духовой оркестр играл вальс, как будто сопровождая 200-килограммового бычка в последний путь. Запахи-то, запахи! И дымок от углей, и аромат зажаривающегося мяса. Слюни-то водопадом, а в животе - словно гномы в такт духовому оркестру свой народный танец отплясывают.

В этом году для хабаровчан двух быков зажарили. Одного целиком на вертеле, а второго традиционно, в виде шашлыков.

- Бычков мариновали четверо суток в дижонской горчице, розмарине, тимьяне, майонезе, соевом соусе Kikkoman, - поделился Михаил Капарушкин, руководитель кейтеринговой компании «Майкл».

- Как мясо?

- Неплохое. Мраморность есть.

Совершенно неожиданно, почти с ножа, угостили повара мясом. Буквально тридцать секунд назад над жаровней висело, а теперь во рту. Нежность-то какая, словно поцелуй в 16 лет, а начал жевать - словно кто-то невидимый силы вливал, и такая бодрость мужская появилась, что даже самые невзрачные хабаровчанки прекрасными дамами стали мерещиться. Вот такая живительная сила есть для мужчин у правильно приготовленной говядины.

Живой уголок

Коровы смирные, чистенькие, ухоженные, с большими печальными глазами стоически обживали маленький загон. Расцветка ровная, шоколадная, такой редкой интенсивности, не верилось, что они живые, – как на картинке или в качественном мультике.

- Это не коровы, это телочки предслучного возраста красной степной породы, завезенной в прошлом году из Алтайского края. Эти телочки рождены уже здесь, в Хабаровском крае. Это порода молочного направления. Продуктивность достигает 10 тысяч литров, жирность 4,45%, белок 3,65, - рассказал Андрей Гуськов, главный зоотехник ООО «Сергеевское».

- А в день сколько получается на корову?

- Сколько вам сказать? 40 литрами в день никого не удивишь сегодня. И не надо такое говорить!

- Почему?

- Вы представляете, какой объем вымени будет у коровы? Это бидон, фляга. Как она будет ходить?

- А мне нравятся женщины с большой грудью!

- Ну, это немного другое. Корове нужно и лечь, и встать, и на пастбище напастись.

- В Нидерландах коровы дают больше двадцати литров в день!

- Эта порода больше - от 25 до 28. А секрет - как накормишь, так и надоишь.

- Что с кормами?

- У нас в хозяйстве нормально. Стараемся. Каждое животное согласно своей породе и возрасту должны получить то количество кормов, которое требуется. Из сочных кормов - силос кукурузный, сено луговое – разнотравье. Люцерна у нас в крае не растет, в отличие от запада России. Помимо сена, кормим соломой.

- Мода на новозеландских коров прошла?

- Все проходит. Голштинская порода, что была завезена из Новой Зеландии, из Австралии, она тоже хорошая и продуктивная. Но у нас кормовая база и содержание очень отличаются от того, что на родине этих коров. Там они круглый год едят зеленую травку и только два месяца, когда зима и коровы готовятся к отелу, они едят сено. Для каждого района, для каждого климата есть свои породы.

Аборигенный скот в Хабаровском крае – потомки тех животных, которых привели за собой первопоселенцы, – своего рода винегрет. Среди них есть потомки и голландцев, и немцев. Но животноводство, направленное на интенсивное производство молока, подразумевает одну породу, которая приспособлена к кормовой базе и климату. Сегодня новые корма, новые технологии.

- Что делать, чтобы Хабаровский край был со своим молоком?

- Как и во всем мире, помогать производителю нужно, дотировать.

...Рядом были представлены коровы мясного направления - герефордской породы – бык, корова и теленок. Около быка толпились женщины, изображая, что их интересует теленок, коровка. Бык долгое время лежал и молчаливо наблюдал за хабаровчанками. Надоело, тяжело встал - мощный, сильный. Почему-то показалось, что дамочек стало больше, а может, от восторга перед этой бычьей мощью женская публика стала как-то шевелиться и подвизгивать. Сами понимаете , бык- мощная шея , торс, ну и всякое такое.

Детишкам было раздолье. Многие из них первый раз в жизни курочек-гусей-индюшек увидели: не на картинке, а живьем.

Чай нашенский

Новинка этого праздника – дегустация чая из полезных трав, собранных знающими людьми в тайге Хабаровского края. Очередь чуть ли не до небес, но организаторы справляются. Все шустро, без толчеи. Люди довольны, огромный чайник на глазах пустел.

- Это дальневосточный чай на основе лимонника и листьев смородины. Рецепт от компании «Кабарга» Яны Джан-ша. Они делают замечательные чаи с дикоросами. Яна в качестве дара предоставила такой замечательный чай. Всего приготовлено 230 литров, - прокричала Валерия Парахович, организатор зоны раздачи чая (все находилось рядом с эстрадой).

Чай знатный. И нисколько он не поднимал давление, а приятно тонизировал. Хорошие люди чай варили, видимо.

Посмотренье-погляденье

Цены на продукцию местных производителей не просто кусались, а старались залезть в исподнее и откусить самую заветную часть. И как живут пенсионеры на свою пенсию? И производителей понять можно- электроэнергия по комическим ценам, стоимость кормов запредельная, а еще налоги… Помидорки по двести рублей за килограмм. Посмотрел на них и пошел радоваться чужой жизни, за барашками наблюдать в загоне. Там хоть за просмотр денег не берут.

Сначала думалось, что это личная реакция на цены, в силу индивидуального скупидомства, а прислушался – шепоток хабаровчан: «А цены-то, цены, мама родная!»

А может, действительно, хватит жрать! Нужно учиться питаться солнечным светом, как растения. Вот массово научимся, все станем зеленолицими, и следующий праздник урожая станет праздником солнца!

Собака-обнимака

На аллее, где располагались умелицы со своим декоративно-прикладным за деньги, - уголок зоозащитников. Они собирали средства для кошек и собак в приюте. Огромный аляскинский маламут, немного манерный, скорее артистичный, пытался улечься на мои ноги. Это было похоже на оккупацию. Говорят, что у этой породы совсем отсутствует ген агрессивности. Вот бы людям так!

- У нас в приюте «Тихая гавань» содержатся 30 собак и 30 кошек. В месяц в среднем от трех до пяти тысяч обходится каждое животное. И это без лечения. Последний раз лечила собаку, это обошлось в тридцать тысяч.

И это все или на личные деньги зоозащитников, или на пожертвования. Собираю средства где угодно – в Интернете, на массовых праздниках. Тяжело, конечно, но сколько большой радости от каждой спасенной маленькой жизни!

Виноградье

Думал, что на Дальнем Востоке виноград мелкий и кислый, ан нет, ошибался. У пенсионера Сергея Тарасова виноград - что узбекский. Проходящие дамы нагло все норовили виноградинки оторвать от кистей да продегустировать! Пенсионер ворчал: «Всю красоту испортили! Попросите, я вас угощу!». Но разве нашим дамам мужская просьба - приказ? Вот он и метался от потенциального покупателя черенков до прилавка с красотой. Но разве может мужчина устоять перед этими сороками!

- Дача у меня в районе Малого аэропорта. На наших садовых участках растет такое чудо. Для винограда у нас хватает и солнца, и тепла. С большекистным виноградом больше хлопот. А так у меня на участке более 300 сортов.

Чуть поодаль владелец «дальневосточного гектара» из района имени Лазо. Привез чеснок. Такой антивампирский прилавок получился, оказалось, что чеснок - лучший сосед для клубники, она же земляника садовая.

- В этом году был отличный урожай клубники, - рассказал Павел Яцевич.

- Помощники есть?

- Самый лучший помощник - мотоблок, выходных и праздников у него нет.

- Живется-то как?

- Кто как может, так и живет.

…Праздник длился до самой темноты - с играми, песнями, шашлыками на свежем воздухе, с огромным хороводом и пирогом, который испекли для народа умельцы. А еще работала бесплатная пострижечная от парикмахерской Big bro. Женщины были недовольны: и им хотелось забесплатно красоту, а нет - только мужчинам такое развлеченье.

- Сделайте моего мужа красивым, - просила милая пенсионерка. Рядом стоял патлатый и бородатый старичок.

- А вдруг другая старушка уведет, когда красоту наведут?

- Я ему «уведут»! - нахмурилась пожилая женщина. А потом улыбнулась: - Куда ж он от меня!

Пережили лето, встретили красиво осень, даст Бог, и зиму переживем.

Юрий Вязанкин

Фото Никиты Быкова

На «Празднике урожая» был поставлен рекорд по сбыту фермерской продукции. Так, хабаровчане и гости города за день приобрели 27000 яиц, 2,5 тонны картофеля, свыше 2 тонн мяса, 2000 единиц молочной продукции, 1 тонну тыквы и примерно столько же меда. Это в пять раз выше, чем продается на традиционных ярмарках выходного дня. Праздник посетили свыше 40000 человек.

«Как ты относишься к урожаю, так и он к тебе» - считает заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Купряков.

В Хабаровском крае возделывается более 83 тысяч гектаров земли, работают около 80 крупных сельхозпредприятий, 530 крестьянско-фермерских и 114000 личных подсобных хозяйств, 300 садовых некоммерческих товариществ. За первую половину 2018 года сельхозпредприятия и фермеры увеличили производство овощей закрытого грунта до полутора тысяч тонн.