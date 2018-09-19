Хабаровск: Газуем и расширяемся

Сразу два значимых события в жизни Хабаровского района произошли на прошедшей неделе. Здесь запустили линию снабжения природным газом и поздравили с новосельем первых жителей микрорайона компактной сельской застройки. Вместе с виновниками торжеств и официальными лицами разделил радость и наш корреспондент.

Горит странным пламенем

Фотографам и операторам на церемонии пуска газа в Мичуринском сельском поселении пришлось туго: для них, как и для многих «простых» людей, т.е. не имеющих специальных знаний в этой сфере, стало открытием, что природный газ горит бесцветным пламенем. Легкое искажение воздуха, едва уловимое глазом и объективом, не смутило губернатора края.

- О, горячо! - воскликнул Вячеслав Шпорт, протянув ладонь к зажженной в торжественной обстановке горелке.

Повторять подвиг никто не захотел – и так понятно, что теперь газ в четырех селах Хабаровского района есть. Дело за малым – подключить каждый дом и квартиру.

Около трех тысяч человек (тысяча домовладений) в Мичуринском, Федоровке, Виноградовке и Воронежском-3 с вводом в эксплуатацию межпоселкового газопровода получили возможность доступа к более экологичному и дешевому (в сравнении со сжиженным газом) топливу. Протяженность труб – около 14,5 км от магистрального газопровода вблизи села Матвеевка, еще 42 км – внутрипоселковые сети.

В перспективе природным газом смогут пользоваться владельцы еще полутора сотен частных подворий и жильцы 259 многоквартирных домов. В целом же Хабаровский район лидирует по темпам газификации – здесь обеспечена возможность подключения к природному газу в одиннадцати населенных пунктах.

Строительство длилось около года, работы полностью профинансированы в рамках региональной программы газификации, рассчитанной до 2020 года.

- В то, чтобы у наших земляков появилось в домах голубое топливо, мы вложились пополам с «Газпромом»: 4 млрд рублей компания и столько же - краевая казна. Мы будем планомерно идти по пути улучшения бытовых условий для людей и снижения ставок за топливо, - подчеркнул глава региона.

В дочерней структуре «Газпрома» рассказали, что первые заявки на подключение домов уже начали поступать. Ежедневно регистрируют от 5 до 10 заявлений на технологическое присоединение. Благодаря настойчивой работе вице-спикера краевого парламента Юрия Матвеева стоимость этой услуги удалось снизить с начальной ставки в 28 тысяч рублей до 5 тысяч.

Кстати, с 1 января 2018 года в регионе начал действовать обновленный закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края», принятый региональным парламентом. Он содержит норму, позволяющую многодетным семьям направить на оплату работ по газификации дома часть краевого материнского капитала.

- На встрече с нашими депутатами жители именно Мичуринского поставили вопрос: почему нельзя направить средства краевого материнского капитала на газификацию частного дома? И действительно, в кратчайшие сроки эти предложения были оформлены в качестве поправок, и мы приняли эти изменения. Нас поддержали губернатор и правительство края, и теперь этот закон работает. Я уверен, что в Мичуринском с приходом природного газа данный вид использования краевого материнского капитала будет очень востребован. Это действительно очень ожидаемое и значимое событие для местных жителей, для администрации сельского поселения и для нас всех, примечательно, что происходит это в преддверии 80-летия Хабаровского края. Очень важно, что жители теперь получат возможность сделать свои дома более комфортабельными, смогут установить современные системы отопления и пользоваться на кухнях природным газом, конечно, это абсолютно новое качество жизни, - сказал председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Одна семья в Мичуринском уже воспользовалась краевым материнским капиталом и оснастила свой дом газовым оборудованием. По словам главы сельской администрации Александра Шадрина, в ближайшей перспективе аналогичные работы будут проведены в домах еще нескольких многодетных семей.

ЦИТАТА

Галина Пащенко, жительница с. Мичуринское:

- Для нас природный газ – это очень давно ожидаемое чудо. С теми ценами на дрова, уголь, сжиженный газ, что сейчас есть, отапливать дом и готовить еду крайне накладно. А с природным газом мы сможем хорошо сэкономить, это особенно важно для пенсионеров. Знаю, что и наша сельская администрация, и район, и депутаты краевые, и правительство – все поработали над тем, чтобы газ к нам пришел. Спасибо всем от души!

ВАЖНО:

Региональная программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018–2022 годы" предусматривает:

прирост потребления природного газа - 555,4 млн куб. м в год;

строительство газопроводов-отводов протяженностью 17,2 км;

строительство 9 газораспределительных станций;

снабжение 42 населенных пунктов природным газом;

строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 273 км;

строительство внутрипоселковых газопроводов протяженностью 571,8 км;

газификацию природным газом 36,9 тысячи квартир и домовладений;

увеличение уровня газификации природным газом до 20,5%;

строительство 37 газовых котельных;

строительство 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;

перевод 178 единиц автотранспорта на природный газ.

Тепло родного очага

В один день с пуском газификации в Мичуринском отпраздновали новоселье первые владельцы собственного дома в Виноградовке. В рамках проекта по комплексной малоэтажной застройке в сельской местности на территории села возводятся новостройки для льготников, в числе которых многодетные родители.

Краевые власти выделяют муниципалитетам средства на подведение коммуникаций и обустройство площадок, строительство внутриквартальных проездов, а жителям предоставляют субсидию на покупку жилья.

Сейчас в Виноградовке по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий возведены четыре дома. Дома площадью от 72 до 144 квадратных метров строят по типовым проектам. Застройщик остановился на канадской технологии.

- Мы раньше жили в поселке Хор, квартира была маленькая, а у нас шестеро детей, еще и мама моя с нами живет. Сейчас вот переехали в Хабаровский район, здесь просторный новый дом, прекрасные условия. Будем потихоньку рассчитываться за него, так что это для нас огромная поддержка, - сказал глава семьи Гончаровых, получая символический ключ и подарки от губернатора.

Глава района Денис Удод уточнил, что к площадке, где активно ведется малоэтажное строительство, подведено газо- и электроснабжение. Сейчас идет благоустройство внутриквартальных проездов. В перспективе планируется построить детский сад на 95 мест. Всего территория рассчитана на 193 малоэтажных дома.

- Собственное жилье – важнейшая составляющая счастливой семейной жизни, привлечения и закрепления в сельской местности специалистов: врачей, учителей, работников сельскохозяйственных предприятий. Это направление поддержки мы будем развивать в дальнейшем, - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Программа поддержки устойчивого развития сельских территорий принята в Хабаровском крае в 2012 году. Рассчитана она до 2020 года. Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений – один из сегментов этой программы, предусматривающий повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также увеличение инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках проектов комплексной компактной застройки;

- повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов;

- распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений среди муниципальных образований края.

Комплексная компактная застройка предусматривает, помимо обеспечения инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, строительство (реконструкцию) объектов социальной и культурной сферы (дошкольных и общеобразовательных учреждений, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений клубного типа, а также спортивных сооружений и площадок).

СПРАВКА

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края, связанных с реализацией мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным государственной целевой программой края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013–2020 годы", утвержденной постановлением правительства края от 17 августа 2012 г. N 277-пр.

Ольга Шабалина

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