Встреча с губернатором Хабаровского края: Глаза в глаза

Встреча с общественностью – лучший барометр того, насколько точно местные власти работают на благо жителей региона. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт , в течение 2,5 часа отвечая на вопросы пенсионеров, ветеранов, активистов региональных организаций инвалидов и представителей национальных общин из 11 районов края. Самые важные проблемы – в нашем обзоре.

Было бы здоровье…

Почти три десятка вопросов задали главе региона участники встречи, и практически каждый второй – о медицинском обслуживании.

Затронули острую тему подготовки и закрепления в крае «узких» специалистов – если в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с этим еще более или менее, то в районах людям приходится ждать записи на прием по две-три недели, а то и дольше.

- Молодым, может, и можно подождать, а вот пенсионеру, человеку с инвалидностью – сложно. Он хочет получить консультацию и назначение врача, когда что-то заболело, что ж месяц мучаться, - посетовала одна из участниц мероприятия.

Губернатор ответил ей, что сейчас серьезные усилия направляются на решение этой болезненной проблемы, и в ближайшие годы региональный минздрав рассчитывает закрыть существующие «дыры» в поликлинических кадрах.

- Но это действительно острая проблема, и я не отстану от министра Витько, пока у нас не будет почти идеальной обстановки. Наличие «узких» специалистов там, куда удобно прийти на прием, а не за сотни километров – это показатель цивилизованности, показатель того, что условия жизни людей комфортны, - уточнил Вячеслав Шпорт.

Отвечая на вопрос обеспечения квалифицированной медпомощи жителей даже небольших и труднодоступных населенных пунктов региона, губернатор рассказал, что в соответствии с «Народной программой Хабаровского края» до 2020 года запланировано строительство 100 фельдшерско-акушерских пунктов и 22 амбулаторий. ФАПы предусмотрены там, где живут от ста человек, амбулатории – от двух тысяч. Кроме того, жители малонаселенных поселков тоже будут иметь возможность получения медпомощи – для этого край закупает передвижные мобильные комплексы.

В целях обеспечения укомплектованности организаций здравоохранения используют ресурсы образовательных учреждений края: организовываются целевые наборы учащихся с расчетом дальнейшего распределения выпускников на вакантные места. Кроме того, пользуются ресурсами федеральной программы «Земский доктор» со стимулирующей выплатой в 1 млн рублей и краевой программы «Кадры здравоохранения», в рамках которой у врачей тоже есть возможность получить 1 млн рублей, а у среднего медицинского работника – 700 тыс. рублей, плюс в крае предусмотрена такая стимулирующая мера для врачей, как предоставление сберегательного капитала.

Видеть и слышать проблемы

Свой блок вопросов губернатору подготовили и активисты объединений инвалидов. Но главным они назвали не сами вопросы, а возможность донести их до первого лица региона.

В частности, председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Ольга Свионтковская попросила Вячеслава Шпорта о личном приеме – по ее словам, сотрудники министерства соцзащиты почти три года всячески препятствуют этому.

- Знаете, я вижу, что не всегда мои подчиненные могут правильно выстраивать работу. И ко мне близко кого-то не подпускают, хотя я всегда открыт, всегда найду время выслушать проблемы, тем более если это не проблемы одного человека, а целого общественного объединения, - сказал Шпорт.

Свою коллегу по общественной деятельности поддержали представители объединений инвалидов по зрению, в которых состоят около полутора тысяч человек. Они обратились к губернатору с просьбой оказать поддержку двум предприятиям, на которых трудятся слепые, – это «Амур» в Комсомольске-на-Амуре и «Центр упаковки и печати» в Хабаровске. Если раньше там были трудоустроены по 200-300 человек, то сейчас – не более 20. А если эти производства совсем развалятся, люди с инвалидностью по зрению не смогут найти себе работу – им сложно конкурировать на рынке труда. Вячеслав Шпорт пообещал в ближайшее время побывать на предприятиях, выяснить, чем надо помочь, и принять необходимые меры.

Дети войны

Надо отдать должное – участники встречи с губернатором не только закидывали его вопросами и просьбами, но и благодарили за конкретные дела. В частности, с большим энтузиазмом восприняли пожилые жители края принятие закона о «детях войны», но сейчас они спрашивают, будут ли у них какие-то знаки отличия.

Напомним, что статус «детей войны» получили жители региона, детство которых пришлось на время Великой Отечественной и войны с Японией. Таких у нас около 74 тысяч человек.

Принятый недавно региональный закон «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае» относит к детям военного времени жителей территории, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В этом году все они впервые к годовщине окончания Второй мировой войны получили к пенсии дополнительную выплату в тысячу рублей. В дальнейшем к другим памятным датам сумма единоразовых выплат может быть увеличена.

- Знак нагрудный тоже будет, - сообщил глава региона. – Я уже видел дизайн и даже принимал участие в его утверждении. И как только будут изготовлены эти знаки, во всех районах будут они вручены в торжественной обстановке.

Дизайн этого знака рассматривал геральдический совет. Значок будет односторонним. В его верхней части будет изображена символика Хабаровского края. На основной части символа будет изображён Орден Отечественной войны и помещена подпись «Дети военного времени».

Как уточнил глава регионального министерства соцзащиты населения Николай Цилюрик, соответствующий заказ уже размещен на одном из российских предприятий, на эти цели из краевого бюджета выделено 15 млн рублей.

Ездить или не ездить, вот в чем вопрос

А среди вопросов, волнующих разные группы пожилых граждан и инвалидов, есть один общий – бесплатный проезд в общественном муниципальном транспорте.

Губернатор рассказал участникам встречи, что поправка в краевое законодательство им уже внесена и в ближайшее время депутаты Закдумы должны ее рассмотреть.

Предполагается, что бесплатный проезд введут в Хабаровском крае для региональных, федеральных льготников и пенсионеров.

- Ко мне не раз обращались ветераны, пенсионеры с тем, чтобы мы ввели для них бесплатный проезд на общественном транспорте. Мы сделали расчеты, еще раз внимательно проанализировали ситуацию по всем категориям льготников, оценили наши финансовые возможности. В результате я принял решение – выйти с поправкой в закон и ввести бесплатный проезд по социальным картам на всех видах городского и пригородного транспорта. В нашем крае это коснется 275 тысяч человек, - сказал губернатор Хабаровского края.

Причем важно, что каждый льготник сам сможет выбирать, что ему удобнее, – получать денежную компенсацию или пользоваться правом бесплатного проезда. Тот, кто выберет второе, получит специальную социальную карту, которая и даст право на бесплатный проезд в муниципальных автобусах.

Ежемесячная выплата с 20 сентября будет увеличена вдвое: труженики тыла и реабилитированные лица будут каждый месяц получать по 1020 рублей, ветераны труда - по 940 рублей, пожилые граждане и школьники из многодетных семей - по 720 рублей. Таким образом, среднее количество поездок в месяц вырастет с 14 до 28-40 в зависимости от категории. Перерасчеты произведут автоматически, и уже в октябре люди получат выплату в увеличенном размере.

Мария Левина

ЦИТАТА:

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:

- Вот такие встречи с общественностью – лучшее, что можно придумать для губернатора. Не надо нанимать никакие консалтинговые компании, чтобы они оценили уровень твоей работы. Люди – главный индикатор того, в нужном направлении двигаемся мы как власть или нет. И я намерен чаще встречаться с обычными людьми, чтобы знать все болевые точки и своевременно принимать меры к их ликвидации.