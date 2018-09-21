Хабаровск: Предков - на свалку

В распоряжении редакции газеты «Молодой дальневосточник XXI век» оказались уникальные документы времен советско-японской войны. Документы принес неравнодушный житель Хабаровска. С его слов, история находки житейская: по нужде забежал за гаражи, а там, в неглубоком овраге, валяется полуистлевший, но хорошей кожи немецкий чемодан.

В чемодане - остатки семейного архива. Увы, большая часть бумаг превратилась в труху. Но остались некоторые фотографии, военный билет № МЛ000670 на имя Александра Яковлевича Самохвалова, члена ВКП(б) с 1944 года, рождённого в 1908 году в Благовещенске Амурской области. Александр Самохвалов отслужил срочную в середине 20-х годов, потом работал преподавателем. В 1943 году обучался в Хабаровском пехотном училище. После воевал в должности командира отделения на III Белорусском фронте. Затем, как знающего китайский язык, его перебросили на Забайкальский фронт. Службу проходил в 1191 стрелковом полку 39 армии, что в августе 1945 года дошла до Дальнего. Об этом свидетельствует фотография бойцов Красной армии с японскими и китайским служащими, поясняющая надпись на обороте гласит: «Резиденция агентства акционерного общества «Мицуй» (Яп.) г. Дайрен, 1945 г.».

Казалось бы, обычная военная биография. Но смущает одна строчка в военном билете: после окончания училища лейтенант Самохвалов был в резерве без малого два года. Не указывает ли косвенно эта запись на то, что был он, возможно, все это время - со своим-то знанием китайского - при деле, в 88 бригаде, что базировалась в годы войны в Вятском под Хабаровском.

Чтобы это выяснить со 100-процентной достоверностью, надо очень сильно «закопаться» в архивы. Тут помог бы опрос родственников. Но они просто выбросили архив на помойку. Так что от жизни Александра Самохвалова остались только его военный билет, несколько фотографий, знак «Почетный донор СССР»… Они уместились в маленькой коробочке из сети универсальных магазинов «Mitsukoshi» , чей филиал в городе Дайрен (он же Далянь, он же Дальний) закрылся в 1945 году. И несколько книг, изданных в начале ХХ века, в том числе собрание сочинений В.Г. Белинского товарищества М.О. Вольфа. Это дает возможность предполагать, что происходил Александр Яковлевич из семьи российской интеллигенции.

Увы, в очередной раз потомки оказались недостойными памяти своих предков. И несть им числа.

Андрей Дунаевский