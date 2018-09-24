Ажур и абажуры В Хабаровске еще одной уникальной коллекцией стало меньше

Знаете ли вы, что в Хабаровске есть, а точнее говоря, был музей связи? Его история началась в прошлом веке. В 1971 г. музей организовали начальник Хабаровского ЭТУС Георгий Степанович Романюк и главный инженер Хабаровского телеграфа Евгений Федорович Зубарев. Музея уже нет

Часть экспонатов удалось пристроить в музей имени Гродекова, часть сдали в металлолом… В мусорные контейнеры были выброшены фотографии, личные документы, макеты зданий и прочие мелкие артефакты 30-90 годов прошлого века.

И действительно, ну, зачем хранить комсомольский билет монтёра связи Владимира Федоровича Мордвова, что каждый месяц в течение 1939 года зарабатывал по 850 рублей во время работы в Николаевске-на-Амуре? Кто и когда передал этот чертовски интересный документ эпохи в музей, я не знаю. Но свой путь он закончил в мусорном ящике за учебным корпусом. Деятелям из ХИИК по наследству от бывшего техникума связи достались очень интересные экспонаты. Они перечислены в документе с характерным названием «Список предметов, отобранных для передачи в фонды КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова». Всего согласно списку для выбора было предоставлено 63 предмета и 55 вырезок из стендов. В реальности экспонатов в музее было гораздо больше. Они занимали приличного размера комнату в техникуме связи. Сейчас это учебный корпус №2 Хабаровского института инфокоммуникаций.

Баланс не сходится

Какая такая история? Мелочь, мусор… Видимо, так решило руководство Хабаровского института инфокоммуникаций (ХИИК) - филиала ХНИК ГОУ ВПО «СибГУТИ». На мой вопрос об экспонатах музея директор этого богоугодного заведения Григорий Маслов отшутился: «А что, количество абажуров не совпало?». Про абажуры ничего не скажу, но дебет с кредитом в отношении ценных и особо исторических предметов, что были в музее при ХИИК, не сходится.

Где-то году в 2012-м мне удалось побывать в этом музее связи. Меня туда проводил студент-заочник, с коим познакомились на почве хороших отношений к «технике связи без брака». Поговорил тогда и с тамошней хранительницей. Она в ходе экскурсии показала «богатые закрома».

Один ручной телефонный коммутатор чего стоил! Тот самый, где: «Барышня! Дайте мне Смольный!». И девица в накрахмаленной блузке и юбке в пол, скрывающей кожаные башмачки, втыкает штекер в нужное гнездо: «Соединяю».

А в углу стояла громадная студийная телевизионная камера. Где она теперь?

А где старые печатные машинки? А патефон коломенского завода, что презентовала в 2009 году Бабурина из группы ПЧ-43? А где кассовый аппарат? И арифмометр «Феликс» и иное счетно-механическое оборудование? Я помню: оно стояло в углу. В «Списке предметов, отобранных для передачи в фонды КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова» этих вещей я не нашел. Как и не увидел в этом же списке телевизора КВН-49, а он точно был на момент моего посещения. А куда делся телефонный аппарат IAA-44, что поставлялся американцами нам по ленд-лизу? И куда пролюбили микротелефонную гарнитуру М6 периода Великой Отечественной войны, что сохранила телефонистка Хабаровской междугородной станции Тамара Владимировна Томосова? Список артефактов, что были в музее связи, у меня большой. Чтобы его полностью озвучить, на полосе места не хватит.

В единственном числе

«Музей истории всех видов связи был создан в Хабаровском институте инфокоммуникаций СибГУТИ 01.12.1986 на основе существовавшего ранее Краевого музея связи, поскольку подготовка кадров для отраслевых предприятий не ограничивается учебным процессом и содержит долю воспитательной и культурной работы. Сохранению музейных экспонатов уделяется особое внимание. Именно с учетом последнего, а также 100-летием организации в Хабаровске Приамурского почтово-телеграфного округа еще в 1981 году было утверждено Решение Совета Хабаровского ПТСУ и президиума Краевого комитета профсоюза работников связи о создании музея по развитию всех средств связи на Дальнем Востоке за период с 1858 года. В соответствии с планом работы и программой сбора материалов для экспонирования отраслевыми предприятиями были предоставлены оборудование и документы, фотографии ветеранов почтовой связи, участников Гражданской и Отечественной войн, письменные воспоминания, аудиозаписи, кинофильмы, приказы и распоряжения органов власти за весь предыдущий период. В числе экспонатов нашего музея значатся телеграфная трансляция 1903 года, телеграфные и фототелеграфные аппараты, ондуляторы и таксофоны, телевизионные камеры и видеотрансляторы, радиостанции и телевизоры (в том числе КВН-49), различные генераторы, манипуляторы, трансмиттеры, видеопульты и многое другое. Немалая доля музейных экспонатов имеется в единственном числе не только в Хабаровске, но во всем Дальневосточном федеральном округе (выделено автором)». Это - цитата из официального заявления ХИИК по состоянию на 16 ноября 2017 года. И тут про абажуры ничего не сказано.

Не доставайся никому!

Еще пару лет назад эту экспозицию с грехом пополам можно было увидеть. Нет, не человеку с улицы - охрана на входе бдела. Но студенты-ХИИКовцы теоретически могли просочиться «в историю». Правда, музей в своем развитии так и остановился на конце 80-х – начале 90-х годов что по экспонатам, что по оформлению. Редкие вкрапления типа «мышь компьютерная Made in Taiwan» или «комплект формы почтового работника, дата поставки май 2006 г.» общую картину только оттеняли. Но это было очень хорошее собрание как артефактов, так и документов конца XIX - XX веков.

Самое интересное в этой ситуации то, что начиная с 2012 года сотрудники Музея истории города Хабаровска, что в трех кварталах от института, упрашивали руководство поделиться экспонатами. Мол, все равно вы ничего никому не показываете. Руководство ХИИК отнекивалось, дескать, все поставим на консервацию, сохраним. И даже не так давно, по словам специалистов, институт давал попользоваться несколькими аппаратами Бодо (это телеграфное оборудование). И ранее музейщики время от времени сотрудничали с ХИИК. И надежда на то, что не выкинут экспонаты, была. Зря!

Я так и не понял, а где же большая часть экспонатов, что «имелась в единственном числе не только в Хабаровске, но во всем Дальневосточном федеральном округе»? Хорошо, пусть на помойку выбросили плакаты по ламповому оборудованию. Или учебные стенды с морально устаревшим оборудованием. Хотя... Кто мешал их развесить по стенам коридоров института, чтобы у студентов перед глазами была история развития отрасли? Понятно, что слепленные на коленке макеты объектов связи не очень-то смотрятся в современных условиях. Но что мешало пристроить их хотя бы в музей истории Амурского моста? Там недавно поставили почтово-багажный вагон 30-х годов прошлого века. В нем часть экспозиции музея связи могла быть доступной для осмотра. А почему не предложить бумажные артефакты иным учреждениям, что занимаются сохранением истории? В Хабаровске есть специально созданный для этого орган – Центр патриотического воспитания. И им можно было бы кое-что передать. Один музей все то добро, что было собрано связистами-предшественниками, точно бы не смог вместить. Но даже раздробленная богатая коллекция средств связи и соответствующей документации была бы «жива». Нет, все выбросили в мусорный бак. Организаторы музея, я так думаю, в гробу как те пропеллеры вращаются. Вы помните, вы гордитесь?

С очень большим неуважением, Андрей Дунаевский

Когда верстался номер

В самый последний момент, когда номер готовился в печать, неравнодушные жители нашего города принесли в редакцию уникальные документы, посвященные истории развития средств связи в крае. Они были обнаружены на задворках учебного корпуса №2 ХИИК в большой куче поломанной мебели.

Врезка1

Виртуальная история

На бывшую красоту музея связи можно полюбоваться здесь: http://www.hiik.ru/about_the_university/news/muzey.php