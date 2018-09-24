Хабаровск: Бермудский Трехгорник

Проблемы улицы Трехгорной в Хабаровске: забитая ливневая канализация, разбитые дороги и много-много воды

Несколько лет назад в Северном микрорайоне возвели квартал, куда поселили пострадавших от наводнения 2013 года. Но вот интересный парадокс: хабаровчане жалуются, что в районе улицы Трехгорной по дорогам и пешеходным дорожкам часто течет вода. Независимо от времени года и как раз недалеко от вышеупомянутого квартала. Видимо, водная стихия слишком любит тех, кто от нее когда-то убежал…

Забили на забитую ливневку?

Житель Хабаровска Андрей Мамонов рассказал о проблемах, связанных с ливневой канализацией на улице Трехгорной. Канава начинается возле дома №61-б и идет вдоль всей улицы до завода «Балтимор». Ливневка находится в плохом состоянии, забита грязью и заросла травой.

«Из-за непрочищенной канализации вода никуда не уходит, – информирует Мамонов. – МУП «Север» и администрация Краснофлотского района никак на это не реагируют. Чиновники из управления дорог и внешнего благоустройства вроде дали кому-то соответствующую команду, но ливневка так и осталась засоренной».

Стоит признать, что вообще вся хабаровская ливневая канализация стабильно входит в лидеры антирейтинга самых острых проблем нашего города. Стоит пойти дождю, и дальневосточная столица превращается в мини-Венецию. Поэтому возмущение жителей домов на улице Трехгорной вполне понятно.

Вторая «острая» точка микрорайона находится на пересечении улиц Трехгорная - Мостовая. Там находится водная колонка, из-под которой также постоянно течет вода. Если льет дождь – тот участок становится непроходимым, если нет дождя – по Мостовой текут ручьи. В общем, приятного тоже мало.

По словам Андрея Мамонова, аварийные службы «Водоканала» не принимают никаких мер к устранению данной проблемы. Хотя хабаровчанин неоднократно звонил в различные инстанции.

«Сотрудники коммунальных служб мне сказали, что до сих пор непонятно, откуда эта вода берется, - продолжает Мамонов. – То ли из-под колонки «давит», то ли из-под грунта. По их словам, обследовали они этот участок уже не раз. Вот и сейчас пообещали, что приедут специалисты и отберут воду на лабораторную пробу. Если она не хлорированная, значит, это природная вода, не из теплосетей. Хотя, с другой стороны, какая разница? Если течет, надо устранять! Ведь «потопы» бывают даже зимой».

Ремонт наполовину

Еще одна проблема, решение которой, как считает Андрей Мамонов, благотворно скажется на развитии района, – ремонт дороги по улице Станция Амур. Улица находится возле моста через Амур, она проходит мимо предприятий и жилых домов. Хабаровчанин добивается ремонта этого участка трассы полтора года.

«В августе 2018 года был произведен частичный ремонт дороги. Рабочие отремонтировали два самых критичных участка дороги. Теперь трасса делится на две части. Перед железнодорожным переездом она нормальная. За переездом – уже нет. Дорога не обслуживается ни зимой, ни летом. Зимой снег чистят железнодорожники и работники местной металлобазы».

Также беспокойство местных жителей вызывает отсутствие освещения. Хотя, по словам Мамонова, столбы для фонарей имеются. Неравнодушный хабаровчанин снова возвращается к улице Мостовой. Эта дорога, продолжает Андрей Мамонов, имеется в перечне дорог и улиц, подлежащих ремонту.

В общем, в районе улицы Трехгорной получился некий «Бермудский треугольник». Бермудский – потому что, как и на территории аномального «собрата», проблем хватает. И связаны они в основном с водой. А вот треугольник – потому что нас пока ознакомили с тремя «траблами». Хотя я уверен, их гораздо больше. Будем ждать новых сообщений. Пока же рекомендуем городскому управлению дорог и внешнего благоустройства и «Водоканалу» обратить внимание на перечисленные в данной статье проблемы.

Андрей Канев

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