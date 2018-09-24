В Хабаровске нашли способ гуманной борьбы с бешенством и крысами

В Хабаровске прошел Дальневосточный ветеринарный форум, который собрал более сотни специалистов – представителей государственных ветеринарных служб.

Первый день посвятили «горячим точкам»: участники поделились опытом по организации противоэпизоотических мероприятий, осуществления регионального госветнадзора, оказания ветеринарных услуг, обсудили проблемы ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и несанкционированных межрегиональных перевозок сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения, грозящих вспышками инфекционных заболеваний.

Во второй день форума на тематической площадке обсуждали проблемы безнадзорных животных, делились опытом решения связанных с безнадзорностью вопросов.

В работе приняли участие московские гости - разработчик стандарта организации работы с безнадзорными животными в регионах Людмила Донкова и представители благотворительного фонда помощи животным «Я свободен».

В Москве проводятся благотворительные фестивали, в школах проходят «Уроки добра». Мероприятия поддерживаются социальными телероликами в социальных сетях и в СМИ, продвигающими гуманное отношение к животным.

По мнению представителей общественного фонда, такая просветительская работа – один из методов гуманного регулирования численности бездомных животных. Помимо того, что нестерилизованные животные размножаются, их численность ежедневно пополняют выброшенные хозяевами на улицу звери, сбежавшие во время свободного выгула домашние собаки.

Казалось бы, чего проще: если ты не собираешься выводить породистых животных на продажу, стерилизуй четвероногого домочадца. Однако до сих пор эта идея встречает сопротивление среди определенных кругов, им проще выкинуть щенков или котят на улицу, нежели отвезти животное в ветеринарную лечебницу.

По мнению соучредителя фонда «Я свободен» Татьяны Черниковой, именно гуманное регулирование численности безнадзорных животных снижает риск эпидемии бешенства. Со страшной болезнью хабаровчане столкнулись в этом году. Благодаря близости Большехехцирского заповедника бешеные лисы появлялись не только в селах Хабаровского района, но и в дальневосточной столице. Даже был введен карантин.

Естественный буфер между человеческой средой обитания и дикой природой – безнадзорные животные. Как правило, лисы не выдерживают конкуренции с собаками. Проблема одна: должно быть вакцинировано не менее 80% животных, кстати, в том числе и домашних. При этом стерилизация позволяет не только снизить активность, агрессивность собак против человека, но и закрепить животных на одной территории. Стоит напомнить, что во время собачьих свадеб происходит естественная миграция «мужской» части собачьей части популяции.

В Москве стерилизация плюс вакцинация привели к тому, что там на 25% снизились случаи заражения бешенством.

Кстати, на острове Бали столкнувшиеся с проблемой бешенства жители вместо вакцинации стали отстреливать собак. Проблема решена при этом так и не была. Закончилась эта история человеческими жертвами.

Сегодня у специалистов стерилизация как один из главных методов регулирования численности бездомных собак споров не вызывает. Сегодня это краеугольный камень в реализации стандарта организации работы с безнадзорными животными, который внедряется в Хабаровском крае.

В регионе определён орган исполнительной власти края, уполномоченный в сфере обращения с безнадзорными животными, - региональное управление ветеринарии. Принята дорожная карта «Внедрение стандарта организации работы с безнадзорными животными», создан Совет по вопросам гуманного обращения с безнадзорными животными и ответственного отношения к домашним животным.

Однако, проблема. На всю работу в регионе выделено всего 4 миллиона, в то время как в Камчатском крае, в том числе и за счет президентского гранта, - 40 миллионов. И при этом ни одного случая бешенства.

«Не так уж у нас и хорошо!» - всплеснула руками Марина Мушта, руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края.

В первую очередь нехорошо из-за так называемого человеческого фактора. Например, выловили бездомных собак, пока суть да дело, вместо того чтобы их стерилизовать, «ловец» всех усыпил. Было и такое.

Проблемы есть не только с собаками, но и с кошками. Уничтожение последних ведет к росту крысиных стай. И яды – не самый эффективный метод борьбы с грызунами. Да и коммунальщики порой как-то особо чудят. На днях они, потравив крыс в подвале одного из хабаровских домов, трупы животных не убрали. Они стали разлагаться. Учуяв запах, жильцы решили, что это - утечка газа, вызвали специалистов…

И еще. На лето крысиные стаи уходят в поля, а после первых заморозков стараются быть поближе к человеческому жилью, там и еда, и тепло. О том, что эти грызуны - носители страшных болезней, как-то и напоминать стыдно.

На Камчатке, стерилизовав бездомных кошек, по договоренности с жильцами домов зоозащитники запускают их в подвалы.

Тут еще одна проблема всплывает. Зимой коммунальщики заделывают подвальные окна, чтобы трубы не полопались. Обычно это приводит к тому, что животные умирают на морозе или оказываются запертыми без пищи.

«Камчатские коллеги так решили проблему: они устанавливают на окнах подвалов утепленные калитки, которые открываются в обе стороны. Таким образом, они убили двух зайцев: во-первых, дома не теряют тепло, во-вторых, управляющим компаниям не надо бороться с крысами – их ловят спасенные от мороза кошки. Этот опыт мы будем применять и в Хабаровске», – рассказала Наталья Коваленко, председатель «Зоозащиты-ДВ».

Юрий Вязанкин