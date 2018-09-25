День трезвости в Хабаровске: Как возникает алкоголизм и можно ли его вылечить?

В Хабаровске отметили праздник – День трезвости. Он, как и всегда, прошел практически незаметно для основной массы населения, многие и вовсе не знают о существовании такого праздника.

Однако чрезмерное употребление алкоголя и появляющийся на его фоне алкоголизм способствуют развитию целого ряда заболеваний. Спиртное оказывает пагубное воздействие на все системы человеческого организма и особенно ярко это проявляется в виде сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся одной из наиболее распространенных причин смертности в России. О том, почему люди вообще употребляют алкоголь и как это перерастает в зависимость, рассказала врач-психотерапевт высшей квалификационной категории КГБУЗ ККПБ Хабаровского края Елена Клямко.

- Почему люди вообще употребляют спиртное?

- Если человек, который никогда раньше не употреблял алкоголь, выпивает 250 граммов водки, то обычно после этого начинается интоксикация: его тошнит, болит голова, в целом ему очень плохо. Так происходит потому, что организм борется с чужеродным веществом, ядом. Часто после подобного отравления человек какое-то время не пьет. Но потом замечает, что если употребить поменьше или использовать менее крепкие напитки, то появляются приятные ощущения, а явных признаков отравления нет. Корень зла заключается в том, что алкоголь практически каждому дает хоть и виртуальные, но субъективно приятные ощущения. У одного снижается напряжение, возбужденный человек может успокоиться, замкнутый начинает общаться, стеснительному проще познакомиться с лицом противоположного пола. С помощью этого механизма начинает формироваться психологическая зависимость от алкоголя.

- Есть ли какая-то профилактика алкоголизма?

- Конечно, как и любое другое заболевание, алкоголизм нуждается в профилактике. А учитывая, что выпивает (хотя бы периодически) большинство населения страны, профилактические меры должны присутствовать в каждой семье. К ним относится в первую очередь укрепление тезиса о вреде алкоголя, о его пагубном влиянии на организм человека.

Профилактика столь пагубной привычки включает в себя комплекс медицинских, социальных, психологически-педагогических и организационных мероприятий.

- Но ведь это тезис известный, наверное, даже детям: спиртное – это плохо! Наверное, все понимают, что употребление алкоголя не идет на пользу организму.

- Вы правы, но как раз здесь и кроется проблема. Это опасность, о которой все знают, к которой привыкли и перестали бояться. К примеру, некоторые считают, что периодическое употребление алкоголя небольшими дозами не приведет к алкогольной зависимости. Многие, особенно совершеннолетние люди, понимают, что алкоголь – это в принципе плохо и что он может привести к алкоголизму, но все равно употребляют спиртное.

- Давайте разберемся: существует ли какой-то главный симптом? Может быть, кто-то узнает себя и вовремя обратится к специалистам.

- Одним из опаснейших симптомов зависимости является алкогольная анозогнозия – красивый витиеватый медицинский термин, обозначающий достаточно понятное явление – нарушение адекватной оценки своего состояния, обычно сочетающееся с отрицанием заболевания. Присутствует у всех людей, страдающих от алкоголя, но у кого-то проявляется в большей, а у кого-то в меньшей степени.

В нашей стране принято подразделять развитие зависимости на три основных этапа или стадии: стадию психической зависимости, стадию физической зависимости и стадию алкогольной деградации.

Возникает синдром отмены – комплекс расстройств, затрагивающий внутренние органы, нервную систему и психику, возникающий через 24-48 часов после прекращения приема спиртного. Наиболее характерными признаками являются дрожание рук, разбитость, потливость, жажда, отсутствие аппетита, тревога, снижение настроения, чувство вины, расстройство сна, влечение к выпивке. Человек начинает опохмеляться и с удивлением замечает, что употребление алкоголя значительно облегчает состояние. С этого момента начинаются запои.

К терминальной (последней) стадии заболевания происходит снижение переносимости алкоголя, для достижения комфорта требуются уже меньшие дозы. На этой стадии нередки такие тяжелые проявления, как алкогольные галлюцинозы и судорожные припадки. Наиболее тяжелым проявлением синдрома отмены являются острые алкогольные психозы, самый распространенный из которых – алкогольный делирий (белая горячка).

- А алкоголизм вообще можно вылечить? И если да, то как?

- С давних времен и по сей день наиболее важным остается беседа врача с больным, в ходе которой врач определяет стадию заболевания, планирует этапы лечения и обсуждает их с пациентом. В дополнение могут использоваться различные лабораторные и инструментальные исследования.

Лечение алкогольной зависимости можно разделить на два больших блока: лекарственная терапия и психотерапия. Наилучший эффект достигается при комбинировании этих двух блоков.

Комплексный психотерапевтический подход направлен на выявление причин алкоголизации и на решение внутрисемейных и профессиональных проблем. Очень важным этапом является преодоление алкогольной анозогнозии и мотивация пациента на прикладывание собственных усилий для поддержания трезвого образа жизни. К сожалению, больные чаще ориентированы на «волшебную палочку», которая за один сеанс разрушит алкогольную доминанту.

При подобных методах лечения пациент не выступает как активный участник лечебного процесса. Вся ответственность за последующие рецидивы переносится на врача-психотерапевта. Пациент не понимает, что многое зависит именно от него и требуется не просто «не пить год», а активно менять себя, свой стереотип мышления, неадаптивные формы поведения, механизмы разрешения внутрисемейных проблем. Поддерживающее амбулаторное лечение включает работу с психотерапевтом или наркологом, имеющим психотерапевтическую подготовку. Вместе со специалистом проще двигаться вперед, пошагово восстанавливая свою жизнь, и преодолевать ловушки, которые с завидным коварством расставляет зависимость. Основной задачей лечения является адекватное осознание своей болезни, понимание того, как она может провоцировать человека, и длительное поддержание мотивации к трезвому образу жизни.

Современный целостный подход в терапии наркологических заболеваний предполагает комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, воздействующий на три компонента зависимости (биологический, психологический, микросоциальный) и сочетающий в себе фармакотерапию, психотерапевтическую помощь, активное участие пациента и его близких.

Специалисты наркологического диспансерно-поликлинического отделения краевой клинической психиатрической больницы готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь в лечении алкогольной зависимости. Обратиться по поводу лечения алкогольной зависимости можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Постышева, 13. Телефоны для справок: 30-80-02, 23-27-15.

Кроме того, в Хабаровске действует специализированный Центр медицинской профилактики. Он разрабатывает и реализует программы по пропаганде здорового образа жизни для сохранения потенциала здоровья жителей края всех возрастов. В планах Центра проведение масштабного эпидемиологического мониторинга факторов риска хронических заболеваний сертифицированными специалистами. Проект «Профиль здоровья», разработанный в рамках программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний затронет заботу о здоровье на рабочих местах. Центр активно взаимодействует с федеральными фондами. Одним из ярких примеров является акция «Дети на защите взрослых», планируемая совместно с фондом по борьбе с инсультом «ОРБИ». В своей работе сотрудники Центра опираются на методики и рекомендации Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. А принцип работы, на самом деле, чрезвычайно прост: чтобы наслаждаться бесконечным здоровьем завтра, надо работать над собой сегодня.

Кстати, в первом квартале 2018 года продажи крепкой алкогольной продукции составили 23,6 млн декалитров (декалитр равняется 10 литрам). Это сразу на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда показатель составлял лишь 21,2 млн декалитров. По итогам января—марта 2018 года, таким образом, на каждого жителя России приходится по 1,6 литра алкогольной продукции — или по 0,53 литра в месяц.

По показателям продаж на душу населения в лидерах малонаселенные и суровые северные и дальневосточные регионы России.

Первое место по «литрам на человека» оказалось у Магаданской области. При среднероссийском показателе 1,6 литра на человека за три месяца здесь он в два с лишним раза больше — 3,6 литра.

Но замыкает список регионов, входящих в топ-10 по общим продажам алкоголя, Московская область — 2,8 литра на человека. Хабаровский край в этом списке предпоследний.