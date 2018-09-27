Хабаровский край: Школы без опасности

Из бюджета Хабаровского края на модернизацию систем безопасности планируется выделить свыше миллиарда рублей.

За тем, чтобы на территории школ и детских садов не было посторонних, станут следить еще пристальнее. Все существующие системы видеонаблюдения и охранного телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, а также аварийное освещение, охранная сигнализация и ограждение территорий должны подвергнуться апгрейду – с нынешней третьей до более совершенной первой категории (подразумевает не общие, а повышенные требования). Такая мера, как считают специалисты, позволит исключить бесконтрольное пребывание на объектах образования посторонних лиц и транспортных средств и в идеале создать абсолютно безопасные условия обучения и пребывания детей.

До 2021 года в крае должны дополнительно обеспечить необходимой «умной» техникой 997 образовательных организаций. Это предусмотрено планом мероприятий по исполнению постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов образования».

- В регионе безопасности детей всегда уделялось большое внимание, и почти во всех школах есть видеонаблюдение, ограждение, 30% учреждений оснащены системой контроля доступа. Но сделать предстоит многое, например, в 175 учреждениях необходимо заменить вахтеров на сотрудников ЧОП, - рассказал начальник управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса министерства образования и науки края Виталий Бруцкий.

Стоит уточнить, что в феврале этого года Росгвардия предложила отбирать охрану в школы по новым критериям. Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях должны стать отсутствие нарушений за последний год и наличие аналогичного опыта работы.

- Вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. Сегодня это большая проблема, и последние ЧП в школах это наглядно продемонстрировали. Мы убеждены, что ЧОПы, которые охраняют объекты образования, в первую очередь школы, должны отвечать ряду обязательных требований, которые необходимо закрепить в конкурсных условиях, — отмечали представители ведомства.

Мария Левина