В Хабаровском крае молодежь девяти стран нашла общие интересы

Идею межгосударственных бизнес-инкубаторов поддержали участники молодежного международного форума, который состоялся в Хабаровске.

II форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества состоялся в дальневосточной столице на минувшей неделе. Молодые политики, предприниматели и общественники из России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Беларуси обсудили международные бизнес-проекты, сотрудничество в сфере политики, культуры, образования.

Мероприятие подобного уровня Хабаровск принимал впервые. Об этом в приветственной речи к участникам форума сказал министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

- Это значимое событие, которое направлено на укрепление международного молодежного сотрудничества. Хабаровский край - крупный промышленный и экономический центр Дальнего Востока России. Знаю, что среди участников форума есть молодые предприниматели. Мы готовы предложить для вас перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества и расскажем об этом на форуме, - отметил в своем выступлении министр.

В подтверждение его слов уже через несколько дней состоялось заключение коммерческих соглашений между компаниями Хабаровска и казахстанским производителем современных инженерных систем для тепличных хозяйств - United Business Group. Наши предприниматели будут поставлять в Казахстан пищевые добавки и морепродукты. Вторая сторона, в свою очередь, предоставит хабаровским бизнесменам высокотехнологичное оборудование для аэропонки. Оно применяется в теплицах, не нуждающихся в почвосмесях и других субстратах. Помимо того, сверхсовременные зеленые технологии будут изучать в школах краевого центра: учебные классы получит управление образования Хабаровска, сообщается на сайте Российского союза молодежи.

РСМ – один из организаторов форума молодых лидеров стран ШОС. Кроме него, организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Россотрудничество, Молодежный совет ШОС, правительство Хабаровского края и Хабаровский государственный университет экономики и права.

Деловая программа включала дискуссионные клубы, форсайт-сессии и круглые столы. Ключевыми стали пять направлений. Это поддержка малого и среднего бизнеса, формирование молодёжной общественной дипломатии, перспективные направления сотрудничества в области культуры и образования, безопасность информационного пространства, а также развитие дальневосточных территорий. Одна из перспективных идей, вызвавших особый интерес участников форума, - создание международного молодежного инвестиционного фонда.

- Если вы предприниматель и у вас есть хорошая идея, вы получите финансирование. Если вы инвестор - возможность выгодного вложения своих сбережений, - комментирует генеральный директор ООО «Инвест Консалтинг Реалти», член Российско-Китайского клуба молодых предпринимателей Иван Кульшицкий.

Отдельное внимание было уделено туристическим возможностям Хабаровского края.

- Люди стараются соприкоснуться с природой, отдавая предпочтение здоровому образу жизни. И в этом смысле Хабаровский край для одних уже настоящая незабываемая действительность, а для других – пока неизведанное уникальное будущее! – заметил по этому поводу депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей Сокуренко, представляя на форуме наш регион.

По итогам своей работы молодые бизнесмены, политики и общественники – участники II форума молодых лидеров стран ШОС сформулировали предложения для включения в повестку Саммита глав государств ШОС и заседания Молодежного совета ШОС, которые пройдут в 2019 году. Кроме того, будут созданы многоязычное Международное молодежное информационное агентство ШОС и международные молодежные бизнес-инкубаторы.

Евгений Валентинов