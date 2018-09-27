Выборы в Хабаровском крае: Эпилог

Выборы в Хабаровском крае оказались похожи на сериал с большим количеством драмы и неожиданными сюжетными поворотами. Без всяких преувеличений можно сказать: «губернаторское» народное волеизъявление оказалось круче, чем человек, который сумел украсть коня у цыган.

Самолет я вам не дам

Сначала ничего не предвещало «беды». Однако за некоторое время до первого тура резко активизировались пользователи социальных сетей. Многие люди стали писать, что намерены проголосовать за кандидата от партии ЛДПР Сергея Фургала. Например, казачий атаман Геннадий Суханов даже обратился в школу ДОСААФ, чтобы ему предоставили самолет для сброса листовок со стихотворной агитацией за либерал-демократа.

«Кукурузник» атаману не дали. С воздушного шара сбрасывать прокламации оказалось несподручно из-за бюрократических заморочек. Вариант с дельтапланом тоже отпал – бумажки могли попасть в винт. В результате Суханов решил прибегнуть к классическому способу распространения путем расклейки листовок на двери подъездов.

Жители этих домов могли еще до начала второго тура выборов лицезреть стихи казака, которые начинаются такими словами: «Четвертые сутки ликует Хабаровск/Ликует Хабаровск, губернатор – Фургал/Подайте бокалы, Жириновский Владимир/И губернатору налейте вина». Ранее Суханов посвящал строки победе Дональда Трампа на выборах президента США («Четвертые сутки ликует Америка/ Ликует Америка: Трамп президент/ Подайте бокалы… Хилари Клинтон/ Дональд Трамп, налейте вина!») и победе Владимира Путина на выборах президента России («Четвертые сутки ликует Россия/ Ликует Россия. Путин наш президент/ Подайте бокалы… Жириновский Владимир/ И президенту налейте вина»).

Самое интересное, что Геннадий Суханов писал свои вирши заранее, и герои его произведений в итоге оказывались победителями выборов. Такую точность ранее демонстрировал лишь легендарный осьминог Пауль. Напомним, что «фишкой» моллюска были пророчества о победах сборной Германии на различных чемпионатах по футболу. Головоногий предсказатель верно угадал результаты 12 матчей из 14.

Вернемся к выборам губернатора Хабаровского края. В первом этапе голосования Сергей Фургал набрал 35,81% голосов. Вячеслав Шпорт – 35,62%. Кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха – 15,74%, кандидат от «Справедливой России» Игорь Глухов – 5,49%, кандидат от партии «Зеленые» Андрей Петров – 3,81%.

Негатив себе на пользу

После завершения первого тура Сергею Фургалу сделали предложение стать первым заместителем Вячеслава Шпорта. Кандидат от либерал-демократов согласился. В социальных сетях появилось видео, где соперники идут по дамбе и обсуждают краевые проблемы. Казалось бы, на этом все и закончится. Мир, труд, майонез. Немного перефразируя песню барда Марка Котляра: «так примирились КАМАЗисты и джазисты, так примирились трактористы и артисты, и дровосек с флейтистом подружился, и второй тур выборов закрылся».

Люди возмутились. Но здесь следует признать талант Сергея Фургала обращать весь направленный на него негатив себе на пользу. Тут же появились мнения о намеренном монтаже ролика, чтобы подставить ЛДПР-овского претендента на губернаторское кресло. Да и сам Фургал позже сделал заявление в духе «ну да, согласился я, и что?». И дополнил, мол, кандидатуру свою я не снимаю, а ежели проиграю, буду выполнять наказы избирателей в ранге заместителя Шпорта. В социальных сетях комментарии об «оппозиционере, который продался» постепенно сошли на нет.

Перед повторным голосованием в крае подешевел бензин (на 50 копеек). Это заслуга Вячеслава Шпорта. На Восточном экономическом форуме он встретился с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным, и стороны договорились о поэтапном снижении цен. Но даже из этого действия сторонники Фургала смогли извлечь «пиар-выгоду». Примером служит комментарий в одном из интернет-сообществ «Ну вот, Фургала еще не выбрали, а изменения налицо!».

23 сентября паблики и каналы стали писать о нарушениях, якобы допущенных командами партий ЛДПР и «Единая Россия» в ходе голосования. Соперники обвиняли друг друга в различных грехах. И, разумеется, оперативно подавали жалобы в Центральную избирательную комиссию.

Дырки в поясе

Выборы закончились. Сергей Фургал стал победителем, набрав 69,57% голосов. Многие мои знакомые рассказали, что к либерал-демократу они не питают особых иллюзий. Просто решили отдать свой голос по принципу «дырку вам от Шарапова, а не бублик!».

В данный момент представители партии ЛДПР возглавляют 3 региона. Это Владимир Сипягин (Владимирская область), Алексей Островский (Смоленская область) и, соответственно, Сергей Фургал. Представители партии КПРФ возглавляют 2 региона. Это Андрей Клычков (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область). Представитель партии «Справедливая Россия» возглавляет один регион. Это Александр Бурков (Омская область).

Семнадцать губернаторов – беспартийные. Это Алексей Цыденов (Республика Бурятия), Артур Парфенчиков (Республика Карелия), Сергей Гапликов (Республика Коми), Александр Евстифеев (Республика Марий Эл), Александр Бречалов (Удмуртская Республика), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Сергей Ситников (Костромская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Игорь Руденя (Тверская область), Сергей Жвачкин (Томская область), Алексей Дюмин (Тульская область), Борис Дубровский (Челябинская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Александр Левинталь (Еврейская автономная область). В остальных областях, краях, республиках, автономных округах и городах федерального значения губернаторами и мэрами являются члены партии «Единая Россия».

Андрей Канев

9 сентября средняя явка по краю составила 36,09%. 23 сентября на избирательные участки пришло значительно больше граждан – 47,49%. Районы-рекордсмены по явке: Комсомольский (73,11%), Аяно-Майский (69,47%) и Тугуро-Чумиканский (64,23%). Меньше всех проголосовало жителей Верхнебуреинского (38,72%) и Советско-Гаванского (40,41%) районов.

В 2013 году Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал уже мерялись силами на политическом поле за пост губернатора Хабаровского края. В тот раз Фургал проиграл Шпорту, набрав 19,14% голосов. Вячеслав Шпорт набрал 63,92% голосов избирателей. Также в выборах участвовали Виктор Постников (КПРФ) и Сергей Ящук («Справедливая Россия»). Постников набрал 9,73% голосов, Ящук – 3,99% голосов.