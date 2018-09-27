В Хабаровске сгорела вековая история Амурской флотилии

Летом в Хабаровске сгорел бывший флотский госпиталь на базе КАФ - трехэтажное здание по адресу улица Полярная, 1. Старожилы говорят, ему было порядка 120 лет.

После пожара там ударными темпами работали несколько бригад местных «металлистов»: одни вырезали остатки внутренних коммуникаций, а другие подбирали обгоревшие железные листы кровли и прочую внутреннюю обстановку, мальцы тащили алюминиевые провода и носились по всему зданию, бомжики шакалили мелочёвку. На следующем этапе «стахановцы» приступили к серьезным вещам. Выдирали тавровые, двутавровые балки и швеллеры, тем самым постепенно обрушивая сильно выгоревший третий этаж. Как будто кто-то дал им «зелёный свет» на окончательное руинирование медицинского корпуса.

Я не большой эксперт, но, похоже, пожар начался сразу в двух местах. Второй и третий этаж выгорели полностью, целыми остались только две операционные, обделанные белым кафелем. До первого этажа огонь практические не дошел, зато после тушения и прошедших дождей обрушился потолок на многих участках. Вырезка остатков труб и демонтаж балок только усугубили ситуацию. Так что здание, скорее всего, пойдет под снос.

Дивные места

Местность здесь - такой лакомый кусочек: большая парковая зона и участок, на который заведены все коммуникации, за исключением газа. Тыльной стороной он выходит в овраг. Если овраг засыпать, получится нехилый прирост территории. Есть два удобных выезда - на ул. Воронежскую, в объезд города, и на ул. Руднева - Тихоокеанскую в центр. Очень похоже на зачистку под грядущее строительство. А опять же недалеко, на базе матросского парка, что в самом начале улицы Ильича, появится парк «Победы». Об этом рассказал нам в своем интервью Александр Селеменев, главный архитектор края.

Еще весной в госпитале шел амбулаторный прием. Вывеска на КПП гласила: «Федеральная служба безопасности, Российская Федерация». И территория, особенно с тыльной стороны, была огорожена деревянным забором в человеческий рост и сверху еще в три линии колючая проволока. За два-три дня до начала пожаров доски были аккуратно сняты и увезены. За две недели - на проходной еще стоял часовой… Я не оговорился, пожарных случаев здесь было немало.

По ответу МЧС на наш запрос известно: первое возгорание прошло 21 июня, потом пожарные выезжали еще 7 раз – с 24 июня по 7 июля: «Исходя из характера термических повреждений, а также обстановки на месте пожара, наиболее вероятной причиной возгорания является возгорание бытового и строительного мусора во внутреннем объеме помещений в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц».

Очищающее пламя

Есть у меня стойкое подозрение, что искусственно вызванным пожаром в двух местах попытались замаскировать демонтаж тяжелого отопительного оборудования центральной части. Слишком уж все аккуратно срезано. Ну и место расчистить. И не надо ничего придумывать, что и как делать со зданием. Пожар, осадки, «металлисты» - и за пару месяцев получаем руины. На которых местная молодежь обязательно начнет тусоваться и «скакать». И вот он повод - «опасность для подрастающего поколения» - чтобы окончательно решить вопрос.

Но пока это догадки. Зато прояснилась ситуация с хозяевами земли и здания. В администрации Краснофлотского района с порога открестились от этакого счастья: «Нет там ничего нашего. Это все к военным».

Не в первый раз

Ближе к концу лета на территории уже бывшего госпиталя под руководством «старшего прапорщика» пошел снос ненужных объектов. Начали с ветхих складов на периферии, которые уже как минимум пару десятков лет стоят без дела, ветшая и зарастая молодыми деревьями. Хочется верить, что под нож бульдозера не пойдет основное здание. Хотя история с музеем базы КАФ наталкивает на нехорошие мысли. Результат ее – на месте исторического здания (казарма-церковь-клуб-музей) - пустырь.

Хранители традиций

Здание госпиталя, изначально одноэтажное, а после надстроенное, причудливой формы и с более чем столетней историей по адресу улица Полярная, 1, не входит в перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры Хабаровского края.

Хотя когда на кону большие деньги и закон не указ. К примеру, был в Хабаровске по адресу ул. Истомина, 18 памятник архитектуры - жилой дом Ф.Г. Круговского, тот самый «дом с круглыми окнами». Решением Малого совета №172 от 20.08.1993 и постановлением краевой думы №182 от 31.07.1997 он был включен в перечень памятников истории и культуры Хабаровского края. Это был один из самых интересных деревянных жилых домов города, сочетающих в своей архитектуре элементы модерна и народные мотивы в пропильном декоре. После неоднократных пожарищ сейчас там - развалины.

Поганая история вырисовывается. Что со зданием бывшего флотского госпиталя, что с историей вокруг музея КАФ. Этакая преемственность, вы не находите? И вроде бы в этом году празднуют 110-годовщину основания Амурской флотилии, запланирована масса мероприятий: « …фестивали, конкурсы, концерты, собрания, классные часы, исторические экскурсы и другие мероприятия». Торжественное собрание, посвященное 110-летию Краснознаменной Амурской флотилии, пройдет в ноябре 2018 года. А «в память о военных подвигах командиров и матросов флотилии в центре творчества детей и молодежи «Северное сияние» в Краснофлотском районе создана историческая экспозиция». И еще ряд отчетно-протокольных действий, в том числе раздача памятных значков. Я ничего не забыл? Но жаль, что реальная вековая история Амурской флотилии уходит в дым.

Андрей Дунаевский

Фото автора

Выражаю признательность Алексею Колесникову за предоставленные исторические фотографии