Черные дыры Хабаровска: Амурские волны на бульваре

Закон сохранения энергии действует в Хабаровске даже на уровне тротуаров и проезжей части

В самом простом смысле это звучит так: «Если где-то убыло, то значит, где-то прибыло». Поговаривают, что такую формулировку впервые дал наш соотечественник Ломоносов. Вот и меня заинтересовало: если появляются провалы в земле хабаровской, то почему не быть и пикам?

И на днях мое предположение с блеском подтвердилось. Всему виной хабаровская осень, тихая и прекрасная. Когда кроны деревьев становятся разноцветными, тянет не спеша пройтись по бульварам. И черт же меня дернул свернуть от такой красоты на пешеходную дорожку! Увидал на выложенном фирменной хабаровской плиткой тротуаре напротив дома 45 по Амурскому бульвару этакий хребет прямо посередине пешеходной дорожки. Это если смотреть вдоль препятствия. А если смотреть поперек, то это уже напоминает амурскую волну. Да такой величины, что гражданам нашего славного города, фланирующим по сему оживленному месту, приходится жаться к краям. Да-с, милостивые государи, экая оказия, экое безобразие в нашем городе, где с каждым днем все радостнее и удивительнее жить.

Судя по травке, что пробивается среди фигурной плитки, земля вздыбилась в этом месте по весне. И вот уже длительное время хабаровские чиновники не замечают этакую пакость на нашем пути из темного прошлого в светлое будущее. Хочется надеяться, что при новом градоначальнике хотя бы на малом отрезке нашего длительного пути ко всеобщему счастью появится ровный участок.

А если нет, то будет наглядный пример, что законы Вселенной вечны и незыблемы. Осталось только вблизи этаких «пиков» завести пару «черных дыр» и на это место уже можно водить школьные экскурсии. Дабы племени пытливому на доходчивых примерах показывать и рассказывать о физических законах.

Люк Бессонов

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