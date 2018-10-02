Хабаровские студенты посетили юбилей в Харбине

Харбинский Северо-восточный сельскохозяйственный университет отметил свой 70-летний юбилей. На празднование собрались выпускники прошлых лет, преподаватели и действующие студенты, а также делегации из университетов-партнеров, в том числе и из хабаровского ТОГУ.

25 лет неразрывных партнерских и дружеских отношений связывают ТОГУ и СВСХУ. За десятилетия эти университеты выработали систему, которая успешно работает много лет. Обмен студентами с получением двух дипломов о высшем образовании, культурные отношения в виде организации международных творческих фестивалей - одни из наиболее приоритетных направлений сотрудничества. Организаторы масштабного юбилейного празднования не могли не пригласить старейших партнёров. Руководство ТОГУ, в свою очередь, преподнесло творческой подарок – в Китай отправилась студия спортивного бального танца "Премьер".

Харбин встретил хабаровских студентов дождем, как бы подтвердив слоган, сделанный на постаментах, что практически на каждом углу кампуса сельхозуниверситета: "И в дождь, и в снег университет ждёт тебя". В тот самый момент казалось ,что вдобавок к огромным лестничным пролётам без эскалаторов харбинского вокзала, суете из-за задержки поезда не хватает только снега. Но все пасмурные, подстать погоде, настроения развеяли прекрасные условия проживания в одном из общежитий универстита, китайское гостеприимство и неожиданный выход солнца из-за туч, которое каждое утро обеспечивало хорошее настроение и прилив энергии не только студентов университета, но и гостей всего кампуса.

Гостеприимство

Китайское гостеприимство - это совершенно другая Вселенная, далекая от понимания русского человека. Проявлялось оно буквально во всем.

- Приняли нас как родных, встретили, отвезли в кампус и сопровождали всю поездку. Чувствовалось, что нас все рады видеть. Мы познакомились с русскими студентками СВСХУ. Они рассказали о традициях университета, провели экскурсию по обширной территории кампуса и даже одолжили на несколько дней свой утюг, что, конечно, стало одним из самых приятных событий, ведь мы - артисты, и наши костюмы должны всегда быть в идеальном состоянии. Сам же концерт показал, как тепло и добродушно к нам относятся студенты и гости университета, после него все мчались с нами сфотографироваться, что еще больше заряжало положительными эмоциями, - рассказала студентка ТОГУ, участница студии спортивного бального танца "Премьер" Карина Дыринг.

Как «угнать» велосипед

Территория кампуса Северо-восточного сельскохозяйственного университета занимает несколько сотен гектаров, на которых находится множество учебных корпусов, отдельное здание библиотеки и столовой, свой собственный культурный центр (по вместительности больше хабаровского ГДК), стадион, десятки спортивных площадок и многочисленные общежития. Для передвижения по этой бескрайней территории местное руководство создало систему общедоступных велосипедов. Система работает по такому принципу: взял любой свободный велосипед, проехал до места назначения, закрыл рычажок блокировки колёс, а когда понадобится, взял первый незанятый. Для местных студентов это доступно - плата за использование велосипедов всего 1 юань в месяц (примерно 10 рублей). Правда, как выяснилось, студентам ТОГУ велосипеды оказались не по зубам. Причина банальная - у нас нет нужной программы в смартфоне для разблокировки велосипеда. Тогда на помощь пришли китайские студенты, о чьей гостеприимности уже известно. После недолгих уговоров, а иногда и после совместной фотографии с хабаровчанами они любезно соглашались дать "покататься". Но с обязательным условием - закрыть рычаг блокировки. Вся хитрость заключается в том, что при разблокировке велосипеда со счёта студента списывается 100 юаней (1000 рублей) в качестве депозита за сохранность университетского имущества, а при блокировке деньги возвращаются. В тот момент стало понятно, что гостеприимство и уважение к русским у китайцев - не простой звук, а реальные поступки. Благодаря таким добродушным хозяевам наше пребывание в Китае было озарено лишь положительными эмоциями и отличным настроением.

Андрей Гусельников

Фото автора

Хочется поблагодарить за приглашение руководство Северо-восточного сельскохозяйственного университета города Харбина. Всем участникам делегации был оказан теплейший прием и созданы наилучшие условия для проживания на территории кампуса СВСХУ и репетиций. Концерт прошел на высочайшем уровне, а танцевальные номера студии “Премьер” отлично вошли в программу. Хочется пожелать университету-юбиляру таких же трудолюбивых студентов, ответственных преподавателей и мудрых руководителей.

Оксана Киреенко, хореограф студии “Премьер”, ТОГУ, Хабаровск

Поездка в Северо-восточный сельскохозяйственный университет была прекрасная. Нас не только очень приветливо встретили, а ещё и на протяжении всех дней относились к нам точно так же. Было много вкусной еды, голодными нас не оставляли уж точно. Во время концертов было очень приятно видеть радостные лица и искренние аплодисменты студентов, преподавателей и гостей этого университета. Территория СВСХУ просто потрясающая, можно сутками гулять, вдохновляться и удивляться этой красоте. Хочется пожелать ему ещё больше процветания и успехов.

Маргарита Петрунь,

участница студии “Премьер”,