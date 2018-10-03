Хабаровск: Теплые проводы щедрого Солнца

Неравнодушные солнечному кругоходу хабаровчане отметили день осеннего равноденствия

Праздник этот издревле именуется Радогощем или же Радогостом. Уже в самих словах слышатся, с одной стороны, радость, а с другой — угощение, гости, гостинцы. Что не случайно, ведь провожая последние теплые дни, наши предки благодарили прошедшее лето за урожай, угощали друг друга его плодами и с веселой грустинкой расставались с ним до следующей весны. Обычно на лоне природы, как, например, общественное объединение «РОДЪ» и его гости, которые по заведенной традиции собрались в субботу на берегу Амурской протоки возле села Бычиха. Трезвое жизнерадостное общение с улыбками, песнями, хороводами, ритуальным костром и торжественными проводами соломенной птицы счастья как всегда благотворно подействовало на погоду, затяжной зябкий дождь прекратился и следующий воскресный денек выдался необычайно теплым и солнечным. Теперь вслед за Бычихой осеннее равноденствие отмечали уже в Хабаровске. Участники содружества русских общин «Хоровод», встречающие многие праздники вместе с «РОДом», собрались в гостеприимной летней беседке на улице Калараша. Поплясали, попили чайку, поели вкусную кашу, поговорили о жизни, предали огню свою большущую птицу счастья, с которой шествовали на праздновании краевого дня урожая двумя неделями раньше. Исчезая в горячем пламени, она, как считается, уносит к светлым истокам жизни наши лучшие надежды и помыслы, чтобы спустя несколько зимних месяцев вернуться обратно на землю с долгожданным Ярилой-солнцем. К его возвращению многое на нашей милой землице должно измениться, особенно с учетом прошедших только что выборов мэра и губернатора. Насколько эти перемены будут благотворными и полезными, зависит первым делом от нас самих. Сидя на печи в ожидании начальственных пряников, можно остаться лишь с разбитым корытом. Самое время засучивать рукава и реализовывать свои хорошие творческие задумки, дабы символических цыплят, которых принято считать осенью, в следующем году было значительно больше. С этим позитивным настроем участники дружеских посиделок и разошлись восвояси. До следующих встреч. Я там был, в хороводе кружил, иван-чай пил, по бороде текло и вовнутрь немало попало. О чем, милостивые судари, имею удовольствие вам сообщить.

Виктор Марьясин

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