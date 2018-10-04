Дороги в Хабаровске: Обходя острые углы

Более шести миллионов рублей выделено в Хабаровске на безопасные подходы к школам . Такая сумма выделена администрацией города на установку светофоров, дорожных знаков повышенной яркости, разметку и монтаж ограждений. Об этом было заявлено на заседании коллегии отрасли образования.

По идее, безопасными станут только восемь пешеходных переходов к учреждениям образования Хабаровска. За счет экономии средств от проведения торгов уже восстановлены подъездные пути к школе №16, которая расположена по улице Шелеста. Также дорожники отремонтировали пути к учреждениям образования №№83, 29. Без ям, ухабов и колдобин теперь дорога к детскому саду №208 по улице Панфиловцев. С начала октября и до конца этого года управление дорог будет принимать заявки и пожелания от учреждений образования Хабаровска по ремонту подходов и подъездный путей к детским образовательным учреждениям. Все они войдут в программу развития транспортной инфраструктуры на следующий год. Заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк обрадовал родителей: «Подготовлена документация на проведение торгов по ремонту дороги к детскому саду, расположенному на улице Вилюйской. После определения подрядчика он незамедлительно приступит к работам. Первоначальная стоимость контракта – свыше полутора миллионов рублей».

Но на всех денег не хватило. Добрые вести о миллионах на безопасный путь к знаниям так и не дошли до Владимира Рыбалко. Его ребенок в этом году пошел в первый класс, а путь к школе №10 по переулку Дзержинского очень уж крут и суров, даже для старшеклассника. Не сумев ВСЕМИ законными средствами решить проблему безопасного пути, папа Рыбалко выходит по утрам к городской администрации с призывом ко власть предержащим: «Прошу обеспечить безопасные пешеходные подходы к школе №10» . Не так давно к нему присоединился популярный мультперсонаж Лунтик. Тот самый, что бьется за правду и гоняет гусениц, что пожирают бюджет, простите, листья. На картонного мальца без слез не взглянешь - стоит голышом холодной осенью! Повязали Лунтику шарфик, думаем, что стоять ему у мэрии придётся долго. На «10-ю школу» в этом году средств нет.

А между тем свалится в бездну в самом прямом смысле могут ученики из этой школы рискуют и на территорий учебного заведения. «Черная дыра» на спортивной площадке появилась как-то внезапно. Прикрыли дверью. Но одной двери для закрытия все разрастающегося отверстия в земной тверди маловато будет. Как говорил Ницше, «если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя». Заглянул я в эту яму и понял: не скоро ее удастся ее засыпать. Похоже, что спортивная площадка за школой появилась на месте снесенного домишки, и в свое время очень паршиво забутовали подвал. Вот и появилась «черная дыра» на месте подземелья. Ее как-то пытались засыпать машиной песка – как в прорву, без результата. Есть и еще одна препона рядом со школой. Перед парадным крыльцом на круглый оголовок канализационного колодца положили квадратный лист железа. И это все на оживленной дорожке, по которой школяры из ближайших домов бегут за знаниями. Об этот доморощенный люк споткнуться, как два слова на доске написать. Понятно, что дыру за школой накладно быстро ликвидировать, но круглый люк-то на оголовок можно положить? Или знания не позволяют? Пока острые углы торчат во все стороны. Один неверный шаг, и ученик в больнице.

Эдуард Попов

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