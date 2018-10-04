Хабаровский район: Большие заботы маленького села Сикачи-Алян

В Хабаровском районе на территории Сикачи-Аляна периодически проходят пышные национальные праздники. Эдакие «этнодискотеки с фейерверками». На их фоне особенно заметна депрессивность села, с его покосившимися домишками, побитыми жизнью некоторыми представителями коренного населения.

У жителей небольшого села свои заботы и треволнения. Что и как будет с рыбой, насколько далеко в этом году пошлют за дровами, где взять денег на горючку для лодочного мотора. Пока мой коллега восхищался национальным по смыслу и богатым по содержанию межрегиональным фестивалем национальных культур, я прошёлся по Сикачи-Аляну и поговорил с местными. А чего там ходить - три улицы, пять переулков. Для быстроты перемещения между ними служат тропки через овражки.

Золотой век рыбаков

Жители соседнего с Сикачи-Аляном села Вятское всегда занимались рыбной ловлей. В 1901 году здесь проживали 154 мужчины и 86 женщин в 25 усадьбах на одной улице. В 1903 году население увеличилось до 300 человек. Для засолки икры и рыбы ежегодно изготавливалось более 800 бочек. В 1907 году было добыто: 232 тонны кеты, 12 тонн красной икры, 4 тонны черной икры, 30 тонн осетрины, 45 тонн калуги и 9,5 тонн тайменя.

До Вятского от Сикачи-Аляна всего 3,5 километра. По реке значительно ближе. Так что объемы добываемой в то время рыбы и икры могут быть применимы и к национальному селу Сикачи-Алян. Советская власть никоим образом не препятствовала добыче рыбы местными жителями и коренными народами. Это дело приобрело промышленные масштабы. В марте 1960 года после объединения близлежащих пяти колхозов в селах Сарапульское, Красносельское, Вятское, Челны и Сикачи-Алян образовался рыболовецкий колхоз «Красный маяк» с центром в селе Елабуга. Колхоз проработал до 2003 года.

Золотая рыбка

Через 110 лет ни о каких тоннах рыбодобычи речи уже не идет. Расчет на килограммы. Точнее - 50 килограммов в осеннюю кетовую путину на каждого представителя коренной или малочисленной народности. Это все прописано в поимённом документе, учитывающем каждого аборигена села. На листе формата А4 от имени государства указано, что и как может ловить коренной житель в реке Амур сеткой длиной до 100 метров и высотой стенки до 3 метров. Во всех остальных случаях сетка должна быть не более 30 метров длиной.

«Че за …?!», - говорят местные и продолжают рыбачить по своему разумению. Лично видел этим летом, как практически напротив здания Сикачи-Алянской администрации абориген укладывал сетку, длиной гораздо больше нормативной. В приватном разговоре мужики пояснили, что даже стометровой сеткой, которую разрешает государство, даже несчастные 50 килограммов за путину не выловишь.

- Замучаешься рыбу вытягивать, - утверждает местный, - по одной рыбе за заход, да и то не каждый день.

Существуют четкие сроки осенней путины - с 14 сентября по 20 октября, и то не каждый день.

Для того, чтобы палитра мнений была шире, я поговорил с рыбаком-любителем из Хабаровска, который в свой отпуск решил в черте города половить рыбку в мутной водичке. За 10 дней на пятидесятиметровую сеть он поймал 12 «хвостов». Не слишком богатый улов, учитывая все сопутствующие затраты. Такая рыба действительно выходит золотой.

Монетизация хвостов

Пока в Сикачи-Аляне национальные коллективы демонстрировали свои умения, местные рыбаки раза три предлагали мне купить свежую осеннюю кету.

- Большой хвост отдам за 500, маленький – за 350, - активно уговаривал молодой абориген Серега. Посмотрел на жабры, проверил плавники: «Что квотная?!». Серега ответил: «А как же! Мы ж честные люди! Вот нам дали на семью 300 килограмм, с них и будем жить». Люди, чьи отцы и деды центнерами брали икру, будут довольствоваться килограммами рыбы ?! Причем имена у них в разговоре со мной, судя по хитрым перемигиваниям, были, что называется, от балды. И конкретные вопросы про места рыбалки и орудия лова они обходили очень ловко. Ибо, как гласят правила: «при осуществлении традиционного рыболовства запрещается: применять плавные донные сети и плавные сети с подвесками (поводцами) в реке Амур (включая протоки и притоки) на участке от г. Хабаровск до линии, соединяющей мыс Пронге и мыс Табах». Вот, вероятно, и хитрят аборигены, говоря про честный порядок лова квотной рыбы.

Не купил я в тот раз осенней кеты. Учитывая, что местные предлагали ее непотрошённой, а в магазинах килограмм обходится в 120-150 рублей, то экономия получается не столь существенной. А с учетов времени доставки, затрат на потрошении и доведение тушек до ума, то на то и выходит. Но, встретившись с этими мужиками на ночной этнодискотеке я понял, что улов они уже пристроили.

Печальная альтернатива

Но, несмотря ни на что, не могу я местных назвать рвачами! Эти люди, действительно находятся в непростых условиях. Хотя нередко представители властной и финансовой элиты утверждают: «да все они там поголовные лентяи, браконьеры и пьянь». Поколения этих людей жили, кормясь с реки, в их обмене веществ рыба – обязательный продукт. Может, необходимо дать им возможность не только рыбачить, но и зарабатывать? Предусмотрев это, разумеется, нормативными документами. Ведь чем, кроме рыбалки, могут заняться местные? Других возможностей заработать в том же Сикачи-Аляне не так-то много. А жить как-то надо. Даже за дровами – а отапливаются местные дома, как правило, печками - приходится ездить за 10-15 километров. Не хилая получается цена за полено. Поделки в национальном стиле расходятся со страшным скрипом. Абориген Володя, который за небольшие деньги помогал приезжим в рыбалке, так и сказал: «я по дереву скульптурки режу. В месяц получается не более чем на 6 тысяч продать. А дерево еще надо найти, подготовить и время тратить, чтобы товар сделать». И он не один такой. При мне мастерица во время фестиваля национальных культур негодовала: «Ничего, считай, и не купили! Зачем я это все доставала и привозила?!».

Так что остается местным или хитрить и ловчить, или уезжать на заработки. В частности – на рыбалку на нижний Амур! Откуда рыба с трудом доходит до аборигенов Сикачи-Аляна.

Андрей Дунаевский

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