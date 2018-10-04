Геннадий Накушнов: … а караван идёт

Избирательной комиссии Хабаровского края исполнилось 25 лет. В преддверии этого события мы встретились с её нынешним председателем Геннадием Накушновым и узнали у него не только детали проведения избирательных кампаний, но и некоторые подробности личной жизни.

- Геннадий Константинович, выборы главы региона в этот раз были, мягко говоря, непростыми, и потребовали от участников гонки неимоверных моральных усилий. А как вы все это пережили?

- Нагрузка действительно очень большая. И мы ее переживаем вместе с кандидатами, с представителями политических партий, наблюдателями, членами комиссий различного уровня. Ведь в этой кампании задействовано огромное число людей. Одних членов участковых избирательных комиссий – 7 974 человека! И среди них, кстати, 82% - женщины.

- Кстати, как становятся членами избирательной комиссии?

- Первое, что должно быть – это желание. Затем необходим субъект выдвижения. Вас может выдвинуть партия, общественное объединение, собрание избирателей по месту работы или учебы.

- То есть нельзя просто прийти и сказать, что вот я хочу?

- Такие люди есть, и мы приветствуем такую гражданскую позицию. Но мы их проводим через те процедуры выдвижения, о которых я уже сказал.

- Вы сами как попали?

- Это длинная история. Я окончил Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище, военно-политическую академию им. Ленина в Москве, и моя жизнь долго была связана со службой в вооруженных силах на должностях политработника. Поэтому по жизни я всегда был связан с выборами.

- Чувствуется, что это прелюдия к какой-то неприятной истории…

- Да. Жизнь меня «побила», когда у нас в стране проходили первые демократические выборы народных депутатов СССР (1989 год). Я был замполитом мотострелкового полка на Сахалине, а в депутаты выдвинулись нанайская общественница Евдокия Гаер и командующий Восточным военным округом генерал-полковник Виктор Новожилов. За кого, вы думаете, проголосовал мой полк?

- Наверное, полк голосовал за того, за кого «рекомендовали»?

- Да, ходит такая байка, как солдат учат голосовать. Но это далеко не так. Полк тогда проголосовал за Евдокию Гаер.

- И что было дальше?

- Меня и командира сняли с должностей. Но мы стали обращаться в различные инстанции – и в правоохранительные, и в партийные. И только когда печатный орган ЦК КПСС опубликовала нашу статью, она называлась «Снижение в отместку», после этого встали на нашу сторону. Вместо Амурской области, куда меня собирались отправить служить с понижением, я оказался в Хабаровске.

- Это были последние выборы в армии?

- Нет. В Хабаровске уже выбирали городскую думу, и тоже выдвигался мой командир. И мы победили, потому что я активно занялся его избирательной кампанией. Ну а позже политорганы прекратили свое существование, и я занялся преподавательской деятельностью на военной кафедре в ТОГУ. И вот там стал председателем участковой избирательной комиссии. Ну а в 2003 году меня назначили членом краевого избиркома от военнослужащих ВВО. В 2007 году я вышел в отставку в звании полковника и стал секретарем избиркома, а позже заместителем председателя. А осенью 2012 года, когда ушел на пенсию Виктор Мефодьевич Цырфа, я возглавил избирательную комиссию Хабаровского края.

- Кто контролирует региональный избирком?

- Мы не подчиняемся напрямую ни Центризбиркому, ни правительству края, ни губернатору, ни законодательной думе. Региональная избирательная комиссия – абсолютно самостоятельная структура. В первую очередь руководствуемся буквой закона. Но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Помните, нас этому учили классики марксизма-ленинизма? И несмотря на то, что мы конструктивно взаимодействуем со всеми органами власти и общественными структурами, приходится выслушивать довольно нелестные слова в свой адрес и в адрес моих коллег. Бывает, заслуженно – ошибки тоже случаются. Но мы стараемся ровно относиться ко всем кандидатам, ко всем политическим партиям. Для нас все одинаковы, мы не делаем различий.

- Что позволяет выдерживать неимоверное эмоциональное напряжение и элементарно – целыми сутками без сна?

- Наверное, армейская закалка. Сказывается способность переносить нагрузки. Плюс занятия спортом – каждое утро в 06:40 я начинаю в плавательном бассейне.

- Писали, что вы увлекаетесь волейболом.

- Волейболистом был раньше. После того, как два года назад перенес операцию, врачи запретили прыгать. Но плавать можно.

- И все-таки, день выборов, бессонная ночь подсчета голосов, наутро – отчет перед журналистами. Как это выдержать?

- Не сплю не я один. Всем членам комиссии приходится непросто в ночь после выборов. Рядом со мной семь – восемь сотрудников находятся, чтобы оперативно отреагировать на процессы, происходящие на территории края. Напряженно работают системные администраторы. Ну а утром… В пять часов помылся, побрился и готов дальше – сотрудничать, спорить, давать пресс-конференции.

- Супруга поддерживает вас в такие напряженные моменты?

- Обычно она всегда рядом, но в этот раз уехала к внукам, в другой регион, там ее присутствие было важнее. Но, уезжая, она наготовила запасы – в холодильнике ручной лепки пельмени, вареники, котлеты.

- То есть она настоящая офицерская жена?

- Она натренирована. Еще в восьмидесятые годы в Приморье прошла закалку – в четыре утра становиться в очередь к магазину, чтобы купить двести граммов колбасы или кусочек масла. Время было такое. Она, кстати, двадцать семь календарных лет отслужила в вооруженных силах. Так что ее учить не надо.

- В каком звании? Субординация в семье соблюдена?

- Да, она старшим прапорщиком уволилась.

- Второй тур выборов губернатора проводился в Хабаровском крае впервые?

- У нас впервые, а в других регионах такое уже бывало. Но мы достойно пережили и первый тур, и повторное голосование.

- Какой урок, по-вашему, вынесли из прошедшей избирательной кампании жители края?

- Они увидели, что их голоса зависит многое. У каждого свой выбор. Что мы должны понимать, что голосовали за будущее.

- Прошедшая кампания сопровождалась массой нелицеприятных комментариев в местных Telegram-каналах, в том числе в ваш адрес лично. Вас это задевает?

- Больше смотрю комментарии в Instagram, но Telegram-каналы тоже читаю. Действительно, много чего писали, пока шли выборы. Но я обычно говорю: «Собака лает – караван идет».

ЦИФРА:

7 974 человека входят в состав участковых избирательных комиссий на территории края

Избирательная комиссия Хабаровского края - государственный орган, организующий подготовку и проведение выборов, референдумов на территории Хабаровского края.

Комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса, действует на постоянной основе и является юридическим лицом.

Срок полномочий комиссии – пять лет (нынешний состав – до 2021 года).

Полномочия комиссии установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Хабаровского края, иными федеральными и краевыми законами.