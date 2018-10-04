Общество
Геннадий Накушнов: … а караван идёт
Избирательной комиссии Хабаровского края исполнилось 25 лет. В преддверии этого события мы встретились с её нынешним председателем Геннадием Накушновым и узнали у него не только детали проведения избирательных кампаний, но и некоторые подробности личной жизни.
- Геннадий Константинович, выборы главы региона в этот раз были, мягко говоря, непростыми, и потребовали от участников гонки неимоверных моральных усилий. А как вы все это пережили?
- Нагрузка действительно очень большая. И мы ее переживаем вместе с кандидатами, с представителями политических партий, наблюдателями, членами комиссий различного уровня. Ведь в этой кампании задействовано огромное число людей. Одних членов участковых избирательных комиссий – 7 974 человека! И среди них, кстати, 82% - женщины.
- Кстати, как становятся членами избирательной комиссии?
- Первое, что должно быть – это желание. Затем необходим субъект выдвижения. Вас может выдвинуть партия, общественное объединение, собрание избирателей по месту работы или учебы.
- То есть нельзя просто прийти и сказать, что вот я хочу?
- Такие люди есть, и мы приветствуем такую гражданскую позицию. Но мы их проводим через те процедуры выдвижения, о которых я уже сказал.
- Вы сами как попали?
- Это длинная история. Я окончил Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище, военно-политическую академию им. Ленина в Москве, и моя жизнь долго была связана со службой в вооруженных силах на должностях политработника. Поэтому по жизни я всегда был связан с выборами.
- Чувствуется, что это прелюдия к какой-то неприятной истории…
- Да. Жизнь меня «побила», когда у нас в стране проходили первые демократические выборы народных депутатов СССР (1989 год). Я был замполитом мотострелкового полка на Сахалине, а в депутаты выдвинулись нанайская общественница Евдокия Гаер и командующий Восточным военным округом генерал-полковник Виктор Новожилов. За кого, вы думаете, проголосовал мой полк?
- Наверное, полк голосовал за того, за кого «рекомендовали»?
- Да, ходит такая байка, как солдат учат голосовать. Но это далеко не так. Полк тогда проголосовал за Евдокию Гаер.
- И что было дальше?
- Меня и командира сняли с должностей. Но мы стали обращаться в различные инстанции – и в правоохранительные, и в партийные. И только когда печатный орган ЦК КПСС опубликовала нашу статью, она называлась «Снижение в отместку», после этого встали на нашу сторону. Вместо Амурской области, куда меня собирались отправить служить с понижением, я оказался в Хабаровске.
- Это были последние выборы в армии?
- Нет. В Хабаровске уже выбирали городскую думу, и тоже выдвигался мой командир. И мы победили, потому что я активно занялся его избирательной кампанией. Ну а позже политорганы прекратили свое существование, и я занялся преподавательской деятельностью на военной кафедре в ТОГУ. И вот там стал председателем участковой избирательной комиссии. Ну а в 2003 году меня назначили членом краевого избиркома от военнослужащих ВВО. В 2007 году я вышел в отставку в звании полковника и стал секретарем избиркома, а позже заместителем председателя. А осенью 2012 года, когда ушел на пенсию Виктор Мефодьевич Цырфа, я возглавил избирательную комиссию Хабаровского края.
- Кто контролирует региональный избирком?
- Мы не подчиняемся напрямую ни Центризбиркому, ни правительству края, ни губернатору, ни законодательной думе. Региональная избирательная комиссия – абсолютно самостоятельная структура. В первую очередь руководствуемся буквой закона. Но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Помните, нас этому учили классики марксизма-ленинизма? И несмотря на то, что мы конструктивно взаимодействуем со всеми органами власти и общественными структурами, приходится выслушивать довольно нелестные слова в свой адрес и в адрес моих коллег. Бывает, заслуженно – ошибки тоже случаются. Но мы стараемся ровно относиться ко всем кандидатам, ко всем политическим партиям. Для нас все одинаковы, мы не делаем различий.
- Что позволяет выдерживать неимоверное эмоциональное напряжение и элементарно – целыми сутками без сна?
- Наверное, армейская закалка. Сказывается способность переносить нагрузки. Плюс занятия спортом – каждое утро в 06:40 я начинаю в плавательном бассейне.
- Писали, что вы увлекаетесь волейболом.
- Волейболистом был раньше. После того, как два года назад перенес операцию, врачи запретили прыгать. Но плавать можно.
- И все-таки, день выборов, бессонная ночь подсчета голосов, наутро – отчет перед журналистами. Как это выдержать?
- Не сплю не я один. Всем членам комиссии приходится непросто в ночь после выборов. Рядом со мной семь – восемь сотрудников находятся, чтобы оперативно отреагировать на процессы, происходящие на территории края. Напряженно работают системные администраторы. Ну а утром… В пять часов помылся, побрился и готов дальше – сотрудничать, спорить, давать пресс-конференции.
- Супруга поддерживает вас в такие напряженные моменты?
- Обычно она всегда рядом, но в этот раз уехала к внукам, в другой регион, там ее присутствие было важнее. Но, уезжая, она наготовила запасы – в холодильнике ручной лепки пельмени, вареники, котлеты.
- То есть она настоящая офицерская жена?
- Она натренирована. Еще в восьмидесятые годы в Приморье прошла закалку – в четыре утра становиться в очередь к магазину, чтобы купить двести граммов колбасы или кусочек масла. Время было такое. Она, кстати, двадцать семь календарных лет отслужила в вооруженных силах. Так что ее учить не надо.
- В каком звании? Субординация в семье соблюдена?
- Да, она старшим прапорщиком уволилась.
- Второй тур выборов губернатора проводился в Хабаровском крае впервые?
- У нас впервые, а в других регионах такое уже бывало. Но мы достойно пережили и первый тур, и повторное голосование.
- Какой урок, по-вашему, вынесли из прошедшей избирательной кампании жители края?
- Они увидели, что их голоса зависит многое. У каждого свой выбор. Что мы должны понимать, что голосовали за будущее.
- Прошедшая кампания сопровождалась массой нелицеприятных комментариев в местных Telegram-каналах, в том числе в ваш адрес лично. Вас это задевает?
- Больше смотрю комментарии в Instagram, но Telegram-каналы тоже читаю. Действительно, много чего писали, пока шли выборы. Но я обычно говорю: «Собака лает – караван идет».
ЦИФРА:
7 974 человека входят в состав участковых избирательных комиссий на территории края
Избирательная комиссия Хабаровского края - государственный орган, организующий подготовку и проведение выборов, референдумов на территории Хабаровского края.
Комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса, действует на постоянной основе и является юридическим лицом.
Срок полномочий комиссии – пять лет (нынешний состав – до 2021 года).
Полномочия комиссии установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Хабаровского края, иными федеральными и краевыми законами.
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КСТАТИ:
В избирательную комиссию Хабаровского края входят:
Накушнов Геннадий Константинович, председатель избирательной комиссии Хабаровского края (назначен губернатором Хабаровского края по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации);
Агуленко Василий Васильевич, заместитель председателя избирательной комиссии Хабаровского края (назначен губернатором Хабаровского края по предложению Собрания депутатов Комсомольского муниципального района Хабаровского края);
Машков Оярс Юрисович, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края (назначен Законодательной думой Хабаровского края по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации);
Гориславец Юрий Николаевич (назначен губернатором Хабаровского края по предложению Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»);
Датская Людмила Викторовна (назначена губернатором Хабаровского края по предложению Комсомольской-на-Амуре городской Думы);
Зосенков Андрей Юрьевич (назначен Законодательной думой Хабаровского края по предложению Хабаровской городской Думы);
Копылов Владимир Емельянович (назначен Законодательной думой Хабаровского края по предложению Хабаровского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»);
Прибыткова Светлана Валентиновна (назначена губернатором Хабаровского края по предложению избирательной комиссии Хабаровского края предыдущего состава);
Серикова Екатерина Владимировна (назначена Законодательной думой Хабаровского края по предложению Благотворительной общественной организации «Союз женщин Хабаровского края»);
Суриков Виктор Михайлович (назначен Законодательной думой Хабаровского края по предложению Общественной организации ветеранов военной службы Хабаровского края);
Сухоруков Андрей Владимирович (назначен губернатором Хабаровского края по предложению Всероссийской политической партии «Единая Россия»);
Тен Тимур Геннадьевич (назначен Законодательной думой Хабаровского края по предложению Политической партии «Справедливая Россия»);
Цмакалов Кирилл Игоревич (назначен губернатором Хабаровского края по предложению Политической партии «Либерально-демократическая партия России»);
Шемчук Максим Михайлович (назначен Законодательной Думой Хабаровского края по предложению Хабаровского краевого молодежного общественного движения «Мой край»).
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