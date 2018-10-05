Отопительный сезон в Хабаровске: От «здравия» до «здравия»

Строители Хабаровска накануне отопительного сезона ускоряют работы, чтобы не омрачать настроение горожан

Автомагистраль совсем скоро приблизится к жилым домам по улице Краснореченской. «Все – для людей!» - сообщил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку руководитель муниципального управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо. Градоначальник проинспектировал ход работ на ряде объектов строительства и дал поручение подчиненным: мобилизоваться!

Пограничная ситуация

Поездка началась «за здравие» и так же «за здравие» завершилась. По-военному четко представители одной из подрядных организаций отчитались о ходе развертывания на Уссурийском бульваре, между улицами Тургенева и Шевченко, сквера пограничной славы. Там уже выполнены фундаментные работы и установлены колонны. Через неделю, как ожидается, к двум уже размещенным фризам добавится еще один, центральный, и сразу после этого начнется обустройство прилегающей территории. Параллельно будет вестись художественная отделка арочной конструкции. Ее высота составит шесть метров. В полной красоте объект должен предстать перед хабаровчанами и гостями города в двадцатых числах этого месяца. А вот по возводимому бок о бок с ним скверу УВД ясности меньше. Как уточнил Сергей Кравчук, нужно уточниться с графиком выполнения предстоящих работ. Только после этого станет понятно, когда будет завершен новый архитектурный ансамбль.

Еще больше трудностей – по переулку Трубному, на пересечении с улицей Пионерской. Там все еще вскрыта и не готова к отопительному сезону подземная теплотрасса. Подрядчика, который должен был ее ремонтировать, отстранили от выполнения работ по причине катастрофического отставания. Из графика фирма выбилась примерно на месяц. Между тем, до начала подачи тепла в квартиры хабаровчан остается всего неделя.

- В минувшее воскресенье я уже побывал на этом объекте, убедился, что новый подрядчик сильный, работы там ведутся весь световой день. Поэтому не сомневаюсь: теплотрассы Прибрежного микрорайона будут поставлены на циркуляцию не позднее 7 октября, чтобы 8-го люди начали получать тепло, - прокомментировал градоначальник.

При этом он уточнил: в целом по Хабаровску отремонтированы все теплотрассы, за исключением участка по Трубному переулку. Ориентир для начала отопительного сезона - снижение среднесуточных температур ниже +8°С. В ближайшие дни, если верить прогнозам синоптиков, в дальневосточной столице столбик термометра будет держаться на отметках от 12 до 15°. Тем не менее, котельные начнут отпускать тепло хабаровчанам через неделю. В течение следующих десяти дней будут продолжаться регулировочные работы.

Дворцы в закоулках

Ко дворцу единоборств «Самбо», возводимому на пустыре в районе пересечения улиц Павла Морозова и Радищева, инспектирующим пришлось добираться закоулками. Отсутствие подъездных путей, а главное, единодушия по поводу того, где они должны проходить, сегодня – самая острая проблема по этому объекту. Строителям предстоит увязать требования правил дорожного движения и безопасности с эстетикой и удобством для гостей спортивного комплекса. Дело осложняется тем, что при существующей схеме коммуникаций фасад дворца будет упираться в проходящую поблизости теплотрассу. В руководстве Хабаровской теплосетевой компании не против убрать «трубу» с глаз долой, но оценивают такое решение минимум в 80 млн рублей.

- Этот вопрос обсуждается с прошлого года. Мы подаем свои предложения исходя из того, что здесь зона возможного подтопления. Все, что можно сделать – положить трубу в канал на уровень не ниже «нуля». Объем работ большой: убирать придется всю трубу, 250 метров. Обойдется это дороже, чем сама подъездная дорога, - высказал свою позицию директор ХТСК Сергей Нехороших.

Присутствовавший на объезде представитель министерства строительства Хабаровского края напомнил: возводимый объект не имеет аналогов не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири. К тому же, рядом будет воздвигнут еще один объект - краевой дворец развития плавания. Оба дворца предполагается объединить в единое целое общей автомобильной дорогой с парковками и соответствующей инфраструктурой.

Исходя из этих соображений, окончательное решение предстоит принимать специально создаваемой межведомственной рабочей группе. В качестве вариантов будут рассмотрены заезды: с улицы Пионерской либо Юности, а также уже упомянутое соединение двух строящихся объектов общей автомобильной дорогой.

По иронии судьбы, рядом с будущими дворцами находится еще один – ДК РЭБ флота, ныне заброшенный. Сергей Кравчук уделил внимание и ему.

- В августе проводили совещание, подготовили план мероприятий по восстановлению ДК. Была скошена трава перед зданием, закрашены граффити, обезобразившие его стены. В ноябре планируется восстановить водосток, в октябре – спилить деревья вокруг объекта. В августе – сентябре следующего года - закрыть дворец фотобаннером, - отрапортовал мэру Хабаровска один из сопровождающих его специалистов. - Также рекомендовано проработать вопрос с министерством культуры России и Росимуществом о выделении средств на восстановление здания.

- Фотообои, конечно, это неплохо. Но ведь через полгода они придут в негодность, и что это будет? – выразил сомнения Кравчук. – Давайте готовить обращение к губернатору и подключать правительство края, составлять письмо в минкульт России. Косить траву – это ведь полумеры! А нужны кардинальные решения: или сносить постройку, или капитально ремонтировать, забирать себе или передавать кому-то еще.

Скоро прибавится скорость

Совершенно иная картина предстает на улице Краснореченской, где во всю идет расширение проезжей части. На отдельных участках она увеличится почти вдвое: с существующих 12 метров (местами – 15-ти) до 22,5 метров. Добавится выделенная полоса для общественного транспорта.

- Участок от улицы Богачева до улицы Репина планируем заасфальтировать до конца этого строительного сезона, - рассказывает начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо. – Предполагаем, что в результате расширения проезжей части техническая скорость здесь возрастет до 48-52 км/ч. На предыдущем участке это у нас получилось. Возросла и пропускная способность: было 15-18 тысяч автомобилей в сутки, стало 23 тысячи.

Автомобилисты возликуют! А жители домов, под окнами которых поток машин разольется во всю ширь? По мнению чиновников, возражения со стороны граждан исключены.

- Все нормативно, все в допусках, проект прошел экспертизу, получил положительное заключение, поэтому все соблюдено, все для жителей! – отмел сомнения Гроо. - И добавил, что также отсутствует необходимость и в специальных экранах для защиты пешеходов от шума нескончаемого потока машин и лихачей. Вместо этого вдоль тротуаров высадят зеленые насаждения.

А вот на вопрос, каким окажется расстояние между кромкой дороги и ближайшими зданиями, глава муниципального дорожного ведомства напрямую отвечать не стал: «Обратитесь на сайт, где размещена проектная документация – сайт госзакупок!» - ограничился он наставлением.

Впрочем, обновление автомагистрали не ограничится только лишь ее расширением. На реконструируемом участке появится ливневка протяженностью 3 км. Как подчеркнули строители, прежде ее здесь вообще не было. Вода будет отводиться на улицу Пионерскую. Поверхностный водоотвод направят вдоль трамвайных путей. «Чтобы они нормально эксплуатировались», - заметил один из работников мэрии. Сами трамвайные пути будут несколько приподняты над существующим полотном.

Заключительным пунктом инспекционного «рейда» стала пятиэтажка по переулку Облачному, дом №72. Нынешний собственник, Минобороны России, как было объявлено журналистам, планирует предать здание муниципальным властям. Точные сроки пока не озвучиваются, однако, планы дальнейшего использования имущества уже прорабатываются. Не исключено, что просторные помещения первого этажа переоборудуют под детский сад. Правда, их предстоит серьезно отремонтировать: по некоторым сведениям, комнаты пустовали около десяти лет, при том, что выше – жилые этажи.

- Не исключено, что здесь размещалась квартирно-эксплуатационная часть: вот какие-то помещения, похожие на административные. А это, судя по рядам кресел, актовый зал, - объясняют сопровождающие.

- Шесть объектов от минобороны мы уже приняли, переоборудовали под детские сады и дети туда уже ходят. Будем думать, смотреть, как использовать это помещение, – подвел итоги осмотра «военного имущества» Сергей Кравчук.

Алексей Стахов.

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