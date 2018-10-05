ЖКХ в Хабаровске: Радуга на жилмассивах

Хабаровск избавляется от убогости внешнего облика

Введенный в 2014 году взнос на капитальный ремонт, прибавивший число квитанций за жилищно-коммунальные услуги, не стал фикцией. Почти сразу в обеих столицах края, официальной и индустриальной, в малых городах и рабочих поселках активизировался ремонт крыш. Началось обновление лифтового хозяйства. Впрочем, собственники жилых помещений в многоквартирном доме сами решают, что им важней - отопительная система, канализация, «электрика» или еще что-нибудь из совместного житья-бытья.

Как правило, внешний вид дома не особенно беспокоит. И это объяснимо: когда крыша как решето, вряд ли придет мысль о цветовой гамме фасада. Тем не менее, в Хабаровске нашлись люди, которые голосовали не за «нутрянку», а за «наружку». Это жильцы дома №89 на улице Большой, к слову, первой панельной девятиэтажки микрорайона Большая - Вяземская, который возводилась в 70-е годы. Первый блин вышел комом. Межпанельные швы протекали и промерзали, окрас панелей дождями был сведен к серо-буро-малиновому.

Краевой фонд капитального ремонта, которому перечисляют ежемесячные взносы жильцы этой «панельки», выделил на ремонт фасада 1,8 миллиона рублей. Работы начались с межпанельных швов, а завершились фасадом. Он обрел два нежных цвета - белый и розовый, и это изменило не только железобетонное детище позднего социализма, но и улицу Большую, где в серости облезлых панелей и силикатного кирпича дали о себе знать приятные тона.

Не менее привлекательной стала пятиэтажка на проспекте 60-летия Октября. Хотя ее адрес формулируется так: квартал ДОС, Большой аэродром, дом №24. И тут покраске фасада предшествовал ремонт межпанельных швов, избавивший квартиры от холода и сырости. Так вторая типовая «панелька» обрела неординарность и красоту.

Что изменил в краевом центре уходящий сезон ремонтов «наружки», где еще жильцы профинансировали не только комфорт собственной жилплощади, но и привлекательность городской среды?

Руками гастарбайтеров

Дом №76 на улице Фрунзе наискосок от дореволюционных особняков, рядом с которыми в советскую эпоху поднялись административные корпуса. Четырехэтажный, 36-квартирный дом был построен в 1959 году, когда развернулась борьба с архитектурными излишествами. Видимо, поэтому декоративных элементов его фасад не содержит, хотя само здание - не скромняшка-«хрущевка», а впечатляющая «сталинка».

- Высота потолков в три с лишним метра, - уточняет Татьяна Першина, живущая здесь полтора десятка лет. - Старожилы говорят, что наш дом строили пленные японцы.

Из мемориальной доски следует, что в нем жил Петр Проскурин, можно сказать, классик советской литературы. Всеволоду Сысоеву мемориальная доска не установлена, но известно, что краевед и прозаик, путешественник и тигролов, жил в доме №76 на улице Фрунзе. Использование 2,3 миллиона рублей из фонда капитального ремонта на обновление фасада получило одобрение на собрании жильцов. Им надоела рвотная блеклость наружных стен, фамилии бывших соседей незримо связывались с культурой внешнего пространства.

- Нам предлагали темно-бордовый цвет, но мы отказались, - продолжает Татьяна Першина, как явствует из документов, уполномоченный представитель собственников.

В конце концов, вместе с доверенным лицом главного художника города остановились на цвете, близком к оранжевому. Что касается работы подрядчика, а именно ООО «РегиоХабСтрой», то она вызвала треволнения.

- Работали гастарбайтеры. Видимо, нелегально, поскольку дважды полиция на наших глазах забирала их среди рабочего дня, - продолжает уполномоченный представитель собственников. - На высоте эти гастарбайтеры орудовали инструментом без страховки. Мы смотрели на них - и сердце замирало: не дай Бог сорвутся!

Интернет подсказывает: возглавляет «РегиоХабСтрой» Александр Гаврилюк, в штате ООО - четыре специалиста. Ну, а когда был заключен договор с фондом капремонта, штат пополнили гастарбайтеры, в профессионализме которых Татьяна Першина сомневается.

- Не все сделали, как надо, со стороны двора. И вообще огрехов хватало! - итожит она.

Услышат ли ее в фонде капитального ремонта? Смогут ли там противостоять пресловутому ФЗ-44, который открыл зеленую улицу фирмачам, предлагающим максимально низкую цену, что оборачивается халтурой?

Хозяйствуют вместе

Если собственники дома № 49 на улице Фрунзе ежемесячные взносы на капремонт перечисляют на спецсчет фонда капитального ремонта, то собственники дома №179а на улице Краснореченской предпочли не общий котел с очередью на выделение средств, а спецсчет созданного ими же ТСЖ «Ника». Это не возбраняется законом. С 2014 года на спецсчете ТСЖ скопились миллионы рублей, кои под занавес лета пущены в дело.

Краснореченская, 179а - это девятиэтажная «панелька» на плотном жилмассиве таких же девятиэтажек, напротив парка имени Ю. А. Гагарина. На стыке 70-х и 80-х годов здесь поднялись школа, детсады, поликлиника. Сегодня во дворах цветочные клумбы, спортивные и детские площадки. Но облезлые «панельки» ужасно портят внешний вид привлекательного во всех отношениях микрорайона.

Мрачно серые девятиэтажки не остались без внимания мэра Александра Соколова, когда расширялся примыкающий к жилмассиву участок улицы Краснореченской. Но его поручение о приведении в порядок фасадов зависло на три года. Впрочем, то, что дом №179а предстал в ярких желто-зеленых тонах, разве не подтверждает, что связка города и края в решении насущного нуждается в укреплении? Есть смысл напомнить, что поручение уже бывшего мэра исполнено не краевым фондом капремонта и не управляющей компанией «Дебют-Сервис», создание которой было инициировано городским управлением ЖКХ.

- Вначале очистили фасад от остатков старой краски. Потом заделали межпанельные швы, после чего взялись за грунтовку. Покраска произведена в два слоя, - сообщает Ольга Семенец, мастер ТСЖ «Ника» и ТСЖ «Виктория», которые хозяйствуют вместе.

Подрядчик - ООО «СУ-989». Работа выполнялась под постоянным контролем ТСЖ. Где панели повреждены, там накладывалась штукатурка. Была организована зашивка балконов, чтобы они воспринимались как единое целое, а не как скворечники, сбитые из подручного материала. Как не порадоваться, что у ТСЖ «Ника», которое возглавляет Виктория Герасимец, комплексный подход к обновлению архитектурного облика жилого строения!

От ТСЖ «Ника», где взялись за обновление фасада 144-квартирного дома, не отстает ТСЖ «Виктория». Правда, объем работ у этого товарищества без малого вдвое больший. Ведь дом №167 на улице Краснореченской, который эксплуатирует ТСЖ «Виктория» и на котором также завершены очистка, грунтовка, покраска фасада, - 252-квартирный. Тональность его другая: темно-оранжевый, почти кирпичный цвет нижних этажей стыкуется с салатным цветом верхних.

Яркая зелено-желтая расцветка дома №179а обращает на себя внимание на улице Краснореченской. Дом №167 с насыщенным кирпичным с сочетанием салатного приятно удивляет на улице Пионерской. Но что еще бросается в глаза на этих магистралях краевой столицы, которые принято считать въездными?

Убогость «сталинок» микрорайона «Стройка». Обвалившаяся штукатурка жилого комплекса у 56-й школы, сохранившего архитектуру советской эпохи. Грязно серые объемно-блочные девятиэтажки вдоль Амурской протоки. Разве это не позор, не подтверждение почти нулевого внимания к внешнему облику Хабаровска, как власти, так и самих хабаровчан?

Ресурсы краевого фонда капитального ремонта, вложения которого в жилищную сферу в уходящем году приблизились к трем миллиардам рублей, не говоря уже о средствах на спецсчетах ТСЖ, позволяют обновлять «сталинки», «хрущевки», «брежневки» смелей и вдохновенней. Радуга на жилмассивах - это не умозрительное понятие, это обновленные фасады домов, красочные, как яичко ко Христову дню.

Михаил Карпач

На снимке: отремонтированный фасад д