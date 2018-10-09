Семья и школа в Хабаровском крае: Я ж ваша мать

Какие изъяны схемы «учитель – ученик» всплыли перед сдачей общегосударственного экзамена за девятый класс в Хабаровском крае – впечатления от первого лица. Сотрудник редакции газеты «Молодой дальневосточник XXI век» увидела школу с новой для себя стороны, и эта сторона оказалась совсем не парадной.

Гипс снимают, клиент уезжает

- Мама, все пропало!

- Дочь, что пропало? Учебный год только начался, все будет хорошо!

- Нет, мама, все пропало!!! Сегодня было шесть уроков и каждый, каждый учитель сказал, что мы не сдадим экзамены, и вообще жесть…

До момента, когда моя дочь-девятиклассница пришла домой третьего сентября (ну никак нам без «костров рябин» и вечного поклонения творчеству Шуфутинского – первый день осени нынче выпал на субботу и прошел в «облегченной» версии) и заявила с порога об ожидающем всех провале, я считала себя вполне нормальной матерью. Ну такой, в меру интеллигентной, в меру занятой работой, всецело любящей, но все же избавленной от синдрома «яжматери». Это, кто не в курсе, сейчас собирательный образ излишне квохчущей над своими чадами наседки, которая в беспамятстве не видит и не слышит ничего, кроме того, что вроде как (это важный нюанс) хорошо для ее дитяток.

А тут – щёлк, и тумблер, ранее мирно спавший и не беспокоивший разные внутренние органы, встал в положение «тревога». Припоминаете сцену из любимого многими поколениями фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен» - ту, где медработник, заподозрив вспышку инфекции, открывает рот и издает громогласный вой сирены? Это самое со мной и произошло.

Дорогие наши педагоги! Что изменилось с тех пор, как мы, родители нынешних школьников, сидели за партами? Теперь нам говорят, что школа не воспитывает, что школа – только учит. Допустим. Но мотивацию правильную тоже отменили?

Какими бы бестолковыми школярами мы ни были, какими бы вредными ни были наши «химозы» и «русички», в преддверии экзаменов они всегда говорили: «Ничего, вы справитесь, у вас все получится». И занимались дополнительно, и втолковывали, и подтягивали. И вообще всячески морально стимулировали.

А тут – на тебе! Вокруг засилье модных психологических практик, интернет ломится от всевозможных жизненно-стимулирующих форумов, а в отдельно взятой образовательной системе действуют с точностью до наоборот.

И я бы даже, грешным делом, подвергла сомнению слова и собственной дочери -подростка, и ее одноклассников (мы уже успели погоревать в родительском чате), если бы не родительское же собрание в конце сентября. На котором в течение полутора часов завуч втолковывала мамашам, папашам и отдельным затесавшимся бабушкам и дедушкам, что нашим детям в школе ничем не обязаны, что никто с ними нянчиться и сюсюкать тут не собирается, что ОГЭ – это вам не абы что, и что сдать надо еще сильно постараться. И что, вообще-то, пока еще не совсем ясно, четыре экзамена дети будут сдавать или пять. И что, получив аттестат о неполном среднем, для родной школы эти наши выпускники-девятиклассники перестанут существовать как класс. И да, кстати, вот тут вот распишитесь, что мы вам все объяснили, и что в случае чего вы не в претензии. Занавес.

Повторите, я записываю

А как же, простите, закон об образовании? Открываем и читаем статью 66, пункт 5: «Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования». Чтоб вы понимали, «среднее общее» - как раз до 11-го класса включительно.

Но юридические тонкости – для совсем уж критических моментов. Когда родителям кажется, что ребенка планомерно «сливают» из школы, где он учился девять лет, а при этом в табеле – сплошь четверки и пятерки, дело может дойти и до заявления в прокуратуру и «разборок» с чиновниками регионального минобрнауки. Потому что правила приема в десятый класс в Хабаровском крае такие, что понять логику и найти справедливость весьма непросто. Если захотите попытаться понять – вам к закону Хабаровского края от 30 октября 2013 года №316 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».

Измышлениями на эту тему ежегодно пестрят соцсети, и мне не хочется цитировать весь этот материнский ужас и негодование – там много эмоций и мало рационализма. Приведу слова одной моей знакомой, сын которой уже учится в десятом классе, и перевод дался семье ценой дедушкиного инфаркта и папиной двухмесячной битвы с участием правоохранительных органов. Когда «волна» уже улеглась, я попросила ее объяснить, стоило ли так бороться.

- Во-первых, после одиннадцатого класса выбор профессии – более осознанный, а не жест отчаяния, куда мама приткнула. Во-вторых, в тех же техникумах есть специальности, которые доступны только после одиннадцатого класса. Ну а, в-третьих, после одиннадцати классов в техникуме учиться как раз на год - два меньше. Ну и, конечно, ЕГЭ сдавать надо в любом случае, если хочешь в институт, а «по горячим следам» сдать проще, - поделилась Анна.

Насчет выбора будущей специальности – отдельная тема. Нам объявили, что в школьную программу девятого класса включен электив (дополнительный курс «по выбору», обязательный к посещению) по психологии, в рамках которого будут проводиться занятия по профориентации. Ну вот же, молодцы, подумала было свежеиспеченная «яжмать». Но быстро передумала, когда дети рассказали, что суть бесед со школьным психологом сводится к тому, что до конца года надо обязательно выбрать себе ПТУ. Да-да, именно в такой формулировке. Что нынче среднее специальное образование дают, как правило, в колледжах и техникумах, психологу неведомо. И что даже рабочие специальности все чаще требуют высшего образования – тоже. Ну а про то, что каждый имеет право решить, учиться ему девять лет или одиннадцать, вообще молчу.

Да какая, в общем-то, разница – почему ребенок и его родители желают получения полного среднего образования? Это гарантировано российским законодательством, а уж всевозможные лазейки в виде профильных классов и необязательности зачисления школьника в десятый класс в «своей» школе, это все же лазейки. Чем руководствуется администрация, желанием отобрать «элиту», удобную в учебном процессе, возможностью заработать очередные условно спонсорские пожертвования из родительского кошелька или просто какой-то махровой глупостью, мне как матери неважно.

Важны всего два аспекта: соблюдение закона и выполнение учителями своих профессиональных обязанностей. Умение правильно настроить подопечных при подготовке к экзаменам и отсутствие яростного желания избавиться от детей сразу после девятого класса лично я тоже приписываю к нормальному уровню профессионализма.

Кстати, наш классный руководитель, назовем ее условно Марьиванной, в ответ на мою просьбу передать коллегам пожелание родителей быть более чуткими к ученикам накануне экзаменационной эпопеи, горестно вздохнула и развела руками:

- Видите, у меня то субботник, то отчеты, то дополнительная нагрузка, пока второй учитель немецкого на форум уехала… Мне с детьми-то поговорить некогда, а вы хотите, чтобы я другим учителям объясняла, как нужна поддержка и настрой на успех.

И не говорите мне, пожалуйста, что все врал бывший губернатор про средние зарплаты учителей, что живется им тяжко и грустно. Если ты выбрал стезю врача или педагога – это не значит, что ты должен терпеть нищенское существование. Это, на мой условно просвещенный взгляд, значит, что ты либо выполняешь свои обязанности безупречно, либо ищешь другие пути самореализации. Вам показалось, что это слишком жестко? Ничего, мне можно, Я ЖЕ МАТЬ!

Мария Левина

Припоминаете сцену из любимого многими поколениями фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен» - ту, где медработник, заподозрив вспышку инфекции, открывает рот и издает громогласный вой сирены? Это самое со мной и произошло.