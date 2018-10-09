Хабаровский край: Люди и роботы



Какие технологии помогут нынешним школьникам поднимать экономику Хабаровского края в будущем попробовали показать организаторы краевого фестиваля профессий

Ручка как строительный инструмент – еще игрушка, но уже осязаемая реальность. Хотите иметь собственную Эйфелеву башню – пожалуйста! Нанеся на бумагу рисунок, той же ручкой придаете ему объем. Это и другое чудо техники смогли увидеть гости хабаровского образовательного фестиваля «ОБРФЕСТ START-UP». Он состоялся в минувшую субботу в «Платинум Арене» и собрал тысячи зрителей, хабаровчан и гостей дальневосточной столицы.

- Ну, мужики – или кто вы там? – поехали! – слегка спутавшись, напутствовал огромных роботов- автоботов ведущий театрализованного действа. - Покажите, как надо танцевать!

Под оглушительные басы дискотечных ритмов зрители погружались в атмосферу технологического будущего и знакомились с достижениями дня сегодняшнего дальневосточного профессионального образования. Не запутаться в людском водовороте было непросто. Тысячи гостей спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» заполнили огромный манеж, в котором свои экспозиции разместили техникумы, профессиональные лицеи и колледжи Хабаровского края. В их числе – образовательные учреждения из Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Чегдомына, Амурска, поселка Хор.

Сотканная реальность

Столпотворение начиналось в фойе. Если бы не волонтеры в ярких жилетах, можно было бы легко затеряться прямо у входа. Чудеса как из рога изобилия сыпались на вновь прибывающих с первых шагов.

- Это рука волонтера. Она дает пятюню, - встречают на входе гостей Арина и Анна, студентки ДВГУПС и ХТК. Одна из девушек поднимает вверх огромную матерчатую пятерню, о которую просто невозможно не хлопнуть в ответном приветствии. – Мы здесь, чтобы нести хорошее настроение людям! И помочь сориентироваться в экспозициях!

Голова идет кругом. Справа – поединок роботов-суматори, пытающихся вытолкнуть друг-друга за кольцо ринга. Дальше – буфетная стойка с соблазнительными закусками. У электроплиты колдуют кулинары, шеф-повар столичного ресторана с ассистентами - выпускниками и учащимися Хабаровского технологического колледжа. Посетители - школьники и студенты - дегустируют свежеприготовленные биточки с салатами. Заморив червячка, оборачиваешься и наблюдаешь за работой агрегата, штампующего сувениры. Чем-то это напоминает ткацкий станок.

- Это у вас что за принтер? – интересуется кто-то.

- Китайский «Анет», открытого типа, - отвечает мужчина. – Сейчас он печатает брелок из пластиковой массы, делает первый слой. Видите, каретка ходит из стороны в сторону? Правда, иногда приходится вмешиваться в процесс: направляющие моторчики могут рассинхронизироваться. Но для такой несложной модели это простительный недостаток!

- Через сколько работа будет готова? – уточняет парнишка лет десяти. Узнав, что нескоро – минут через сорок, комментирует: «А есть такие принтеры, которые быстро печатают!»

- Здесь тоже скорость регулируется, но если она высокая, то качество печати снижается, - объясняет специалист. - Поэтому на некоторые предметы уходит до сорока часов, а то и больше. Особенно, если это промышленная 3D-печать: детали автомобилей или для медицинских целей. Материалы ведь тоже разные: есть пластичные, как резина, а есть износоустойчивые сверхпрочные, из которых штампуют шестеренки взамен металлических. Можно сделать и что-нибудь для украшения дома!

Всем желающим предлагалось попробовать себя в качестве художника-конструктора. Правда, место за рабочим столом только одно и достается наиболее шустрым. Вооружившись самой обычной на первый взгляд ручкой, что-то выводит на бумаге подросток.

- Это 3D-ручка, в некотором смысле аналог 3D-принтера, - говорит Алина Шестакова, директор частной учебной студии 3D-печати. – Здесь, как и в стационарном устройстве, происходит экструзия расплавленного пластика. Наносите контур, затем придаете ему нужный объем - получаете выпуклую картинку. А если хотите сделать полноценную трехмерную фигуру, готовите несколько плоскостей, снимаете их с листа и затем сплавляете между собой этой же ручкой.

Разумеется, смастерить автомобиль таким образом вряд ли получится, а вот знаменитую Эйфелеву башню в миниатюре – это вопрос желания и упорства.

«Хрусталь» из бумаги

- Первая группа! Приглашаем вас на квест «В мире профессий». Вас ожидают 27 площадок с интереснейшими экспозициями и творческими заданиями, а победителей – призы. Вторая группа! Вы можете записаться на тренинги, где узнаете о себе что-то новое! Затем меняйтесь местами и начинайте путешествие, – обращается к детворе девушка-волонтер. Тайну призов не раскрывают: дескать, в нее посвящены немногие, а желающих отличиться – хоть отбавляй. Большой спрос и на тренинги.

- На два часа вперед уже все расписано! Есть время после обеда – предлагает выбрать направление другой волонтер. Билетики, вроде визиток, разложены на столе. Здесь есть практикумы на развитие коммуникативных способностей, творческого воображения, снятие стресса. Для самых нерешительных – экспресс-тренинг «Теория выбора»: пожалуйте в кабинет на втором этаже «Платинум Арены»! Лень подниматься? Вот освободилось кресла у другой стойки, где вас научат правильно составлять резюме.

- Главное - понимать, какова твоя цель. У каждого есть мечта или желание чего-нибудь добиться. Есть определенные навыки, способности. Как обо всем этом правильно рассказать, чтобы вас захотели взять к себе на работу, мы и объясняем. Конечно, все нюансы обсудить за короткое время невозможно, да это и не нужно. В основном-то у нас здесь школьники и такой мастер-класс помогает им по-новому взглянуть на себя, - рассказывает консультант импровизированного кадрового агентства, которым на фестивале представлен Базовый центр содействия трудоустройству выпускников при Хабаровском краевом институте развития системы профобразования.

От высоких материй туманного будущего в реальность возвращает электростатическая установка. Ух, как же боязно протянуть руку к зеркальному шару! Дежурящий рядом волонтер, студент хабаровского дорожно-строительного техникума Сергей Петров, демонстрирует извлечение молнии с поверхности сферы. Синяя змейка с шипением вонзается в его ладонь, но молодой человек уверяет: ощущений – ноль. «Так, небольшое пощипывание!» На мое прикосновение шарик не реагирует – то ли он не успел зарядиться, то ли я не сумел войти с ним в контакт.

Но тут внимание переключается на великана, чуть не подпирающего потолок. Переливающуюся словно хрусталь маску венчают под стать ей рога. Белый костюм – как у привидения.

- Нет, это не хрусталь, это зеркальные наклейки на бумажной основе! Сделано все ручками ребят из студии оригинального жанра «Найтфолл», - приоткрывает секрет очаровательная девушка-монстр, уходя от вопроса, что за образ она представляет. – У нас занимаются люди, получившие разное образование – есть юристы, менеджеры, дизайнеры. Решили заняться чем-то творческим, освоили новые специальности и сейчас помогают создавать праздники в нашем городе!

Роботы и санитары

Из холла моя собеседница перемещается в манеж, где царит гул настоящего праздника. В одном месте – шуточный тир. Снарядами для катапульты там служат мягкие игрушки. В другом - кипит строительство «самой высокой башни». Соперники перекладывают бруски снизу вверх. Тот, кому везет меньше, обескуражен, когда конструкция, едва поднявшись на полтора метра от пола, теряет устойчивость под неудачно уложенным «кирпичом». Подготовлены развлечения и для самых маленьких: гуливеровского размера пазлы на полу, столы для рисования и поделок. Между всем этим – площадки с разнообразным инженерным оборудованием.

- А теперь мы переходим к знакомству с «Модулем будущего»! Заходим в самую середину. У нас прямая трансляция и вот первые звезды! Парни, спокойно! Пропустите оператора! Кто-нибудь, вызовите санитаров! Они надышали в камеру, теперь все будет, как в тумане. А, вот, мы и в будущем! – озвучивает каждый свой шаг ведущий. – Давайте перейдем непосредственно к практике! Какой тест можно здесь пройти, что попробовать? Вот, например, передо мной лежит человек с открытым ртом. Почему он здесь лежит, зачем?

Хозяева «модуля» - студенты и преподаватели хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, будущие спасатели и инженеры. Как выясняется, на фестивале они со своим собственным роботом – учебным тренажером для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. Экспозицию дополняют пожарное оборудование и летающий разведчик - квадракоптер.

- Представим, что я в самолете, передо мной упал человек. Что делать? – обращается к студентам ведущий.

- Первым делом нужно спросить, нужна ли ему помощь, - начинает объяснять один из ребят.

- Дружище, вам нужна помощь?.. Молчит! – сообщает ведущий.

- Тогда мы прощупываем пульс. Если пульса нет, нужно попробовать непрямой массаж сердца. Если прикладывать большое усилие, повредим грудную клетку, если недостаточно сильно – никакого эффекта не будет. Сработает автоматика – пациент «умер», - показывает подросток.

Происходящее транслируется на огромный монитор под сводами манежа. Хочешь – следи за шоу-программой, которую украшают конкурсы и выступления молодых модельеров. У большинства же глаза разбегаются по сторонам.

- Я попробовал себя в качестве сварщика. Волновался, рука дрожала немного! – делится впечатлениями тринадцатилетний Дмитрий. – Хотя это компьютерный тренажер–симулятор, но одеваешь очки виртуальной реальности – и все как взаправду!

- Хочется управлять роботами- футболистами или сесть за штурвал симулятора- теплохода. Правда, не знаю, получится ли. Людей очень много! – замечает девятиклассник Илья.

- Мне понравился квест. Ходишь по «станциям», знакомишься с техникой, узнаешь что-то новое, отвечаешь на вопросы специалистов и получаешь призовые очки. А еще здесь прикольные фотозоны, можно сделать крутые снимки и потом показать друзьям, - хвастается курсант кадетской школы Егор.

- А на площадке Станции переливания крови я узнал свою группу крови и резус-фактор, - сообщил восьмиклассник Михаил.

«Цифра» для производства

Одна из главных задач фестиваля «ОБРФЕСТ START-UP» - помочь сегодняшним школьникам определиться с профессией, которую они хотели бы получить в будущем. Большинство подростков не раз еще изменят свое окончательное решение. Тем более что выбор на самом деле огромный.

- В августе я участвовал в конкурсе профмастерства по новому предмету – мехатронике. Команда нашего лицея ездила в Южно-Сахалинск, но мы немного не дотянули, уступили более сильным соперникам, - рассказывает Илья Бартеньев, студент Губернаторского авиастроительного лицея, что в Городе юности. – Задание заключалось в том, чтобы собрать и запрограммировать работу автоматизированной производственной установки, которая функционирует практически без участия человека. Это абсолютно новая техника для нашего региона, она востребована в машиностроении и металлургии. И чтобы с ней заниматься, нужно разбираться в электрике, электронике, быть механиком, программистом.

- А мы представляем специальность, обучение по которой начнется у нас в октябре – дефектоскопист неразрушающего контроля, - говорит Любовь Иващенко, преподаватель Хабаровского техникума водного транспорта. – Оборудование, которое сегодня используется при ремонте речных судов, позволяет видеть сквозь металл. И на специалистов, которые могут с ним работать, большой спрос в разных отраслях. Например, при оценке качества сварного шва или износа металлоконструкций. Поэтому выделяются бюджетные места. Поступить к нам, в принципе, могут все желающие. Например, кто хочет получить вторую специальность, независимо от возраста.

Технологии обучения непрерывно совершенствуются. И даже то, что когда-то навевало скуку, выглядело допотопным, сейчас производит сильное впечатление.

- Для подготовки механизаторов сельского хозяйства мы используем мультимедийные комплексы, такие, как «Агронавигатор». В данном случае он моделирует процесс внесения удобрений и гербицидов на поля, - показывает развернутое под сводами «Платинум Арены» учебное место преподаватель Хорского агропромышленного техникума Павел Чуланов. – Ребята, которые попробовали управлять первый раз, справляются, конечно, не очень:

ведут «трактор» неровно, но скорость, а значит, и расход препарата, более-менее выдерживают.

- У нас очень востребованные специальности и даже выпускники вузов, которые только приходят, начинают с рабочих. Потому что высококлассный специалист должен досконально разбираться в «железе» и механизмах. А других специалистов у нас нет – ведь мы обеспечиваем людей бесперебойной подачей энергии, а это очень серьезное производство, - замечает пресс-секретарь «Хабаровской генерации» АО «ДГК» Марина Булдыгерова.

Отличительная особенность состоявшегося фестиваля в том, что перед гостями предстал внушительный арсенал цифровых технологий, способных работать в реальном секторе экономики края. Но, как, к сожалению, это часто бывает, некоторые из них внедрены далеко не везде, где это возможно, а иные не распространяются дальше стен учебно-производственных мастерских. И только подобные выставки напоминают: на дворе – третье тысячелетие, век двадцать первый, эпоха технического прогресса, а не перманентного советского кризиса 1990-х с невыдерживающими нагрузок дорогами, проигрывающим иномаркам отечественным автопромом, заведомо убыточными местными производствами. Не пора ли менять людей роботами?

Алексей Стахов,

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