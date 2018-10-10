Игры патриотов в Хабаровском крае: Радистка Кэт и остальные

О проведенной в поселке Солнечный Хабаровского края игре «Военный радист» рассказывает член Союза радиолюбителей России Александр Заморока.

«Военный радист» - так называется военно-патриотическая игра, которую организует Союз радиолюбителей России в разных регионах страны. В Хабаровском крае игра «Военный радист» проводилась впервые.

Она включала в себя два направления - военное дело и радиоспорт. Каждое направление состояло из четырех этапов. В игре участвовали команды всех школ поселка Солнечного. Каждая команда состояла из трех участников.

Станичное казачье общество «Георгиевское» предоставило для игры учебные автоматы Калашникова, пневматическую винтовку, учебные гранаты, миноискатель. Местное отделение Союза радиолюбителей - электронный радиоконструктор, портативные УКВ-радиостанции, комплект аппаратуры для «охоты на лис», радиоприемник-пеленгатор и передатчик.

Девять из девяти

На первом этапе военного дела участники игры младшей (10-12 лет) и старшей (13-15 лет) возрастных категорий выполняли неполную разборку и сборку автомата Калашникова, соревнуясь во времени. Лучшие результаты показали команды «Патриот» и «Орлята» школы №3.

Второй этап представлял собой метание гранаты. Каждый член команды получал по три снаряда. Необходимо было с пяти метров попасть в круг диаметром полметра. Отличилась команда «Казачата» школы №2, поразившая цель пятью гранатами из девяти возможных.

Далее каждому члену команду выдавался настроенный миноискатель, с помощью которого за наименьшее время надо было найти мину - металлический предмет. Мина размещалась в одной из пяти коробок, расположенных на расстоянии друг от друга.

За одинаковое время - семнадцать секунд - задание третьего этапа в младшей возрастной категории выполнили команды «Патриоты» школы №3 и «Казачата» школы №2. Лучший результат в старшей возрастной категории показала команда «Орлята» школы №3.

Стрельба из пневматической винтовки производилась в тире школы №3. Каждому члену команды выдавалось по три пульки. Результат определялся по общему количеству попаданий в мишень.

Девять из девяти попаданий в мишень в младшей возрастной категории имели команда «Патриот» школы №3 и команда «Казачата» школы №2. В старшей возрастной категории аналогичный результат показали команды «Орлята» школы №2 и команда «Красноармейцы» школы №1.

После этого участники игры соревновались в радиоспорте.

Когда решает секунда

На этапе «Конструктор» каждая команда получала электронный конструктор «Знаток», из элементов которого требовалось собрать радиоприемник в соответствии с радиосхемой и продемонстрировать его работу.

В младшей возрастной категории победила команда «Юнармия» школы №1, которая собрала радиоприемник за шестьдесят секунд. В старшей возрастной категории - команда «Красноармейцы» школы №1. Ее результат - тридцать секунд.

На этапе «Дешифратор» команде необходимо было расшифровать два слова, записанных знаками кода Морзе с использованием таблицы кода (азбуки) Морзе.

За восемьдесят секунд выполнила это задание команда «Патриот» школы №3, которая победила в младшей возрастной категории. В старшей возрастной категории команда «Орлята» школы №3, занявшая первое место, опередила команду «Красноармейцы» школы №1 лишь на секунду.

Этап «Охота на лис» выполнялся одним из членов команды. Задание заключалось в поиске передатчика (лисы) с помощью радиоприемника-пеленгатора в пределах школьного стадиона. Предстояло запеленговать сигналы, излучаемые замаскированным передатчиком (лисой) и обнаружить местонахождение этого передатчика (лисы).

Никита Иванов из команды «Казачата» школы №2 нашел «лису» всего за пятнадцать секунд, что вызвало восторг судей-контролеров. В старшей возрастной категории лучший результат показала команда «Орлята» школы №3: в ней поиски «лисы» заняли семнадцать секунд.

На этапе «Радиосвязь» одному из членов команды нужно было передать, а второму члену команды принять с помощью портативных УКВ-радиостанций цифровую радиограмму объемом тридцать знаков (цифр), записав ее на бумаге.

В младшей возрастной категории задание этого этапа выполнила без ошибок команда «Патриот» школы №3. Команду представляла Екатерина Паевская. Судья-контролер отметил умелую работу Екатерины на портативной радиостанции при передаче радиограммы и долго находился под впечатлением ее выступления.

В старшей возрастной категории победителем была признана команда «Орлята» школы №3.

Заинтересовало кадетов

Все стартовые листы с результатами каждой команды были сданы в судейскую коллегию, которая подвела итоги. В категории участников до двенадцати лет первое место заняла команда «Патриот» школы №3 в составе Макара Кобзаря, Екатерины Паевской, Ильи Совсимова. В категории участников до пятнадцати лет победила команда «Орлята» школы №3 в составе Даниила Ганина, Вячеслава Столярова, Павла Трофимова.

Игра «Военный радист» заинтересовала руководство кадетской школы №35 Комсомольска-на-Амуре. Поступило предложение провести игру в этой школе.

Не исключено, что игра «Военный радист» будет ежегодной и приобретет межрайонный характер.

Публикацию подготовил к печати Михаил Карпач

На снимках: председатель главной судейской коллегии А.Н. Заморока после вручения почетной грамоты Алине Губановой из команды «Юнармия» школы №1, занявшей второй место в младшей возрастной категории; метание гранаты с улыбкой и упорством; лучший «лисолов»» игры Никита