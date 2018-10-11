В Комсомольске-на-Амуре появились арт-объекты , стилизованные под театральные маски

«Шут», «Улыбка», «Настроение», «Лицо и рука» украсили один из скверов в Комсомольске-на-Амуре . Это часть нового оформления излюбленных мест отдыха комсомольчан. Оно появилось в результате народного голосования 18 марта, когда комсомольчане, а также жители еще нескольких городов края могли выбрать, что в первую очередь нуждается в реконструкции.

Вопрос, к благоустройству каких именно объектов следует приступить незамедлительно, был поставлен в начале этого года перед жителями четырех городов Хабаровского края. По итогам народного голосования хабаровчане выбрали парк «Динамо», жители Амурска – городскую набережную, совгаванцы – площадь Победы, а комсомольчане – сразу три территории: скверы у драмтеатра, у ДК авиастроителей и возле библиотеки им. Н. Островского, сообщает официальный портал краевого правительства.

Часть работ на сегодняшний день завершена. Так, в Советской Гавани строители оформили освещение центральной площади этого города, выложили ее брусчаткой. В Комсомольске-на-Амуре первым преобразился сквер у городского драматического театра. Он также убран брусчаткой, а кроме того установлены скамейки и дизайнерские урны. Помимо того появились тематические арт-объекты. Это стилизованные под театральные маски скульптурные композиции: «Лицо и рука», «Шут», «Настроение», «Улыбка». Нечто подобное предусмотрено в сквере возле центральной библиотеки Города юности и у ДК авиастроителей. Сейчас там завершается укладка тротуарной плитки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения.

Общая стоимость благоустройства территорий-победителей рейтингового голосования составила около 104 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены государственными программами, в частности, по содействию развитию местного самоуправления в Хабаровском крае и формированию современной городской среды на 2018-2022 годы.

Алексей Стахов

Фото:http://www.komcity.ru