В Хабаровском крае аборигенам добавили на пропитание

В Хабаровском крае продления сроков осенней путины добились представители коренных малочисленных народностей Приамурья, но всего на несколько дней.

С 6 октября на 10-е перенесен срок окончания традиционного рыболовства для жителей национальных сел Амурского и Нанайского районов. Такое решение приняла краевая комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае, сообщается на сайте краевой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Заседание комиссии состоялось на минувшей неделе и важнейшим вопросом стало продление осенней путины для «националов».

«Предыдущим заседанием комиссии срок запрета осуществления традиционного рыболовства для физических лиц из числа коренных народов был установлен с 6 октября одномоментно по Амуру от Комсомольского района до устья реки Анюй. Это вызвало всеобщее возмущение, так как начало путины было дифференцированным по срокам. В итоге одни районы ловили 22 промысловых дня, другие 10 дней, что было расценено, как дискриминация и ущемление прав коренных народов»,- говорится в сообщении.

Накануне совещания, 2 октября, президент АКМНС Хабаровского края Любовь Одзял вышла на руководство Росрыболовства и подчеркнула недопустимость подобных методов регулирования. В формате видеоконференции женщина обратила внимание чиновника на абсурдность некоторых решений федерального агентства. Коренные народности Приамурья занимаются промыслом кеты с незапамятных времен, а сокращение ее популяции наблюдается всего несколько последних десятилетий. И ввод запретов для аборигенов на вылов красной рыбы не решает проблему снижения уловов в бассейне Амура. Гораздо больше на это влияют промышленные промысловые предприятия, которые сконцентрированы в низовьях реки.

Учитывая многочисленные жалобы и обращения граждан, члены рыбопромысловой комиссии снизошли до нужд представителей КМНС и предоставили им четыре дополнительных дня на лов осенней кеты. При этом, как отмечается на портале правительства Хабаровского края, любительская рыбалка будет закрыта только 20 октября. На сегодняшний день в крае добыто 15 тысяч тонн осенней кеты: 13,5 тыс. т - промышленными предприятиями, 900 т – гражданами из числа народностей Севера, 600 тонн - рыболовами-любителями.

Алексей Стахов