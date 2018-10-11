Хабаровский край: Корабелы-журналисты

В Хабаровском крае сотрудники редакции газеты «Амурец» празднуют 80-летний юбилей своего издания.

Нас должны были провести на территорию Амурского судостроительного завода в 15:00. Поняв, что опаздываю на встречу, я, даже толком не поев в кафе, помчался на проходную. Там мне вручили каску (обязательный элемент, предусмотренный требованиями безопасности) с надписью на боку «Голод Алексей Сергеевич». «Троллят», - подумал я.

На самом деле, Голод – это фамилия династии, представители которой трудятся на АСЗ. Жизнь подобных людей, как и немалое количество тем, освещает заводская газета «Амурец». Многотиражке в этом году исполнилось 80 лет.

В конференц-зале предприятия состоялось награждение редакторов, корреспондентов, ответственных секретарей и других работников редакции «Амурца». Дарили ценные подарки, почетные грамоты, приветственные адреса. Не забыли отблагодарить «невесту корабля». Девушка неоднократно принимала участие в этом старом обряде корабелов.

Когда корабль построен, объявляется конкурс – кто достоин стать невестой судна. Количество желающих всегда огромно. Приходится проводить тщательные кастинги. Наконец, избранную девушку одевают в свадебное платье, а потом, собственно, и проводят обряд бракосочетания. Имя девушки заносится в корабельный список. С тех пор невеста обязана встречать судно, если то пришло на ремонт, и провожать в плавание. Исполнение супружеского долга не предусмотрено. Вернемся к газете.

«Я проработала на Амурском судостроительном заводе четырнадцать лет, - рассказала журналист Надежда Даричева. - С 1967 по 1977 годы в качестве корреспондента и ответственного секретаря. А потом снова пришла сюда работать в более трудные времена – в 1994 году. Мои лучшие воспоминания связаны с заводом. Здесь было столько замечательных, добрых, великодушных, порядочных людей! У нас был Леня Кушнаренко, Саша Лозиков, интереснейший человек. Ему сейчас за восемьдесят».

Кстати, в честь юбилея редакция «Амурца» решила выпустить газету на глянцевой бумаге. На страницах - рассказы о людях, работающих на заводе, новости. На последней полосе стихи. Строки посвящены всему, что связано с судостроительной деятельностью предприятия.

Андрей Канев