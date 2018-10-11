Хабаровское бизнес-сообщество подготовилось к форуму предпринимателей в новом формате

Знаковое событие для дальневосточного региона проходит в Хабаровске под бодрым девизом «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста». Мероприятие объединнило более двух тысяч участников.

Юрий Рыбко, заместитель министра экономического развития края зашел с козырей: «Это будет совершенно другое мероприятие, совершенно иной формат, чем предыдущий форум. Более качественные мероприятия, более насыщенная программа». Как отметили выступавшие, бизнес-форум, это идеальное место для диалога предпринимателей и власти.

Основные мероприятия пройдут в городском доме культуры и в доме официальных приемов. Чтобы стать участником форума достаточно зарегистрироваться на сайте двфорум.рф. Также с сайта можно установить мобильное приложение «Event.Rocks» для совместной работы, после чего появится возможность общаться в чате, задавать вопросы спикерам, бизнес-тренерам, назначать встречи партнерам. Вещь хорошая - надо брать. И качать.

Но не одним делом будет жить III бизнес-форум. Для гостей намечена большая культурная программа, дабы гости восхитились, а участники лишний раз убедились: у нас есть на что посмотреть.

Как отметил спикер, в программу III форума изменения и предложения вносятся буквально на лету - посредством мобильного приложения. В качестве основной фишки - участие нового губернатора в работе форума, не только торжественной части, но и на рабочих площадках. Ожидается прибытие и участие знаковых фигур российского бизнеса. В первый день ожидаются острые дискуссии о социальной направленности и качестве жизни. Это, по существу, взгляд под другим углом на такое явление, как «социальное предпринимательство».

Буду там обязательно, ведь у меня столько бизнес-идей! Есть же у нас система скидок «Народная карта-наш выбор 27», которую поддержали предприниматели города и края. Один из лидеров предпринимательского сообщества, Андрей Веретенников признался, что поначалу кое-что шло со скрипом, но сейчас все на мази. И не смотря на смену регионального руководства и телодвижения в правительстве края, бизнес-сообщество продолжает эту акцию. «Кстати, ваше предложение о распространении системы скидок на услуги ЖКХ, вполне может быть рассмотрено на грядущем форуме. Хотя, 25% скидки на такие услуги – это, наверное, слишком», - отметил Веретенников, заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению делового климата края. Нет, пора нести в массы идею развития предпринимательства. Это им, что грозят санкциями, по пояс, нам – все по плечу.

Дерзостью замыслов восхищался Андрей Дунаевский

Фото Алексея Стахова