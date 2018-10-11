Повестка дня в Хабаровском крае: Картинки с выставки

Лишь первую декаду своего пребывания на посту губернатора Хабаровского края перечеркнул в календаре Сергей Фургал, но уже заметно, с каким трудом будут даваться ему заявленные преобразования. Структуры регионального правительства, которые новый губернатор намеревается модернизировать, слишком глубоко увязли в том, что в народе называют «имитацией бурной деятельности».

Была бы изба, будут и тараканы?

- Вот представь, таракан, если ему оторвать голову, все равно будет жить. Не как курица обезглавленная носиться, а прямо несколько дней…

Это мне моя знакомая не новый ужастик про нашествие на Землю наделенных коллективным разумом насекомых пересказала, а всего лишь поведала, чему ее сына-третьеклассника научили в биологическом кружке.

Совершенно непрактичная информация могла пройти мимо, не доведи меня репортерская судьба до заседания общественного совета при краевом министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Напомним, что создано это ведомство было в мае нынешнего года на базе почти одноименного комитета в составе регионального правительства.

Общественный совет, судя по всему, тоже достался в наследство. Это, в общем-то, не местная придумка. Насколько помнится, инициатива создания общественных советов при федеральных министерствах зарождалась еще в Москве, а оттуда рекомендательно и бесповоротно разошлась по регионам.

Мы, вообще-то, не против. Собираются разные неравнодушные люди и стараются деятельность чиновников направить в мирное созидательное русло. А общественный совет краевого минторга вообще - ух, молодцы. По итогам первого полугодия занял первое место. Правда, как меряются силами такие органы, нам не очень понятно, но для этого есть специально обученные люди, к разъяснениям которых всегда можно обратиться.

- Мониторинг эффективности общественных советов проводится в Хабаровском крае с 2015 года. При формировании рейтинга учитываются такие критерии, как качество взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества, проведение мероприятий общественного контроля, информационное сопровождение работы, - комментировал выбор победителей в начале сентября тогда еще министр, а теперь и.о. министра внутренней политики и информации Хабаровского края Сергей Комаров.

Лучше по-хорошему…

Так вот, к чему вся эта прелюдия? Наверняка, и мне удалось бы проникнуться витавшим в воздухе того самого заседания энтузиазмом и чуть более искренне хлопать в ладоши при вручении грамот и дипломов отличившимся бизнесменам, если бы не пресловутое «но».

Буквально за пару-тройку дней до этого новый губернатор Сергей Фургал заявил, что оптимизацию структуры правительства как раз начнет с ликвидации минторга и минсельхоза. Глава региона при этом объяснил, что резоннее, на его взгляд, сформировать из скелетной части двух подразделений единую структуру, ведающую и теми, кто выращивает продукты, и теми, кто их перерабатывает, и теми, кто занимается продажей.

То есть на момент, когда был собран «в третий раз и очно» совет при министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, перспективы самого министерства оценивались как весьма туманные (и, кстати, не прояснившиеся до сих пор). Мы не против: запланировали давно, хотели поздравить друг друга и участников двух массовых летних событий – выставки-ярмарки «Наш выбор 27» и фестиваля мороженого. Вот только прессу можно было на такой, абсолютно внутренний «междусобойчик» так настойчиво не звать. Прессе, не к вечеру будь помянута, новости нужны, а не отчетно-радостные отсылки на несколько месяцев назад.

А мы не гордые

Да, мы не гордые. И времени нам своего жаль и, вообще, врожденная и раздутая под бдительным руководством редакторов любознательность заставляет искать печатный повод на ровном месте.

И вот, бинго! Нашли мы его. Сам и.о. главы минторга довольно быстро откланялся, сославшись на вызов «на ковер», а вот начальник отдела торговли Екатерина Чабан поведала об успехах.

К примеру, на июньской ярмарке «Наш выбор 27», где уже во второй раз (причем, перекрыв рекорд прошлого года) варили уху по рецепту губернатора Вячеслава Шпорта, побывали около 200 тыс. человек (внимание на экран – там кадры средненько заполненного пространства перед главной сценой мероприятия). А предприниматели смогли заработать за два дня целых 22 млн рублей! То есть каждого пришедшего раскрутили на 110 рубликов, чего в обычной жизни местным товаропроизводителям, видимо, добиться трудно.

Фестиваль мороженого тоже удался, особенно с учетом бесплатно розданных 26 тыс. порций холодного десерта: 16 тыс. - от «волшебника» и 10 тыс. – в обмен на «ледышки», полученные за участие в конкурсах.

Правда, широкая общественность радость организаторов чудодейства разделила не целиком и не полностью.

- Я с внуками не смогла пробиться нигде, ни одной бесплатной порции мороженого мне не досталось. Надо четче это все организаторам продумывать, - посетовала член общественной палаты Хабаровского края Альбина Коровина.

Еще одна общественница, Валентина Кудряшова, предложила фестиваль мороженого включить во Всероссийский туристический календарь. Фестиваль варенья в Дормидонтовке, между прочим, уже там!

Только, как всегда, снова появляется «но». Еще на этапе, когда Сергей Фургал только ввязывался в предвыборную гонку, он упоминал, что все эти траты бюджета на «массовые гуляния» кажутся ему излишними. Будет ли ему казаться так же после аудита краевой казны, которую намеревался провести, покажет ближайшее время.

Ближайшее время, вообще, много занятного покажет, как нам кажется. А уж оценивать, было ли занятное еще и полезным в масштабах региона, будем спустя чуть более продолжительный отрезок исторического пути. И он, кстати, уже начался.

Мария Левина

Буквально за пару-тройку дней до этого новый губернатор Сергей Фургал заявил, что оптимизацию структуры правительства как раз начнет с ликвидации минторга и минсельхоза