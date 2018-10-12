Хабаровск: Папа засучил рукава

Когда чиновники в Хабаровске не могут решить вопросы безопасности детей, родители будут это делать сами

В прошлом номере газеты мы писали, что, желая разрешить вопрос о безопасных подходах к школе № 10 в Хабаровске, Владимир Рыбалко вот уже без малого месяц пикетирует здание городской администрации. И помогает ему пока лишь один персонаж, не чиновник, но мультяшный Лунтик.

Правда, директор школы Татьяна Струценко имеет на руках письмо, датированное концом августа, где Олег Гроо клятвенно обещает: в 2019 году школа № 10 будет первой, подходы к которой сделают безопасными. В свете последних событий мы не знаем, исполнятся ли обещания.

Владимир Рыбалко не хочет ждать. В конце прошлой недели, он, как мог, обезопасил часть детского пути по переулку Фабричный. Установил по обочине трассы бетонные блоки, окрашенные в яркий цвет, чтобы хоть таким образом создать пусть узкую, но пешеходную, дорожку. А то квадратные джипы и навороченные тачки вплотную парковались к гаражам, тем самым вынуждая детей обходить искусственно созданную преграду по проезжей части. Уважаемый Владимир, вы все правильно сделали, только надо чуть ниже еще пару блоков установить. А то некоторые владельцы крутых тачек ваш намек в особо крупной форме так и не поняли.

Чиновникам из краевых министерств, что с жаром души и с пылом в сердце готовы оказать инициативному родителю посильную помощь в виде собраний общественности, круглых столов и прочей говорильни – пламенный привет! У вас впереди еще масса слов.

Но и на этом папа Рыбалко не успокоился. Начал трубу на спортплощадке шатать. Владимир, вы таким образом горячо любимое и теперь практически родное вам образовательное учреждение собираетесь модернизировать в течение этого года? Может, остановитесь? А то школьный коллектив, боимся, за вашими инициативами не поспевает. Сначала крышки на унитазы в школьном туалете вернули, асфальт на дорожку уложили согласно технологии, потом еще что-либо заровняете…

Вот случай с квадратной железякой на круглом оголовке (см. «МД XXI век», № 40) – там не все так быстро случилось. По словам директора школы, долгие годы так лежало, и Водоканал все никак не мог привести безобразие в порядок. А тут и родители обеспокоились, и мы написали. И чудо: через два дня появился правильной формы люк на колодце сбоку от парадного входа в школу. А вот «черную» дыру на спортплощадке быстро ликвидировать не удастся, придется ждать. «У нас самих таких денег нет, все решается на уровне министерства. Обследования, принятие решения, ликвидация. А пока что мы прикрыли отверстие и огородили пространство вокруг», - со знанием дела говорит Татьяна Струценко. «О проблемах вокруг школы и на подходе мы давно знаем и плодотворно переписываемся с министерствами и ведомствами,- продолжает директор, демонстрируя толстую пачку бумаг. - Просто Владимир Рыбалко своими акция обострил ситуацию. Но ведь кроме нашей школы есть и другие учебные заведения, где то же масса проблем».

Что ж, мы внимательно начинаем расследовать, что происходит в самих учебных учреждениях, и на подходах к ним. Тем более, начала поступать информация с мест.

Андрей Дунаевский

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