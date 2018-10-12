Вопрос веры в Хабаровске: Доброделание

Оккупация, которой радуются. Соборную площадь в Хабаровске захватили люди доброй воли

Сразу две акции в одном месте провели люди, которые не могут жить, не делая добра, на площади у собора Успения Божией Матери. Раздачу листовок, в которых вместо постылой агитации дельные советы о том, как укрепить семью и быть счастливыми отцом или матерью, совместили со сбором теплых вещей для тех, кто испытывает материальные затруднения.

Этим озадачились работники сразу двух секторов отдела по социальному служению Хабаровской епархии. Среди них оказалась и моя недавняя собеседница, сотрудница сектора отдела по церковной благотворительности и социальному служению Екатерина Чупрова. Она поделилась со мной радостью: благодаря малому гранту, появившемуся при поддержке конкурса «Православная инициатива 2017 — 2018», им удалось создать для самых маленьких прихожан и интересную, и полезную вещь. Серия выпусков детской полиграфии с главным героем – Ангелушей, действительно полюбилась целевой аудитории.

- Здесь, на площади, мы раздавали разные буклеты. В ней для взрослых информации полно. Это вот и для многодетных. Есть тут и от минсоцзащиты, и пенсионного фонда, их все не стану перечислять, их больше десяти видов. Они все полезны, но есть перекос. А как же дети? Они же тоже члены семьи, причем числом-то немаленьким, - объяснила мне Екатерина Чупрова.

- Есть у нас доброволец, Анастасия, она с радостью сделала дизайн-макет. То есть деньги от гранта пошли полностью на тираж, чтобы появилась возможность напечатать как можно больше экземпляров. Один из вариантов этих детских буклетов просто с реактивной скоростью расхватывается. Потому, что там была игра – «Пословицы и поговорки». Задачка для малышей, в которой нужно совместить, найти вторую половинку крылатых выражений. А вот в этой листовочке простым, детским языком рассказывается про царскую семью.

Дизайн листовок сделали волонтеры, задумка наша, авторская, а вдохновил нас на нее наш батюшка, о. Николай Ворожбит. Кстати, это он посоветовал: давайте про царскую семью напишем! Да и впрямь, в год столетия великомученической смерти, о семье, вся жизнь которой - образец для подражания потомкам, как не написать? Александра Федоровна была очень хорошей матерью. В отличие от многих других императриц и дам высшего света, которые, родив ребенка, с младенчества поручали его кормилицам, а воспитание гувернанткам, она сама всех своих пятерых детей выкормила, сама занималась их воспитанием и образованием. Отец и мать, сами воспитанные в спартанских условиях, приучали детей к строгой дисциплине, прививали им бережливостью и умеренность, - объяснила Екатерина Чупрова.

Она прибавила, что информации сейчас очень много. Повсюду. Есть и в храмах доски объявлений, но её там не всегда удается структурировать, ведь на ней отражен весь спектр житейских чаяний прихожан. Кто-то смотрит, а кто-то и вовсе мимо проходит.

- Чтобы человек отыскал то, что ему нужно, у нас появилась идея поставить вот такие стойки. Тоже благодаря «Православной инициативе». Когда они только появились - это ведь что-то новое, правильно? - тут уж каждый подойдет, посмотрит. А на доске сразу и адрес сайта. И не даром же говорится, что семья – это малая церковь. Где же, как ни в церкви, поставить стойку с материалами, посвященными делам семейным? - улыбнулась Екатерина Чупрова.

В различных храмах Хабаровской епархии уже появилось 12 подобных стендов. Вся информация на них касается семьи. Буклеты, листовки и объявления укажут решения самых сложных и личных вопросов. Немногие, например, знают, что в приходах есть социальный работник.

- Существуют такие центры, где могут человеку помочь. Причем для каждой семьи отдельную программу составляют, с учетом их ситуации. И помогают. Уже адресно. На этих же стойках, конечно, есть объявления и про нашу епархиальную «Мамину школу». Она у нас в Спасо-Преображенском соборе уже шесть лет существует, с 2012 года. Это - бесплатные курсы для беременных. И когда мы их начинали вести, ничего подобного в Хабаровске не было. Оказалось, что это очень, очень нужно как раз тем женщинам, которые готовятся рожать в первый раз. Любопытно, что многие хабаровчанки, посещавшие наши курсы и успешно родившие, начали потом вести свои, похожие курсы. Настолько это оказалось востребованным среди людей. Этот наш опыт очень заинтересовал краевой минздрав. Вполне возможно, что такие клубы, курсы для беременных появятся через какое-то время при каждой женской консультации. И это - здорово! Меня такие моменты больше всего радуют, когда наши инициативы выпархивают, уходят из-под нашей опеки и начинают жить самостоятельно. Церковь не ставит перед собой задачи дублировать функции государства и тем более монополизировать наши добрые дела, - объяснила Екатерина Чупрова.

Екатерина тут же привела другой пример, когда их положительный опыт ранее уже был подхвачен властями. Еще совсем недавно в Хабаровске не было кабинетов предабортного консультирования. Ну, а потом появился грант, и Екатерине удалось запустить этот проект в 2012 году. Чиновники из минздрава посмотрели, как это работает, что есть позитивный эффект. Теперь госструктура сама открывает такие кабинеты. К концу года в северных районах края очередной такой кабинет должен открыться, с ним станет уже больше тридцати по всему краю. Дай Бог, чтобы это произошло и с другим начинанием, «Маминой школой».

За такое же по длительности время, которое ушло у меня на разговор с Катериной, припаркованный на Соборной площади автобус «Милосердие» успел изрядно наполниться приносимыми добрыми людьми вещами. С самого утра, потянулась череда людей, откликнувшихся на призыв поучаствовать. Объявленная заранее акция была направлена на сбор вещей для бездомных людей, обращающихся в центр «Надежда», в «НочлежХу», и подопечных православного гуманитарного склада. Горожане несли и несли пакеты, свертки, мешки и коробки. К вечеру вещей набралось столько, что половина большого автобуса была заполнена от пола до потолка — прекрасный результат!

Михаил Сергеев