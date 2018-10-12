В Хабаровском крае участковых наделили правами «админов»

В Хабаровском крае полицейским вернули возможность привлекать к ответственности бытовых дебоширов, нарушителей тишины и правил торговли - заниматься «мелочевкой» из разряда административных правонарушений регионального уровня.

«То было ночью…»

«Оштрафуй-ка ты ее на пять рублей: четыре – тебе, а рубль – мне на опохмелку», - просил сержанта милиции Сережкина один их персонажей советского фильма «Хозяин тайги». Бедолага терпел от своей благоверной подзатыльники и прочие притеснения. «Так я уже составлял акт. И штрафу взял пять рублей», – отвечал участковый. «Так то ж было ночью! А теперь они меня днем бьют!».

С момента выхода киноленты прошло полвека. В наши дни подобная просьба стала бы поводом для служебной проверки в отношении представителя власти. А составленный им протокол даже Верховный суд счел бы не имеющим силы. Такой вывод следует из решений высшей судебной инстанции нашей страны. Дескать, вмешательство сотрудников органов правопорядка в сферу административного законодательства местного уровня недопустимо.

Этот парадокс – отголосок реформы органов внутренних дел, в результате которой милиция стала полицией, и контроль над ней перешел от местных властей федеральным. В результате участковые утратили возможность составлять протоколы об административных правонарушениях, оговариваемых региональным законодательством. Например, в отношении шумных и буйных соседей.

Однако нет ничего постоянного, и теперь региональная власть может поделиться частью переданных ей полномочий по обеспечению правопорядка с полицией. Для этого необходимо соответствующее соглашение с Министерством внутренних дел Российской Федерации, сообщает сайт Комитета Государственной думы по федеральному устройству и местному самоуправлению.

Остановки и пробуксовки

На сегодня подобные соглашения заключили 14 регионов России. В их числе и Хабаровский край. Он первым среди территорий Дальнего Востока и Сибири присоединился к этой инициативе. Документ, устраняющий правовую коллизию, был подписан в марте этого года и, как заявляют представители органов правопорядка, способствовал улучшению отчетных показателей.

Успехи – хорошо. Однако пока заметней проблемы, с которыми и власти, и различные органы борются-борются, а сдвигов практически нет. Ни для кого не секрет, что повсеместно процветает сомнительная уличная торговля. Во дворах и не только нарушаются правила парковки автомобилей. На стенах многоэтажек и на окраинах, и в центре появляются сомнительного содержания граффити, напоминающие Интернет-адреса, судя по содержанию, поклонников неких смол.

Яркий пример пробуксовки административного законодательства - автобусная остановка у центрального рынка Хабаровска на Амурском бульваре. Там общественный транспорт зачастую не может заехать в парковочный карман, потому что его облюбовали автовладельцы. Пассажирам, чтобы попасть в автобус или выбраться на тротуар, приходится лавировать между припаркованными на остановке машинами. Ситуация нормализуется только в присутствии инспекторов ГИБДД, но патрульные экипажи – не автобусы, бывают от случая к случаю.

Допустить, чтобы не допускать

Как восстановить порядок в подобной и множестве других ситуаций, попытались разобраться участники межрегионального семинара по вопросам исполнения административного законодательства. Он состоялся в Хабаровске при участии Дальневосточного юридического института МВД России и собрал руководителей территориальных органов МВД Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также Росгвардии. Помимо того присутствовали представители краевого правительства и местные парламентарии. Один из вопросов, поднятых в ходе встречи, был связан с проволочками в принятии правовых документов.

- В сентябре на нашем думском комитете обсуждались предложения регионального УМВД об установлении административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство. Проект федерального закона по этому вопросу был подготовлен в 2014 году Министерством внутренних дел России, однако в Госдуму так и не поступил. Просим вернуться к проработке законопроекта, - обратился депутат Законодательной думы Хабаровского края Юрий Минаев к заместителю начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России генерал-майору полиции Вадиму Гайдову.

Столичный гость прокомментировал: существуют нюансы, связанные с понятием «общественное место». Частное жилище таковым не является и не все правонарушения, совершаемые внутри него, относятся к сфере охраны общественного порядка. Увы, «бытовуха» подчас требует специального допуска. Так и вертится на языке: граждане, допустите полицейского, чтобы он не допустил преступления!

- Если правонарушение совершается в жилище, полицейский уполномочен его пресечь - в случае допуска в это жилище. На сегодня семейно-бытовое дебоширство относится к разряду бытовых правонарушений, - объяснил Вадим Гайдов. При этом он упомянул, что в Госдуму все-таки направлена инициатива по внесению в Административный кодекс дополнений, которые снимут существующие противоречия.

Работа требует корректировки

С другой стороны, на главного «по порядку», роль которого в выстраиваемой системе будет отводиться участковому уполномоченному, сегодня уже приходится в среднем по стране приблизительно сто «подопечных». Это лица под административным надзором, «трудные подростки» и иные «трудные», требующие «профилактики». А если прибавить к ним законопослушных граждан, то общее число увеличится в тридцать раз – до трех тысяч человек. Такие данные озвучил представитель главка, отметив, что сейчас служба участковых насчитывает 48 тысяч 300 сотрудников. На помощь им приходят активисты – члены добровольных народных дружин, включая представителей казачьих обществ. Функции у дружинников исключительно вспомогательные, подчеркнул Вадим Гайдов: права составлять протоколы у них нет. Иными словами, общественники - вроде как вахтовики. Нести дежурство они могут, но только при взаимодействии с органами правопорядка – полицией и иными структурами, например, погранслужбой, и в сопровождении должностного лица.

Начиная с марта, когда заработало соглашение между МВД и правительством края, дружинники помогли полицейским пресечь около трехсот правонарушений и 15 преступлений, выполнив при этом 1400 совместных рейдов.

В то же время, признал замначальника ГУОООП, работа участковых уполномоченных требует корректировки и дальнейшего совершенствования. В том числе во избежание случаев злоупотребления властью.

- Участковым уполномоченным предоставлен большой объем полномочий. Там, где есть нарушения – мы конечно об этом тоже знаем - к сотрудникам применяются меры: и административной, и дисциплинарной, и, что греха таить, уголовной ответственности. Там, где сотрудники полиции выходят за рамки полномочий, предоставленных законодательством, принимаются самые жесткие меры, - заверил Вадим Гайдов, - Доклад с предложениями о подготовке концепции развития службы участковых уполномоченных был представлен недавно министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и получил его одобрение.

«В одну сторону – на пятьдесят километров милиционера нет, в другую – на пятьсот. А может, и на всю тыщу! Аж до самого океана!» - говорит о своих «владениях» сержант Сережкин. Сегодня про иные закоулки нашего дальневосточного региона можно сказать то же самое. С одной оговоркой: нынешние участковые, в отличие от своего коллеги из прошлого, имеют солидный арсенал технических средств, способных помочь выявить и зафиксировать нарушения закона. Один только смартфон воплощает в себе фотокамеру, диктофон, записную книжку. И это не считая прочих возможностей, которые открывают цифровые технологии. Дело за малым – заставить все это работать. Теперь у полицейских Хабаровского края есть и права «админов». Будем надеяться, не в ущерб, а во благо. В конечном итоге, как заметил один из участников состоявшегося семинара, от этого зависит социальная стабильность в обществе.

Евгений Валентинов

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Админ, админы – системные администраторы, люди, отвечающие за исправность компьютерных систем; в данном случае – сотрудники полиции, наделенные правом составления административных протоколов в рамках федерального и регионального законодательства.

- Правительство края выполнило все финансовые обязательства, предусмотренные соглашением. На его реализацию в адрес УМВД из краевого бюджета выделено 4,7 млн рублей. Уже есть результаты. Только за шесть месяцев, с апреля по август, в адрес административных комиссий муниципальных образований поступило более 1200 протоколов о выявленных правонарушениях, а общая сумма выписанных штрафов составляет около 4 млн рублей. Это благоприятно влияет на состояние общественного порядка, позволяет не допустить всплеска социальной напряженности, показывает гражданам, что местная власть и правоохранительные органы занимаются их проблемами, Сергей Кирилюк,

начальник управления по вопросам безопасности губернатора и правительства Хабаровского края.