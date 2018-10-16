Хождение по мукам в Хабаровске: Почтальон Печкин курит в сторонке

Работа федеральной почтовой службы продолжает вызывать нарекания граждан. Деятельность отделений связи в Хабаровске не блещет качеством. Мы уже писали об этом, и вот – новое письмо. Наш постоянный читатель из Северного микрорайона крайне негативно высказывается о 54-м почтовом отделении.

«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Обращаюсь к вам в надежде, что вы сможете помочь мне и тем, кто, уверен, так же попадал в подобные ситуации. Я, как и многие, часто делаю покупки в зарубежных интернет-магазинах. До недавнего времени проблем с доставкой простых отправлений без трек-номеров почти не было. В прошлом году была задержка с доставкой нескольких посылок из Европы, одной из них не было целых 3 месяца. Я был удивлен, ведь по опыту знаю: обычное отправление доходит из европейских стран за 2-3 недели. Подал заявление на розыск, посылки нашли в течение недели. Судя по штемпелям, они все это время лежали в отделении. После этого случая стал просить продавцов при отправке посылок писать мои имя и адрес не только на английском, но и на русском языке, чтобы работникам почты было легче найти адресата. И вроде бы проблема была решена.

Однако в середине этого года всё повторилось. На данный момент мне не доставлено 4 отправления: из Дании (отправлено 27.06.2018), Великобритании (отправлено 01.08.2018), Ирландии (отправлено 14.08.2018) и Швеции (отправлено 10.09.2018). И если последнее еще, возможно, придет, то по первым трем у меня есть большие опасения. 23 августа я подал заявление начальнику отделения ОПС №54 на поиск этих посылок в надежде, что, как и в предыдущий раз, их найдут. Но ничего найдено не было, работники почты на мои вопросы ответили, что нужно ждать ответа с Главпочтамта. 24 августа заказным письмом получил ответ на запрос из ОСП Хабаровский почтамт за подписью начальника О. Э. Гурского: «Учитывая, что простые отправления согласно международным и внутренним регламентирующим документам не подлежат регистрации в почтовых документах на всем пути прохождения, провести какую-либо проверку и установить местонахождение отправлений, к сожалению, не представляется возможным. Кроме того, согласно международным почтовым актам, за простые отправления не предусмотрена материальная ответственность почтовых служб». Я был немало удивлен: услуга предоставляется, деньги за нее взимаются, а ответственность за исполнение услуги и компенсацию за пропажу служба с себя снимает. Как такое возможно? Даже для того, чтобы отправить обычное письмо, нужно купить на почте конверт с маркой. А тут мне предлагается забыть о потраченных деньгах и вещах, которые я заказал, и впредь оплачивать отправку покупок посылками с трек-номерами. Но это дороже в несколько раз!».

В редакции мы тоже очень удивились, прочитав послание почтового чиновника, который, тем не менее, не теряет надежду на лучшее: «Вместе с тем надеемся, что почтовое отправление будет в ближайшее время Вами получено». Решили проверить слова начальника Гурского и зашли на сайт Почты России в раздел «Возмещение ущерба» (https://www.pochta.ru/support/claims/damages-return). Там четко и ясно изложено: «В случае утраты или повреждения простой посылки выплачивается компенсация в размере 40 СПЗ* и 4,5 СПЗ за каждый килограмм посылки. Также выплачивается сумма тарифной платы». Далее написано и об ответственности почтовой службы за несоблюдение сроков доставки. Очень полезное чтение, господин Гурский, я вам доложу! Рекомендую ознакомиться. И сразу возникает вопрос: на каких основаниях руководитель ОСП Хабаровский почтамт вводит законопослушного гражданина в заблуждение, предлагая отказаться от компенсации стоимости потерянных отправлений? (В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие стоимость заказов и их отправки).

Но это часть беды. Виктор описывает и ряд других проблем: «Ладно. С цеховщиной и попытками прикрыть плохую работу своих подчиненных каждый из нас сталкивается постоянно. Понятна и мотивация – искать, разбираться, возмещать… - это ведь работать надо. А так есть надежда: совру, а человек махнет рукой, не станет тратить свои нервы, здоровье и время в поисках справедливости, плюнет, в конце концов, на потраченные деньги, на пропавшее имущество.

А вот этим персонажам наши проблемы вообще не интересны. Приходя на почту, сталкиваешься с полным равнодушием работников. То трек-номер им подавай, то у них почтальонов не хватает! Вот как раз с почтальоном, который разносит извещения и другую корреспонденцию в наш дом, по-моему, и связана моя проблема. Мой почтовый ящик пустует уже больше месяца. За это время я дважды приходил в отделение и получал 2 бандероли из России по трек-номерам, которые сообщали отправители, никаких извещений мне в ящик не бросали. Судя по входящим датам на штемпелях, каждое пролежало в отделении не меньше недели. Наверное, чтобы помочь работникам почты, мы сами должны ходить туда каждый день и интересоваться – не пришло ли что-нибудь на такой-то адрес. И нам спокойнее, и им напрягаться не нужно.

24 сентября, придя на почту, я попросил сотрудников поискать мои отправления просто по адресу и ФИО. Мне было выдано то самое заказное письмо-ответ из Хабаровского ОСП, с исходящей датой на штемпеле 05.09 и входящей датой (внимание!) 19.09.2018. Письмо шло по Хабаровску две недели, да еще пролежало в отделении 5 дней! Никакого извещения на него в почтовом ящике также не было. Кроме письма мне выдали мелкий пакет международной почты без каких-либо пометок и штемпелей на нем. То есть вообще ничего на конверте, кроме моего адреса и имени на английском и русском языках там не было. Поскольку я знал дату отправления этой посылки, то подсчитал, что она была доставлена из Великобритании за 14 дней - как и положено. А сколько она могла пролежать на почте – одному богу известно. Боюсь предположить, сколько писем и других отправлений мне не донесли. На просьбу пообщаться с почтальоном, обслуживающим мой адрес, сотрудники ответили отказом, мотивируя тем, что «его нет, и, вообще, он всегда всё разносит». А вот я почему-то предполагаю, что проблемы с недоставкой и пропажей посылок и писем связаны именно с почтальоном, поскольку в его обязанности входит разносить извещения и простые отправления по почтовым ящикам, а этого, повторюсь, не было уже месяц. Дорога от почты к моему дому, кстати, проходит мимо помойки. Да бог с ними, с посылками, с потерянными деньгами. Мне даже не их жаль. Сложилось так, что сын мой находится далеко от семьи, в Красноярском крае, и единственный способ связи между нами – простые письма, которые он часто нам пишет. А как раз их проще всего скинуть в мусорный ящик. Тем более что за такую мелочь, как письма, Почта России не несет и не собирается нести никакой ответственности, да и отследить их путь по стране не в состоянии. Обидно и больно».

Очная ставка

С целью проверки информации редакция обратилась к начальнику 54-го отделения связи Виктории Сухенко. Увы, Виктория Викторовна без официального запроса не з говорит по существу. Она не сообщила ни имени, ни фамилии почтальона, что вот уже месяц подменяет постоянного сотрудника, обслуживающего дом, где проживает читатель Виктор. Как долго будет отсутствовать постоянный почтальон Евгений, что четыре года разносит корреспонденцию по жилмассиву, руководитель подразделения без разрешения вышестоящей организации не скажет.

«Я буду обращаться в Роспотребнадзор, ФАС, а если понадобится – в суд, - пишет Виктор. - Я не намерен останавливаться. Если даже на почте не отыщут мои посылки и не вернут мои деньги, я не дам им спокойно жить. Хотя бы какое-то время. И тогда, возможно, когда в будущем кто-нибудь обратится к ним с подобным вопросом, к нему отнесутся по-другому. Надеюсь, вы посодействуете мне в этой нелепой ситуации и поможете восстановить справедливость». Присоединяемся к словам Виктора и просим считать эту публикацию запросом в соответствующие органы.

Андрей Дунаевский

*СПЗ - Специальные права заимствования- искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах.

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