Общество
Хабаровск: Осенние настроения
Природа подарила жителям Хабаровска в октябре немало теплых дней. Надеемся, вы провели их с пользой
Пробуждаясь ото сна, осенний день в городском парке казался удивительно сказочным. Теплые лучи солнца сдержанно пробивались сквозь листву деревьев. Под ногами шуршали опавшие листья. Вдыхая их терпкий запах и слушая мелодию осени, любовалась пурпурными гроздьями рябин, пожелтевшей листвой березок, огненной шапкой кленов.
Так и хотелось впитывать, вдыхать глубже это необыкновенное чудо. В плавном вальсе кружились по ветру желто-зеленые листья, багрянцем устилались пешеходные дорожки. Прислушиваюсь к звукам осени и наполняюсь умиротворенностью, спокойствием.
А в Хабаровском дендрарии, напротив, суета: специалисты Хабспецхоза, студенты – члены экологического общества «Лотос» и ребята из школьного лесничества «Журавлики» заняты уборкой территории от бытового мусора.
Дендрарий основан в октябре 1896 года. В нем - 386 видов растений. Это и амурский дикий виноград, лимонник китайский и амурский бархат, маньчжурский орех и монгольский дуб, актинидия коломикта и другие уникальные представители генофонда дендрофлоры. Здесь впервые были посажены лесные растения - сосна могильная и уссурийская груша. Здесь собраны растения со всего мира: из Гималаев и предгорий Тянь-Шаня, из Северной Америки. Многие прижившиеся в дендрарии представители маньчжурской флоры, за пределами Дальнего Востока в диком виде уже не встречаются. Поэтому основная задача подобных совместных мероприятий – сохранение и бережное отношение к памятникам природы.
Она подарила нам в октябре немало теплых дней. Будем благодарны ей за эти прекрасные мгновения.
Светлана Шкроб
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