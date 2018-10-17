Хабаровск: Осенние настроения

Природа подарила жителям Хабаровска в октябре немало теплых дней. Надеемся, вы провели их с пользой

Пробуждаясь ото сна, осенний день в городском парке казался удивительно сказочным. Теплые лучи солнца сдержанно пробивались сквозь листву деревьев. Под ногами шуршали опавшие листья. Вдыхая их терпкий запах и слушая мелодию осени, любовалась пурпурными гроздьями рябин, пожелтевшей листвой березок, огненной шапкой кленов.

Так и хотелось впитывать, вдыхать глубже это необыкновенное чудо. В плавном вальсе кружились по ветру желто-зеленые листья, багрянцем устилались пешеходные дорожки. Прислушиваюсь к звукам осени и наполняюсь умиротворенностью, спокойствием.

А в Хабаровском дендрарии, напротив, суета: специалисты Хабспецхоза, студенты – члены экологического общества «Лотос» и ребята из школьного лесничества «Журавлики» заняты уборкой территории от бытового мусора.

Дендрарий основан в октябре 1896 года. В нем - 386 видов растений. Это и амурский дикий виноград, лимонник китайский и амурский бархат, маньчжурский орех и монгольский дуб, актинидия коломикта и другие уникальные представители генофонда дендрофлоры. Здесь впервые были посажены лесные растения - сосна могильная и уссурийская груша. Здесь собраны растения со всего мира: из Гималаев и предгорий Тянь-Шаня, из Северной Америки. Многие прижившиеся в дендрарии представители маньчжурской флоры, за пределами Дальнего Востока в диком виде уже не встречаются. Поэтому основная задача подобных совместных мероприятий – сохранение и бережное отношение к памятникам природы.

Она подарила нам в октябре немало теплых дней. Будем благодарны ей за эти прекрасные мгновения.

Светлана Шкроб

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