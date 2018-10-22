Общество
Из жизни еды в Хабаровске: Анисовая прелесть
Потомки дракона и феи-птицы удивили жителей Хабаровска супом фо-бо и пирожными с горохом
В Хабаровске презентовали вьетнамскую кухню. Произошло это в рамках фестиваля «Кухня без границ». Для хабаровчан, уже хорошо знающих японскую, китайскую и корейскую кухни, еда людей, которые согласно легенде появились от союза дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко, пока экзотика. Кстати, это был очень плодовитый союз. У пары было сто сыновей. И когда хватало времени на волшебство?
О вьетнамцах
Конечно, народ, давший отпор американцам, вызывает у россиян уважение. Некоторые при этом просто говорят о слабости американцев.
Жители страны фей и драконов улыбчивы, щедры, непосредственны, как дети. У них не принято громко выяснять отношения. И еще они невероятно трудолюбивы.
Фея-птица Ау Ко научила людей производить шелк, а дракон Лак Лонг Куан показал своим детям премудрости сельского хозяйства. Неудивительно, что сегодня говорят о вьетнамском экономическом чуде.
За последние 10 лет по рейтингу в мировом табеле о рангах экономик Вьетнам переместился с 56-го на 32-е место. По оценкам ведущих мировых рейтинговых агентств, к 2050 году он займет 22 позицию, то есть практически приблизится к первым двум десяткам ведущих экономик мира.
Говорят, и сегодня вьетнамский дракон покусывает китайского.
О кухне
Но и на солнце бывают пятна. Сначала о хорошем. Вьетнамцы, в отличие от тайцев или китайцев, абсолютно равнодушны ко всякого рода «насекомой» экзотике. Жуков и тараканов они не едят. Если говорить о плохом, то в этой стране не брезгуют собачатиной. Особенно во время пика сельхозработ.
Особые деликатесы во Вьетнаме - блюда из змей, черепах, крыс и дичи.
Основа всех блюд Вьетнама, конечно же, рис. Его подают почти всегда, к любому блюду, вместо хлеба.
Для вьетнамцев важны зелень и овощи. Они любят кориандр, мяту, базилик. Одна важная особенность: в ход идут только свежие продукты. Нужна курица – ее берут живой с прилавка, овощи – непосредственно с грядки. Блюда свежие и не острые.
Вьетнамский соус называется ныок-мам. Люди едва ли не поклоняются этому продукту. Он добавляется практически в любое блюдо, будь то лапша, мясо или суп. Одна из специфичных черт ныок-мама - его отвратительный запах. Однако соус настолько же вкусен, насколько вонюч. Готовят его так: мелкую рыбу пересыпают солью, укладывают в бочки и на несколько месяцев выставляют томиться под солнцем. Кстати, аналогичный соус был лакомством у древних римлян.
По фо-бо для трезвости
Презентация проходила в кафе «Вьетнам» на улице Машинистов, 50а. Это даль несусветная для тех, кто привык прогуливаться по центру Хабаровска и на набережной любоваться Амуром. Но овчина стоила выделки. Пока в Хабаровске это единственное заведение, где представлена кухня потомков дракона и феи-птицы.
Что роднит вьетнамцев и русских, так это анис. Понятно, что в советско- кошерной кулинарии эта чудо-специя не прижилась. Единственное, что бабули использовали эту приправу в войне со старческими недугами. А ведь когда-то и водочка была анисовая, и в пряничное тесто анис добавляли, и в овсяную кашу, в кисели, в квас, при квашении капусты анис использовали и при приготовлении рыбки.
Наши юго-восточные друзья пошли дальше. Анис - одно из главных вкусо- и ароматообразующих при приготовлении супа фо. Для вьетнамцев этот суп, что для русских - щи, а для советских - борщ.
Бульон - насыщенного мясного вкуса, в нем - рисовая лапша и ломти говядины. Пряности - корица, гвоздика, имбирь, острый перчик. Уж очень оживляющее кушанье, особенно после всевозможных возлияний. Говорят, что русские туристы именно этим супом себя лечат от будунской напасти.
И еще одно знаковое блюдо для этой кухни - жареные роллы. Называются они нэм-ка. Заворачиваются различные ингредиенты в рисовую бумагу. Посмотрев мастер-класс, некоторые хабаровчанки захотели тут же рисовую бумагу приобрести, чтобы дома приготовить нечто аналогичное. И красиво, и оригинально, да и вкусно.
И на сладкое особые пирожные из рисового теста со сладкой гороховой начинкой бань ком – один из любимых вьетнамских десертов.
Сначала скепсис, но любопытство взяло верх: эти бань ком, оказалось, тают во рту. И тривиальная с первого взгляда гороховая начинка невероятно вкусна. Все-таки потомки феи-птицы, как же у них может быть не волшебной еда?
Вьетнамка с русской душой
Официантки в кафе, казалось, были невесомы. Они не ходили, буквально парили. Как феи.
- У нас все так ходят, словно не ступая по земле. И поэтому традиционный костюм так устроен, чтобы не мешать, - рассказала Туиен Нуен, ведущая презентации. Она приехала в Россию из Ханоя. Еще в советское время окончила институт в Харькове. По профессии инженер-электрик. Десять лет работала по специальности, а потом на родине началась своя, вьетнамская перестройка
- Какие во Вьетнаме блюда готовите?
- Дома любим готовить нэм и жареную курицу, рис с зеленым горошком. Такой рис мы делаем по праздникам и приносим в жертву предкам.
- Много живет в Хабаровске вьетнамцев?
- Немного, несколько сотен.
- Тяжело жить в Хабаровске?
- Мы уже привыкли. Лично я скучаю по русской зиме, когда нахожусь дома во Вьетнаме. Такого у нас нет.
- Что из русской кухни больше всего нравится?
- Самое любимое блюдо - манная каша. Когда училась в Харькове, нравился борщ. Он там очень вкусный. Кстати, в этом году юбилей. Тридцать лет, как я впервые приехала в Россию. Наверное, у меня душа русская.
- Как живут люди во Вьетнаме?
- По-разному, но гораздо лучше, чем раньше.
- Вьетнамцы - древний народ…
- Да… Постоянно воевали. Раньше - с китайцами, моголами, потом с французами и американцами.
- Вьетнамцы забыли эту страшную войну с американцами?
- Нет. Помним. Это никогда не забудется. Вы же не забываете про войну с фашистами!
Юрий Вязанкин
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