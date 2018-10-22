Из жизни еды в Хабаровске: Анисовая прелесть

Потомки дракона и феи-птицы удивили жителей Хабаровска супом фо-бо и пирожными с горохом

В Хабаровске презентовали вьетнамскую кухню. Произошло это в рамках фестиваля «Кухня без границ». Для хабаровчан, уже хорошо знающих японскую, китайскую и корейскую кухни, еда людей, которые согласно легенде появились от союза дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко, пока экзотика. Кстати, это был очень плодовитый союз. У пары было сто сыновей. И когда хватало времени на волшебство?

О вьетнамцах

Конечно, народ, давший отпор американцам, вызывает у россиян уважение. Некоторые при этом просто говорят о слабости американцев.

Жители страны фей и драконов улыбчивы, щедры, непосредственны, как дети. У них не принято громко выяснять отношения. И еще они невероятно трудолюбивы.

Фея-птица Ау Ко научила людей производить шелк, а дракон Лак Лонг Куан показал своим детям премудрости сельского хозяйства. Неудивительно, что сегодня говорят о вьетнамском экономическом чуде.

За последние 10 лет по рейтингу в мировом табеле о рангах экономик Вьетнам переместился с 56-го на 32-е место. По оценкам ведущих мировых рейтинговых агентств, к 2050 году он займет 22 позицию, то есть практически приблизится к первым двум десяткам ведущих экономик мира.

Говорят, и сегодня вьетнамский дракон покусывает китайского.

О кухне

Но и на солнце бывают пятна. Сначала о хорошем. Вьетнамцы, в отличие от тайцев или китайцев, абсолютно равнодушны ко всякого рода «насекомой» экзотике. Жуков и тараканов они не едят. Если говорить о плохом, то в этой стране не брезгуют собачатиной. Особенно во время пика сельхозработ.

Особые деликатесы во Вьетнаме - блюда из змей, черепах, крыс и дичи.

Основа всех блюд Вьетнама, конечно же, рис. Его подают почти всегда, к любому блюду, вместо хлеба.

Для вьетнамцев важны зелень и овощи. Они любят кориандр, мяту, базилик. Одна важная особенность: в ход идут только свежие продукты. Нужна курица – ее берут живой с прилавка, овощи – непосредственно с грядки. Блюда свежие и не острые.

Вьетнамский соус называется ныок-мам. Люди едва ли не поклоняются этому продукту. Он добавляется практически в любое блюдо, будь то лапша, мясо или суп. Одна из специфичных черт ныок-мама - его отвратительный запах. Однако соус настолько же вкусен, насколько вонюч. Готовят его так: мелкую рыбу пересыпают солью, укладывают в бочки и на несколько месяцев выставляют томиться под солнцем. Кстати, аналогичный соус был лакомством у древних римлян.

По фо-бо для трезвости

Презентация проходила в кафе «Вьетнам» на улице Машинистов, 50а. Это даль несусветная для тех, кто привык прогуливаться по центру Хабаровска и на набережной любоваться Амуром. Но овчина стоила выделки. Пока в Хабаровске это единственное заведение, где представлена кухня потомков дракона и феи-птицы.

Что роднит вьетнамцев и русских, так это анис. Понятно, что в советско- кошерной кулинарии эта чудо-специя не прижилась. Единственное, что бабули использовали эту приправу в войне со старческими недугами. А ведь когда-то и водочка была анисовая, и в пряничное тесто анис добавляли, и в овсяную кашу, в кисели, в квас, при квашении капусты анис использовали и при приготовлении рыбки.

Наши юго-восточные друзья пошли дальше. Анис - одно из главных вкусо- и ароматообразующих при приготовлении супа фо. Для вьетнамцев этот суп, что для русских - щи, а для советских - борщ.

Бульон - насыщенного мясного вкуса, в нем - рисовая лапша и ломти говядины. Пряности - корица, гвоздика, имбирь, острый перчик. Уж очень оживляющее кушанье, особенно после всевозможных возлияний. Говорят, что русские туристы именно этим супом себя лечат от будунской напасти.

И еще одно знаковое блюдо для этой кухни - жареные роллы. Называются они нэм-ка. Заворачиваются различные ингредиенты в рисовую бумагу. Посмотрев мастер-класс, некоторые хабаровчанки захотели тут же рисовую бумагу приобрести, чтобы дома приготовить нечто аналогичное. И красиво, и оригинально, да и вкусно.

И на сладкое особые пирожные из рисового теста со сладкой гороховой начинкой бань ком – один из любимых вьетнамских десертов.

Сначала скепсис, но любопытство взяло верх: эти бань ком, оказалось, тают во рту. И тривиальная с первого взгляда гороховая начинка невероятно вкусна. Все-таки потомки феи-птицы, как же у них может быть не волшебной еда?

Вьетнамка с русской душой

Официантки в кафе, казалось, были невесомы. Они не ходили, буквально парили. Как феи.

- У нас все так ходят, словно не ступая по земле. И поэтому традиционный костюм так устроен, чтобы не мешать, - рассказала Туиен Нуен, ведущая презентации. Она приехала в Россию из Ханоя. Еще в советское время окончила институт в Харькове. По профессии инженер-электрик. Десять лет работала по специальности, а потом на родине началась своя, вьетнамская перестройка

- Какие во Вьетнаме блюда готовите?

- Дома любим готовить нэм и жареную курицу, рис с зеленым горошком. Такой рис мы делаем по праздникам и приносим в жертву предкам.

- Много живет в Хабаровске вьетнамцев?

- Немного, несколько сотен.

- Тяжело жить в Хабаровске?

- Мы уже привыкли. Лично я скучаю по русской зиме, когда нахожусь дома во Вьетнаме. Такого у нас нет.

- Что из русской кухни больше всего нравится?

- Самое любимое блюдо - манная каша. Когда училась в Харькове, нравился борщ. Он там очень вкусный. Кстати, в этом году юбилей. Тридцать лет, как я впервые приехала в Россию. Наверное, у меня душа русская.

- Как живут люди во Вьетнаме?

- По-разному, но гораздо лучше, чем раньше.

- Вьетнамцы - древний народ…

- Да… Постоянно воевали. Раньше - с китайцами, моголами, потом с французами и американцами.

- Вьетнамцы забыли эту страшную войну с американцами?

- Нет. Помним. Это никогда не забудется. Вы же не забываете про войну с фашистами!

Юрий Вязанкин