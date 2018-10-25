Общество
Ограничили движение на одной из главных улиц Хабаровска
На улице Серышева началось строительство водопроводного колодца. В связи с этим пришлось ввести временное ограничение движения, которое продлится до 30 октября.
Как сообщили в МУП «Водоканал», строительные работы придется проводить открытым способом, поэтому придётся повредить часть дорожного покрытия. Дорога будет закрыта частично - одна полоса в районе пересечения улиц Серышева и Герасимова по правой стороне по ходу движения транспорта.
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