Ограничили движение на одной из главных улиц Хабаровска

На улице Серышева началось строительство водопроводного колодца. В связи с этим пришлось ввести временное ограничение движения, которое продлится до 30 октября.

Как сообщили в МУП «Водоканал», строительные работы придется проводить открытым способом, поэтому придётся повредить часть дорожного покрытия. Дорога будет закрыта частично - одна полоса в районе пересечения улиц Серышева и Герасимова по правой стороне по ходу движения транспорта.