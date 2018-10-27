Общество
Хабаровчанам предлагают стать героями с "Серебряным копьем"
Игра по мотивам мифов народов Дальнего Востока стала доступна всем желающим. Настольная стратегическая игра с ролевым элементом “Серебряное копье" в качестве образовательного ресурса позволяет изучить культуру и историю коренных малочисленных народов Дальнего Востока.
По словам одного из первых игроков, игра не только познавательная: «…очень необходима для внедрения среди детей, да и не только в школах. Основана на подлинных сюжетах и мифах народов Дальнего Востока. А изображения и описания героев, трофеев, товаров вызывают познавательный интерес и эстетическое удовольствие».
Действие игры разворачивается на реальной карте Приморья, Приамурья и Сахалина. Просторы сказочного Дальнего Востока населены различными народами – людьми-охотниками, людьми-тиграми, людьми-медведями и людьми-косатками. По округе рассеяны стоянки китайских купцов. Игроки, что выступают в роли странствующих героев, путешествуют по девственной тайге, по местам, священным для коренных народов края. На карте есть знаменитый хабаровский утес – священная скала Хандако, на которой, согласно нанайской легенде, когда-то жила великая шаманка Мамелджи. Есть камни Сикачи-Аляна, есть каменные черепахи Приморья. Чтобы встретить духа реки Бикин, надо посетить священную скалу Сивантай.
Большой показ настольной игры «Серебряное копье» состоялся во время работы молодежного лагеря коренных малочисленных народов Хабаровского края «Встань на крыло» 25 и 26 октября на Заимке. Проект «Серебряное копье» на территории Хабаровского края не коммерческий, реализован за счет президентского гранта, изготовлено всего 200 комплектов игры. По словам одного из членов команды-разработчика Алексея Терещенко, все экземпляры уйдут в школы, библиотеки и иные образовательные учреждения.
Андрей Дунаевский
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