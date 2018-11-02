Общество
Оформить налоговый вычет жители Хабаровского края могут через МФЦ
В Хабаровском крае МФЦ предоставляет более 500 услуг. В центрах, которые расположены повсеместно, можно оформить водительские права, загранпаспорт, прописку, социальные выплаты, зарегистрировать права на недвижимое имущество. Регулярно добавляются новые услуги. Буквально неделю назад стало возможным оформить через налоговые вычеты.
Кстати, что оформить документы можно не только через сеть МФЦ, но и обратившись на единый портал госуслуг. Если запрос поступает по интернету, то стоимость некоторых госпошлин уменьшается сразу на 30%.
Работу МФЦ Хабаровского края высоко оценило министерство экономического развития Российской Федерации. Регион вошел в группу территорий с высокой степенью эффективности обслуживания граждан и выполнения мероприятий по предоставлению услуг по принципу «одного окна».
Большое значение имеют сроки предоставления услуг и их перечень. Для людей важно, чтобы как можно больше документов можно было оформить в одном месте.
Напомним, что создать современную систему предоставления государственных и муниципальных услуг поручил в майских указах 2012 года Президент РФ Владимир Путин. Сегодня инфраструктура МФЦ развернута во всех муниципальных районах края. В регионе открыто более 300 окон, в которые ежедневно обращается свыше 6 тысяч человек.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 377
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 484
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 655
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 280
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136