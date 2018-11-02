Оформить налоговый вычет жители Хабаровского края могут через МФЦ

В Хабаровском крае МФЦ предоставляет более 500 услуг. В центрах, которые расположены повсеместно, можно оформить водительские права, загранпаспорт, прописку, социальные выплаты, зарегистрировать права на недвижимое имущество. Регулярно добавляются новые услуги. Буквально неделю назад стало возможным оформить через налоговые вычеты.

Кстати, что оформить документы можно не только через сеть МФЦ, но и обратившись на единый портал госуслуг. Если запрос поступает по интернету, то стоимость некоторых госпошлин уменьшается сразу на 30%.

Работу МФЦ Хабаровского края высоко оценило министерство экономического развития Российской Федерации. Регион вошел в группу территорий с высокой степенью эффективности обслуживания граждан и выполнения мероприятий по предоставлению услуг по принципу «одного окна».

- Результаты рейтинга были озвучены на всероссийском форуме по развитию МФЦ, - сообщил директор КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ» Александр Борзилов. - Наш регион отметили сразу по нескольким критериям. Доля жителей, получивших доступ к госуслугам, у нас сегодня составляет 99,7% - это выше чем в среднем по России. При этом удовлетворенность граждан качеством обслуживания также высокая – так считают 94,11% населения. Почти максимальный и показатель выполнения стандартов организации деятельности – 99,6%. Как итог - наш регион в группе лидеров по России.

Большое значение имеют сроки предоставления услуг и их перечень. Для людей важно, чтобы как можно больше документов можно было оформить в одном месте.

Напомним, что создать современную систему предоставления государственных и муниципальных услуг поручил в майских указах 2012 года Президент РФ Владимир Путин. Сегодня инфраструктура МФЦ развернута во всех муниципальных районах края. В регионе открыто более 300 окон, в которые ежедневно обращается свыше 6 тысяч человек.