Хабаровчане теперь могут "накусуниться"

В Хабаровске стартовала продажа напитка «Кусун» - нашего дальневосточного чая. Сейчас его реализацию начали с некоторых торговых сетей города, а следующим летом его можно будет увидеть на улицах города наравне с квасом.

Как утверждал на церемонии старта продаж напитка Николай Угрин, генеральный директор завода «Тайга», «Кусун» По его словам, нынешняя первая партия в пятьдесят тонн – это только начало.

«Кусун» создал Егор Сиротин. В оригинальном рецепте он смешал сок брусники, вытяжку из чаги и лозы лимонника и оттенил дальневосточную экзотику заморским чабрецом. В переводе с нанайского «кусун» - «сила, энергия».



Сладость

Диабетики, не беспокойтесь! Про вас снова забыли. Чай не просто сладкий, а очень сладкий. Хабаровчанам с весом тоже стоит поостеречься. Зато гипертоникам можно хлебать его в неограниченном количестве: оригинальная рецептура была изменена производителем, и вместо лозы лимонника теперь гибискус, как уверяют, наш, дальневосточный.

- Когда мы с вами готовим в домашних условиях - варим компоты, морсы или делаем коктейли, часто делаем все «на глаз», делаем такой «домашний акцент». При производстве бутилированного продукта есть определенные условия, из-за чего и немного поменялись пропорции, но при этом мы постарались максимально сохранить оригинальный вкус, цвет, аромат, - пояснил Егор Сиротин.

В этом напитке нет искусственных консервантов, красителей, добавок - все натуральное. У него густой аромат, насыщенный вкус, цвет пережженного сахара.

- Я считаю, что наше главное достижение то, что мы сохранили тот продукт, который презентовали летом на фестивале мороженого в Хабаровске. Тот же продукт, разлитый в бутылки, сегодня поступил в продажу. Любой житель города может приобрести его и попробовать.

«Кусуновскую» линейку расширят, возможно, в следующем году. Как говорит автор напитка, это будет несколько разных напитков с разными вкусами:

- Главное - натуральность и дальневосточной акцент.

- Есть ли денежный эквивалент изобретению «Кусуна»?

- Самое главное, что я получаю личностное развитие. Я готов сотрудничать с производителями, создавать новые рецепты. Права на «Кусун» принадлежат заводу-производителю и министерству пищевой торговли Хабаровского края. Я, как один из соавторов, тоже присутствую в патенте.



Терпкость

В «Тайге» все лето занимались модернизацией производства для того, чтобы начать выпуск нового продукта. Под него переделали часть технологических процессов, закупили новую линию стоимостью около тридцати миллионов рублей.

- Изначально в рецепте напитка было много чаги, а она дорогая, и это влияло на себестоимость. Пришлось уменьшить количество гриба. Напиток от этого хуже не стал, - уверен Николай Угрин, директор «Тайги». - Мы надеемся, что «Кусун» будет продаваться хорошо. Сегодня нет ни одного аргумента, чтобы его не приняли хабаровчане. Думаю, квасу, скорее всего, нет, а вот морсам и чаям он составит достойную конкуренцию.

- Производители ингредиентов для напитка китайские, российские или дальневосточные?

- Мы пока работаем с поставщиками из западной части России, но ищем их и на Дальнем Востоке. Что касается чаги, то это местные поставки.



Крепость

В «Самбери», что находится в «Южном парке», для «Кусуна» выделили целую витрину. Посмотрев вместе с участниками церемонии старта продаж на напиток, Юрий Егоров, генеральный директор группы компаний «Невада», создатель торговой сети «Самбери», попросил магазинных менеджеров увеличить количество бутылок чтобы «кусунный массив» смотрелся солиднее. Кстати, «Невада» - инвестор нового дальневосточного напитка.

- Стоит ли рисковать? Пока это новый продукт, для потребителя своего рода «кот в мешке»…

- С точки зрения бизнеса риски есть. Они есть всегда. Но если не попробуешь, то не узнаешь, это первое. Если не вложишься, то не получишь, это второе. В-третьих, риски сопровождают любой новый продукт, если, конечно, за нас не порисковала какая-нибудь крупная компания типа Coca-Cola или Procter & Gamble. В любом случае, выводя новый продукт на рынок, ты рискуешь. Мы полагаемся на экспертизу и на свое чутье (на ассортимент наших супермаркетов и влияют эти два фактора), считаем, что «Кусун» будет иметь достойное место на рынке. Я сейчас сам его пью.

- Нравится?

- Да. Отличное послевкусие. Приятно и когда его пьешь сразу. Очень важно, что будет потом, что скажет твой желудок. Пока все тихо, все ровно.

- В «Самбери» есть продукция производителей из Хабаровского края. Как продается она?

- Она идет, конечно, хорошо. Но если говорить о моем личном мнении как потребителя, который имеет возможность сравнивать продукцию разных регионов и тем более стран, есть над чем работать. Немножко ленивые у нас производители. Есть много сложностей, которые нужно преодолевать, плюс цена, удаленность региона. С этим нужно работать. Соотношение цены на продукт и покупательская способность - прекрасно понимаю, что хороший продукт должен и стоить хорошо, но нужно найти этот баланс. С другой стороны, продукция достойная, хорошая, и она занимает большой процент на наших полках.



Тонус

Благодаря министерству торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края дальневосточный напиток «Кусун» оперативно нашел местных и инвестора, и производителя.

-? Производитель расширил линейку продуктов, в Хабаровске появились новые рабочие места и дополнительные оборотные средства. Кроме того, в крае увеличивается индекс производства напитков, а это налоги в бюджет, - заявил и.о. министра торговли края Николай Крецу. - Мы хотим, чтобы напиток любили все - от молодежи до людей старшего поколения.

На церемонии старта продаж смело прозвучало, что «Кусун» - это уже бренд. Хотя на мой взгляд, бренд – это Coca-Cola, а дальневосточный напиток - пока еще юная региональная торговая марка. Отношение к ней пока не сформировано у горожан и гостей города. Как говорится, основное продвижение еще впереди, если, конечно, «Кусун» на прилавках не утонет среди крепких мировых брендов. Успех любого дела в бизнесе состоит из трех составляющих - продукт, продажи и продвижение. На последнем в Хабаровске, как правило, экономят. И зря.

Кстати, «Кусун» сделал шаг на пути к появлению бренда. Стоит напомнить, что ключевым событием в продвижении напитка стала его дегустация. Во время фестиваля мороженого 25 августа холодный чай попробовали 20 тысяч человек. Это рекорд России. Подтверждающая грамота пришла на днях, и она была вручена под прицелом объективов камер местных телекомпаний на презентации напитка в крупном хабаровском гипермаркете.

Поддержат ли хабаровчане местный продукт? Станет ли он любимым? Было бы здорово, если бы «Кусун» прижился и гости дальневосточной столицы увозили бы на память о нашем крае дальневосточный чай.



Юрий Вязанкин