Хабаровчанам следует больше отдыхать

Утомляемость, головные боли, нарушение сна… Все эти признаки мы ярко чувствуем с приходом осени. Врачи говорят о том, что можно облегчить этот период. Что с этим делать и к кому идти нам рассказала врач-невролог КБУЗ КДЦ «Вивея» Александра Широкова.



- Наступила осень, мы почему-то стали себя хуже чувствовать. Что с нами происходит?

- Хуже всего человек чувствует себя дважды в год - при переходе лета в осень и весны в лето.

Мы становимся менее активными, замедленными, грустными, меняется плей-лист в телефонах и плеерах. С какой самой частой жалобой в это время приходят к неврологу? Конечно же, на усталость. С этим, кстати, можно обратиться к терапевту, неврологу или эндокринологу. Но усталость может быть как физиологической (например, связанной с рабочим графиком), а есть патологическая усталость - её не должно быть в норме.

К примеру, вы спите по 8 часов в день, не нервничаете, на диете не сидите, эмоционального перенапряжения нет, но вы чувствуете, что разбиты, не можете справляться с работой, да и жизнь уже не окрашена яркими красками. Могут быть и головные боли. Ведь когда мы устали, первое, что нас беспокоит, это голова. Вы становитесь раздражительными, переживаете из-за мелочей, какие-то ранее приятные вещи таковыми уже не являются, а даже, наоборот, раздражают. Всё это превращает нас из счастливого, довольного человека в маленький комок нервов.

По опыту скажу, что люди делятся на две группы. Первые пытаются лечиться с помощью доктора-интернета, а вторые идут к специалисту.



- Допустим, что мы оказались в числе тех, кто обратился к специалисту. Что нас ждёт?

- Если вы пришли к неврологу с жалобой на усталость, первое, что спросит доктор, это ваш режим. Второе - есть ли у вас какие-либо стрессовые ситуации. К примеру, вы находитесь в состоянии постоянного напряжения, меняете работу, у вас деспотичный начальник, может быть, у вас болеет ребенок или есть хронический стресс (например, вы платите ипотеку). Доктор попытается вычислить провоцирующие факторы. Если их нет, то назначается самое простое исследование - общий анализ крови. Он позволяет понять, есть ли наличие фонового воспалительного процесса. Достаточно часто выявляются проблемы с внутренними железами, которые дают такие симптомы. Это может быть дефицит половых гормонов или нарушение их функций. То, что может не проявляться ярко клинически, но симптомы утомляемости будут.

Следует помнить о том, что пациенту не нужно самому проходить какие-либо исследования без назначения врача.

Вернёмся к стрессовым ситуациям. Если врачи не находят грубых отклонений в психическом состоянии, то первое, что нужно сделать пациенту, – попытаться нормализовать режим. В основном усталость – хроническое состояние. Перераспределите нагрузку на работе, сделайте перерывы, не допускайте авралов и главное – полноценно высыпайтесь, сбалансированно питайтесь, добавьте, если есть необходимость, витамины. Какие – уже подскажет эндокринолог или невролог. Чаще на состоянии организма сказывается дефицит витамина D и магния. Но любой препарат должен назначаться врачом. Важны и положительные эмоции в виде смены деятельности.



- Случилось так, что мы со своей усталостью не пошли к врачу, не послушали доктора. Что с нами может произойти?

- Если запустить состояние, то стресс выльется в депрессию. Здесь уже мы переходим от неврологии к психиатрии. Это группа психосоматических расстройств. Чем интенсивнее становится у нас график, чем больше мы испытываем стрессовых ситуаций, тем больше вероятность приобрести эту пресловутую «психосоматику». Это состояние, которое не связано с патологией внутренних органов. У человека будут идеальные анализы - он сделал обследование "от макушки до хвоста", прошел томограммы, сдал кровь, но ничего не нашли. Тогда мы говорим, что это психосоматические расстройства. Ваша нервная система придумывает, создаёт какие-то патологические состояния, которых у вас на самом деле нет. "Медвежья болезнь" перед экзаменом - по сути психосоматика. На мощный выброс адреналина реагирует желудочно-кишечный тракт. Или, к примеру, у вас прекрасно работающее сердце, идеальная кардиограмма, но когда ваш начальник на вас орёт, вы чувствуете учащенное сердцебиение, сердце начинает болеть, думаете, что у вас в 30 лет инфаркт миокарда. Конечно, если пациент приходит с такими жалобами, первое обследование - на патологию сердца. Но потом, когда мы её исключим, будем говорить о том, что нужно больше отдыхать, изменить характер работы и т.д.

Психосоматических расстройств достаточно много. Чаще всего мы сталкиваемся с головными болями. Есть головная боль напряжения. Она связана с факторами, провоцирующими вашу реакцию. Вы приходите на нелюбимую работу, сидите там весь день, голова начинает болеть всё сильнее, к 5 часам вечера ни одна таблетка не помогает - словом, чувствуете себя как выжатый лимон. А если ещё и зайдет в этот момент начальник, то голова готова превратиться в кокос, который сейчас треснет. Человек делает томограмму головы, УЗИ сосудов шеи, проходит всех врачей. Показатели в норме. Как только меняет работу, голова перестаёт болеть!

Чаще всего такие головные боли, если мы говорим не о хроническом процессе, проходят во время отдыха. О чём следует помнить? Стрессовая ситуация - не только работа. Это и наша семья, и повседневная жизнь. Предположим, что человек выполняет функции сиделки для родственника. Ему не нравится этот процесс. Вспомним Пушкина: "какое подлое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять" и дальше по тексту. Или другой вариант стресса: вы всю жизнь ездили на крутом джипе, а теперь вынуждены пересесть на маленькую бюджетную машинку. Иногда дисбаланс в организме может вызвать даже ситуация, которую вы как стрессовую не расцениваете.

Задача невролога – определить, насколько стресс повлиял на состояние организма, требуется ли консультация психотерапевта.



- Менталитет людей в нашей стране такой: до последнего будут тянуть, но и к обычному терапевту не пойдут. А тут нам из-за усталости предлагают отправиться к психотерапевту!

- Мы же вообще приходим к врачам только тогда, когда ситуация вышла из-под контроля, когда не работает то, что говорят по телевизору. К врачу мы пойдём, когда приступы паники будут случаться каждый день, голова разрываться от боли, а приемом таблеток мы заработали гастрит и язву. Сразу скажу, что ни один врач не имеет права заставить пациента идти к психотерапевту.

Но, к примеру, вы снимаете квартиру, копите на ипотеку, а квартира однокомнатная, а в ней трое детей. Стресс. Задача психотерапевта - достать вас из этой ситуации, показать, что она не такая патовая, научить вас контролировать свое тело, потому что психосоматика - это утрата контроля над своим телом. Как врач я не могу купить вам новую квартиру, чтобы вылечить вашу головную боль, но мы можем помочь пережить этот период.

Невролог может предложить проконсультироваться у психотерапевта. Около 70% пациентов отказываются. Некоторые считают, что это дорого. Хотя есть бесплатная психотерапевтическая помощь, и каждый гражданин имеет право получения такой помощи по полису ОМС. Есть миф, что когда ты обратишься к психотерапевту, данные уйдут на работу и т.д. Но на самом деле обращение к психотерапевту не является психическим заболеванием. Из-за этого не лишают родительских прав, права водить автомобиль, занимать руководящую должность и т.д.



- Кто больше подвержен стрессам?

- Всё зависит от склада характера. Ответственный человек, и продавая газеты, может оказаться на работе в ситуации сильного стресса. А если у человека устойчивая нервная система, выработаны защитные механизмы, то он и с большой нагрузкой справится. Обычно из колеи выбивают сразу несколько провоцирующих факторов: завал на работе, проблемы дома, ребенок заболел и т.д. Иногда достаточно снежинки для схода лавины. Немного нужно для того, чтобы вы почувствовали головную боль и т.д. Почему на фоне стрессов мы чаще всего болеем? Мы находимся в постоянном выбросе катехоламинов, гормонов стресса, они неблагоприятно влияют на нашу иммунную систему.

Мужчины или женщины? Скажу так, женщины чаще обращаются. Мужчины либо терпят до состояния декомпенсации, когда уже невмоготу, либо ищут «утешения». Их же воспитывали сильными, чтобы не показывали свои слабости, эмоции. Поэтому у мужчин чаще всего развиваются гипертонические кризы и алкоголизм.



- Люди готовы на многие эксперименты в плане "домашнего лечения". Есть ли псевдоспособы борьбы со стрессом?

- Есть такой формат общения, я называю его психотерапия на дому, когда мы идем к маме, сестре, подруге и выливаем всю негативную информацию. Но это не решает проблему. Люди пытаются справляться со стрессами сами. Самый простой способ в России - алкоголь. Он дает временное расслабление, но проблему тоже не решает и вызывает привыкание.

Есть люди, которые используют легкие наркотики. Они об этом не говорят, хотя в практике я это встречаю.

Есть вещи, которые дают нам быструю радость: еда, шопинг. Быстрое утоление наших эмоций - сладкое. Есть понятие компульсивного переедания. У нас есть рефлекс: вкуснятина - всё хорошо. Значит, съем шоколадку - ситуация изменится. Но этого не происходит. Даже маленькая, хрупкая девушка может съесть 5 эклерчиков подряд. Один раз - можно. Но если она будет это делать изо дня в день, мы получим красивую полненькую девочку, которую расстраивает теперь ещё и вес. То же самое касается и компульсивных покупок.



- Что может реально помочь?

- Если мы говорим о человеке, который ещё не загнан в депрессию, то первое - нормализовать режим труда и отдыха. Вспоминайте, как рисовали в 1 классе наши расписания: встал, почистил зубы, позавтракал и т.д. Также нужно стараться высыпаться. Минимальным для взрослого человека считается сон от 7 часов. Не стоит забывать про индивидуальные ритмы - кому-то может хватить 5, а кому-то не хватит и 9. Именно полноценный сон - профилактика многих заболеваний нервной системы, в том числе болезни Альцгеймера.

Какой должен быть сон? Вы должны спать в проветренном помещении, в котором нет раздражающих факторов. Необходимы абсолютная темнота, удобные подушки и одежда для сна. А урологи советуют спать вообще без белья и не гладить постельное. И режим телефона "не беспокоить" придумали не зря. Кстати, говорят, приличные люди после 21 часа не беспокоят. Это время, когда человек успокаивается и собирается спать. По поводу последнего приема пищи - минимум за два часа до сна. Уже после 17:00 часов следует исключить кофейные напитки, чаи - они возбуждают нервную систему. Перед сном можно прогуляться.

Обязателен регулярный приём пищи. Каждый пропуск - для организма стресс. Мода пошла на безсахарные диеты, но исключать потребление сахара нельзя. Глюкоза - основа, на которой работает нервная система. Вопрос - откуда организм её получает. Лучше не кусочек белого сахара съесть, а сухофрукт, ложку меда. Быстрые углеводы нам нужны, особенно тем, от кого требуется быстрое решение.

Многие психотерапевты рекомендуют проводить наедине с собой 30 минут в день. Это то время, когда нужно выключить телефон и делать то, что захочется, – петь, танцевать, читать или гулять. Эти полчаса только ваши – никто не должен тревожить. Ограничение потока информации – способ борьбы со стрессом.

Нужно не стесняться и не отказывать себе в отдыхе. Если есть усталость от семьи, детей, а вам нужно побыть одному, вы имеете на то полное право. Наш народ считает, что если ты устал от своих детей, значит, плохой родитель, не хочешь в свой выходной побыть с супругом - плохой семьянин. И люди из-за этого очень сильно себя ограничивают. Особенно это касается женщин. Они не умеют отдыхать одни. Как проводят отпуск? С семьей. Но как бы вы ни любили мужа и ребенка, отдых с ними - не отдых! У женщины должно быть три разных отпуска - одна, с мужем, с мужем и ребенком. Вы должны отдохнуть от того человека, которого вы видите ежедневно. Отдыхать от членов своей семьи - нормально!

Старайтесь, чтобы ваш рабочий день заканчивался вовремя. Должно быть дело, которое вам нравится, это мы о личном пространстве. Например, вы всю жизнь хотели заниматься танцами, а работаете в офисе. Найдите время, ходите два раза в неделю на танцы, а мужа отпустите на рыбалку или в баню и т.д. Если вам кто-то скажет, что у вас нет права на личное пространство, плюньте ему в глаз.

Каждый из нас справляется со стрессом по-разному. Самый простой способ получить гормоны радости - достижение оргазма, занятия любовью, на втором месте - дозированные физические нагрузки (негативную эмоцию можете оставить в зале).

Если чувствуете, что устали, появились симптомы, обратитесь к врачу. Начать можно с терапевта. Если была эндокринологическая проблема или неврологическая, то сразу можно записаться к узкому специалисту. Отдыхайте, любите себя, своё тело, не перенапрягайтесь. Помните, что нервная система у вас одна.



Беседовала Татьяна Бершадская