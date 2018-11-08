Профессиональный развод доверчивых хабаровчан

Обычный поиск работы оказался потерей времени. Но отрицательный опыт тоже нужен. Внештатный корреспондент издания проверила на себе, как в Хабаровске делают деньги на безработных.

Один из весенних месяцев оказался провальным для меня во всем. На своей любимой работе узнала о задержках по зарплате. Дома как-то не ладилось, муж уговаривал уволиться или найти работу на полдня, чтобы больше внимания уделять воспитанию детей - десятилетнего Кирилла и трехлетнего Максимки. Что толку, говорил он, от садика, все равно младший сын, особенно зимой, будет болеть. А тут еще по совету соседки купила отбеливающее средство для ванны, натерла им эмалевую поверхность. Едкий запах наполнил квартиру, а моя кожа сначала покраснела, а потом покрылась сыпью. Посмотрев в зеркало, пришла в ужас – лицо представляло сплошное красное пятно. Записалась в частную клинику к дерматологу.

Аллергия моя долго не проходила. Врач назначала все новые анализы и лечение, но все безрезультатно. «Не нервничайте, - успокаивала она меня. - Все пройдет, но это будет не скоро». А мне хотелось быстрого результата. Мой внешний вид меня удручал. Когда суммы от лечения уже не вписывались в семейный бюджет, обратилась в муниципальную поликлинику. Все началось снова: анализы, лечение…

Пребывать в состоянии стресса мне надоело. «Надо просто жить», - сказала я себе, за работу рано или поздно деньги выплатят, аллергия тоже когда-нибудь пройдет. Что касается Максимки, то все дети болеют, как-нибудь и это переживем…





Как я искала подработку

С работы я увольняться не стала, а вот о подработке на полдня задумалась, начала ее искать в Интернете, в газетах, расклеенных объявлениях.

В экспертный центр, прочитала я в одном из объявлений, требуются сотрудники.

Пришла на собеседование на позицию «оператор ПК» (наборщик текста, работа – 4 часа в день). Офис на улице Ленинградской показался мне приличным, сотрудники – белые воротнички. То есть дресс-код у них офисный – белый вверх, темный низ. Собеседование проводила девушка с ресепшена. В перспективе у меня будут хорошие зарплата и условия труда, сказала она, но прежде надо пройти обучение.

На обучение нас собралось немного. Молодой человек из центра, он же директор, бойко рассказал о финансовых рынках, т.е. «Форексе». Мы что-то записывали. Затем нас прикрепили к финансовым аналитикам. Мне было сложно разобраться в новых терминах и инструментах. По образованию я - учитель начальных классов. Всегда работала в государственных или муниципальных структурах и была далека от всего, что было связано с торговлей, финансами, коммерцией.

Мой аналитик, приятная молодая женщина, оказалась юристом по образованию. Мы быстро нашли общий язык. Мне было предложено создать виртуальную демоверсию, типа для тренировки, а потом уже реально, на свой страх и риск, вложить денежные накопления через брокера на счет «Телетрейда».





Профессиональный развод

Тут у меня возник внутренний «стоп». Меня еще не научили торговать на демосчете, а уже предлагают рисковать своими кровными, обещая большие доходы! Уже дома захожу в Интернет, ищу на форуме отзывы об этом экспертном центре. Все отрицательные. Делаю вывод: в центре занимаются профессиональным разводом доверчивых людей на деньги. Как это происходит? Основная задача брокеров - привлечь новых сотрудников-игроков, на которых можно заработать. А по сути надо «запудрить» голову так, чтобы человек, не думая, начал оставлять свои деньги, тем самым обогащать брокеров. И чтобы привлечь новых «клиентов», приходится идти на различные ухищрения: новые рекламные кампании, публикации в Интернете и газетах, выпуск рекламных буклетов, запуск новых акций - все по принципу «вложи небольшую сумму и получи большую прибыль».

Когда в центре поняли, что никаких своих денег в сомнительные игры на финансовых биржах я вкладывать не буду, потеряли ко мне интерес. Это было взаимно.





Поиски продолжались

Сделав паузу на летний отдых, сдаваться в поисках подработки на неполный рабочий день не собираюсь. Прежде чем согласиться на собеседование, пытаюсь узнать по телефону объем работ, график и зарплату. Но эти данные во многих фирмах являются большим секретом. «Все узнаете на собеседовании, я просто оператор и такой информацией не владею», - ответил мне мужской голос по телефону. Дикция у говорившего была такая, что я толком не поняла, что за компания нуждается в администраторах, помощниках руководителя, операторах на телефон, сортировщиках документов, сотрудниках на подшивку документов, охранниках и вахтерах.

Прихожу на собеседование на улицу Павловича, еле-еле нахожу нужный офис. В небольшом помещении полно «счастливчиков». Кто-то заполняет анкету, кто-то уже проходит собеседование. Присматриваюсь к посетителям. Есть среди них и молодые, и пожилые. Женщин больше, причем несколько выделяются своей ухоженностью: прической, макияжем, хорошей одеждой.





Чистой воды обман

Анкета обычная. Насторожило то, что надо указать про недвижимость: в собственности ли квартира или съемная. В строчке «адрес проживания» указываю только город. В анкете было что-то про увлечения, а еще - что бы я поставила на первое место: заработок, расширение опыта, дружный коллектив и т.д. А вот мой стаж работы работодателя почему-то не интересовал.

На собеседовании узнаю, что работу диспетчера на телефон, именно эту должность я выбрала, мне предлагает крупная оптовая компания «Ти Ди Компани». На рынке они уже много лет, на Дальнем Востоке продают постельное белье и бытовую технику. «Прежде чем приступить к работе, вам надо будет пройти курс обучения, - говорит моя собеседница из компании. – Инструктаж проводится бесплатно, четыре дня, по полтора-два часа». И продолжает: «На дом выдаются методички - информационный материал - для закрепления. За него надо внести залог 500 рублей».

Сразу вспоминаю слова моей подруги: «Если будут требовать деньги за обучение или еще за что-либо, поворачивайся и уходи, это мошенники». Вечером мне позвонили из компании и сказали, что я им подхожу и могу завтра прийти на обучение.

Задумываюсь, не попала ли я в очередную ловушку к псевдо-работодателям. Решила покопаться в Интернете, узнать на форуме об этой компании. Так и есть, Сеть пестрит отрицательными отзывами об этой фирме. После того как человек внесет залог 500 рублей и пройдет курс обучения, ему при оформлении договора предлагают купить товар на 23 тысячи рублей, т.е. это - обычный сетевой маркетинг.

Ни на какое обучение я не пошла. И почему-то совсем уже не хотелось браться за новые поиски. На постоянном месте все наладилось. Зарплату выплачивают вовремя, за детьми помогает мне присматривать мама мужа. И аллергия прошла как-то сама собой.









Какими бывают обманы при трудоустройстве, как их распознать и куда обратиться за помощью?





1. Безадресная вакансия, пришедшая на ваш электронный ящик в виде т.н. спама, не заслуживает доверия. Особенно если вы не подавали никаких резюме. Ни один уважающий себя работодатель не будет набирать сотрудников посредством массовой рассылки.

2. Должности типа «бизнес-партнёр», «помощник руководителя» или «сотрудник в офис» не заслуживают доверия. Любой нормальный работодатель обязательно очертит сферу обязанностей и чётко укажет название открытой вакансии.

3. Безразмерная зарплата типа «от 100$ до 100000$» – явный признак того, что вас обманут. Наиболее часто случается в сфере сетевого маркетинга.

4. Слишком привлекательная должность с такой же заработной платой. Эти вещи должны вызывать немедленные ассоциации с бесплатным сыром и мышеловкой. Классический пример – «работы на нефтяных промыслах в Норвегии». Достаточно знать, что сами норвежцы годами стоят в очереди, чтобы попасть на такую работу.

5. Если в объявлении или непосредственно при встрече вам заявили нечто типа «приведи ещё трёх таких же и получи…», значит, вы либо попали в сетевой маркетинг, либо в агентство по трудоустройству. И те, и другие часто практикуют подобные приёмы.

6. Также явный факт мошенничества – когда небольшая компания принимает сотрудников пачками, объясняя это, как правило, расширением штата. Чаще всего им требуются «менеджеры по продажам». Здесь тоже в лучшем случае – агентство по найму, в худшем – обман.

7. Если выясняется, что «работодатель» принимает на работу практически всех желающих, то, скорее всего, это очередной обман. К нормальному работодателю не будут стоять очереди, особенно если они разноплановые, состоящие из студентов, стариков, женщин и т.д.

8. Как только вас вместо собеседования приглашают на «презентацию» или «семинар», бегите от этого приглашения как можно быстрее, особенно если предлагают взять на «собеседование» супруга или родственников. В лучшем случае – сетевой маркетинг или финансовая пирамида, в худшем – опасная секта.

9. Как только работодатель попросит у вас оплату, пусть хотя бы даже символическую, в один рубль, сразу можете поворачивать назад. Ни о каких средствах «на канцелярские расходы» или «на оформление карты-пропуска» и речи быть не может. Помните, что работодатель должен платить вам деньги, а не получать их от вас.

10. С огромной долей вероятности, если вам предлагают выполнять неквалифицированную, грубую работу на дому из серии «собирать авторучки или детские игрушки», «варить «экологически чистую» косметику» и т.д., скорее всего, это примитивное мошенничество, на одном из этапов которого у вас обязательно попросят денег.

11. Как только в процессе собеседования у вас попросят документы якобы в залог или для оформления вас на рабочее место, причём предполагается, что документы возьмут и уйдут с ними хотя бы в другую комнату, следовательно, с большой долей вероятности вы попали к довольно опасным мошенникам.

12. Если перед приёмом на работу вам предлагают платные курсы «обучения» или «повышения квалификации», это 100% обман. Нормальный работодатель или обучит вас бесплатно, или будет иметь дело только с квалифицированными кадрами.

13. Как только работодатель начал хвастаться своими связями в правительстве, спецслужбах и т.д., намекая, дескать, «вы же понимаете, под кем мы работаем», с огромной долей вероятности перед вами обыкновенные мошенники, которые ещё не раскрыли всех своих карт.

14. Если в процессе собеседования вас начали «разводить на слабо», значит, пора вежливо прощаться и уходить. Рассказы, что «это бизнес для серьёзных людей» или «кто не рискует, тот не пьёт шампанское» и т.д., «серьёзные люди» могут оставить для себя.

15. Если окончание установленного испытательного срока размыто, или не ясна заработная плата на этот период, или, к примеру, заработная плата слишком отличается от той, которую вам пообещали выплачивать, когда примут на постоянную основу, значит, перед вами нечистый на руку работодатель, желающий «поматросить и бросить».

16. Если в процессе собеседования с глазу на глаз или дистанционно вас просят выполнить на пробу некую работу, будь то перевод, составление искового заявления и т.д., значит, перед вами, скорее всего, мошенник, желающий, чтобы вы сделали за него его работу. 17. Если вам отказываются предоставить возможность пообщаться с текущими или бывшими сотрудниками компании, следовательно, работодателю есть что скрывать.

18. Демонстративные обиды на вашу просьбу о предоставлении публичных документов типа лицензии предприятия – очень плохой признак.

19. Обилие отрицательных отзывов в сети Интернет о конкретном работодателе говорит само за себя. Не ленитесь и проверяйте подобную информацию.



Если вы все же попали в такую ситуацию, то стоит найти одну из этих организаций: полиция,

прокуратура, государственная инспекция труда, суд. Все эти органы предусматривают подачу заявления о нарушении ваших прав, которое будет рассмотрено по истечении определенного времени.



Светлана Шкроб