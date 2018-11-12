«ТУ» Комсомольска-на-Амуре под вопросом

Судьбу Трамвайного управления Города юности в очередной раз обсудили в Хабаровске. Вопрос оказания срочной финансовой помощи муниципальному предприятию рассмотрели на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры краевой Законодательной думы.мКак сообщают сетевые издания со ссылкой на пресс-службу краевого парламента, администрация Города юности обратилась за поддержкой в решении этой проблемы к региональным властям. Мэрия Комсомольска-на-Амуре направила запрос о предоставлении ей 20 миллионов рублей. Деньги нужны, в том числе, для реконструкции мостового перехода, соединяющего микрорайон «Амурсталь», где размещается трамвайное депо, с остальной частью города.

Однако очередная попытка сохранить транспортное предприятие, на котором сейчас трудится около ста человек, не вызвала энтузиазма у региональных чиновников. Как прокомментировал Дмитрий Тенетко, первый заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края, «…эта история с финансированием из краевого бюджета муниципального трамвайного управления Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться постоянно. А экономика предприятия свидетельствует, что прибыли там нет и не будет».

Особое беспокойство финансистов вызывает состояние злополучного мостового перехода. Он проходит над железнодорожной веткой, по которой курсируют грузовые составы. Запрет на движение трамваев вынесла специальная комиссия, выполнившая обследование сооружения. При этом указывается: после устранения выявленных недочетов запрет может быть снят.

Обращение главы Города юности за финансовой помощью также было направлено в краевое министерство финансов. Но и там, скорее всего, ответят отказом. Как объясняют чиновники: комсомольское МУП «ТУ» не единственное, чьи транспортные сети находятся в плачевном состоянии. А потому ждать чуда в виде краевых дотаций не стоит.

В конце октября СМИ Комсомольска-на-Амуре рассказали о якобы подготовленном администрацией города постановлении, в котором речь идет о ликвидации Трамвайного управления. Сообщалось, что ситуация должна была проясниться с наступлением ноября. Но более точных сведений пока нет. 28 октября работники предприятия провели митинг, на котором призвали не лишать горожан экологически чистого вида транспорта, имеющего, помимо того, важное социальное значение – он особенно популярен у жителей старшего возраста. Мероприятие собрало около двадцати человек и не вызвало особого резонанса.

Стало известно, что прерванное из-за остановки трамваев пассажирское транспортное сообщение между отдельными кварталами «Амурстали» и остальной частью города в ближайшее время восстановят. С сегодняшнего дня, 12 ноября, на линию вышел автобусный маршрут, который продублирует прерванное движение трамвая №3.



Алексей Стахов