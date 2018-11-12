Жительница Бикина собирается отстаивать права на Красной площади

Жительница Бикина Валентина Шувалова на крыльце здания правительства Хабаровского края провела не один месяц: и до солнечных ожогов достаивалась, и до простуды, желая с глазу на глаз поговорить с губернатором, семь лет назад письменно пообещавшим ей решить проблему. Валентина Сергеевна искала встречи еще с Вячеславом Шпортом, а дождалась приема у Сергея Фургала. К нему, еще депутату Государственной думы, она тоже обращалась.

Суть проблемы – в плакатике, что держит в руках Шувалова: «Инвалида войны сняли с очереди на квартиру». Перипетии, ее походы по инстанциям, ответы и обещания можно описывать долго, но суть от этого не изменится – брат Валентины Сергеевны до сих пор остается без собственной крыши над головой.



Александр Шувалов – кавалер ордена Красной Звезды, воин-интернационалист, награжденный медалью от благодарного афганского народа и знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», в середине 80-х командовал танковым взводом. Все его ребята вернулись домой к своим матерям. И он вернулся и продолжил службу на Дальнем Востоке. Но полученная под Кандагаром контузия давала о себе знать.

В 2002 году Александр Шувалов был уволен в запас без предоставления жилья. Собственно, оспаривается и сама законность увольнения. В 2011-м снят, что называется, «без объявления войны» с очереди на получение квартиры в г. Владивостоке. В обоих случаях есть масса нюансов, где прослеживается нарушение прав офицера. Не так давно эти нарушения закона подтвердила и бикинская военная прокуратура. Все перемешано в этой истории – военные ведомства и гражданские администрации, Хабаровский край и Приморский, и даже, как ни странно, г. Ульяновск, но проблема существует 16 лет.

Валентина Шувалова, сестра воина-интернационалиста, подхватила эстафету по восстановлению справедливости. Она терпеливо и настойчиво идет от инстанции к инстанции, понимая: запутанную историю требуется разматывать по ниточке. И да, ей требуется помощь людей, обладающих властью, способных принимать решения. В прошлую среду уже новый губернатор Хабаровского края беседовал с Валентиной Сергеевной. Вышла ли она из «белого дома» окрыленной? Трудно сказать, ведь каждый из нас, наверное, понимает: реши губернатор проблему одним росчерком пера, предоставь инвалиду жилье из каких-нибудь правительственных запасов, и завтра на крыльце администрации появятся новые ходоки за справедливостью.

- Во всяком случае, теперь меня ничто не останавливает, чтобы встать на Красной площади, - говорит Валентина Сергеевна, - я не прыгала через голову, все предварительные инстанции пройдены.

Хочется, чтобы у нее, не нашедшей поддержки даже в «Боевом братстве», все получилось. Ну не должны люди, честно отдавшие Родине долг, выбрасываться на обочину, как поломанные машины на свалку.



Ирина Северцева



