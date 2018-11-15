В Хабаровске жильцов бараков в парке продинамили?

Парк «Динамо» обрастает современными пространствами. Остаются в нем нетронутыми только два старейших городских барака.

Шум тяжелой техники разорвал тишину над оврагами парка «Динамо» в самом центре Хабаровска. Пестрые ленточки окольцевали один из возводимых объектов. Его будущие контуры представить не получается.

- Мы начали делать беседку из досок, нашли их тут рядом, насобирали. Заходить за ленточки без касок нельзя: доски могут упасть, но мы их стараемся хорошо закрепить. Каски у нас есть, они дома. Сегодня работа закончена, продолжим завтра, - говорит один из строителей, мальчуган лет двенадцати. Его окружают еще несколько ребятишек мал мала меньше. Разговор происходит между двумя двухэтажками. На одной указан адрес: ул. Дикопольцева, 15. Соседнюю украшает номер 13.





«Нехорошие соседи»

Строительная суета внесла свои коррективы в жизнь обитателей этих домов.

- Как здесь проехать? Видите, единственную дорогу перекрыли! Рабочие с полмесяца назад сняли асфальт и до сих пор не закончили! – возмущается водитель легковушки, которая осторожно пробирается по изрытой грунтовке. – Мы живем в 13-м доме, у нас дети, и без машины никак нельзя!

- Они ездят туда-сюда, туда-сюда, в день по несколько раз – не дают технике работать, - высказывает встречное недовольство гражданин в яркой спецовке с лопатой в руках.

Мастер участка, представившийся Русланом, объясняет: его работникам нужно отремонтировать дорогу, что проходит в восточной части парка «Динамо» от улицы Дикопольцева до развилки перед участковым пунктом полиции.

- Один слой отсыпки уже сделали, сейчас еще раз отсыпаем, бетонируем и потом - два слоя асфальта, - рассказывает мужчина.

В сторонке между деревьями – мешки с мусором.

- Несут жильцы из двух этих бараков! - продолжает Руслан. – Мы уже вывезли две машины мусора. Собираем каждый день новый, а они ночью приносят. Видят, что работа идет, должны сами заняться, а не на нас перекладывать!

Пытаюсь заступиться за «нехороших соседей» - только ли они захламляют парк?

- Мусора вокруг – во! – выразительно соглашается мой собеседник. И добавляет: – Хватает вообще…





Чертовщина под крышей

Любопытная деталь. Парк «Динамо» расположен, что называется, под боком у мэрии - в нескольких минутах ходьбы от здания администрации города. Проблема замусоривания территории – одна из давних. Как и вопрос благоустройства парка в целом. Его реконструкция начиналась больше десяти лет назад. Но была неожиданно прервана, когда в 2008-м «Динамо» перешел в ведение краевых властей – в парке ввели особый природоохранный режим, обеспечивать который городским властям не доверили. При этом возникла парадоксальная ситуация. Посреди эдакого «заповедника чистоты» оказались сразу два жилых дома с удобствами во дворе. В каждом доме - по 16 квартир. Жильцам двухэтажек еще тридцать лет назад обещали расселение.

«Деревяшки» постройки тридцатых годов прошлого века, по словам старожилов, последний раз капитально ремонтировали в конце 1960-х. И то коммунальные службы, якобы, ограничились переоборудованием внутриквартирных печей: прежде их топили из коридора, а после ремонта – непосредственно из комнат. Немного подлатали и крыши с чердачными помещениями. Судя по дырам в кровле, которые сейчас напоминают оконные проемы в игривом стиле «модерн», старикам можно верить. Чтобы представители обслуживающих организаций обследовали чердаки – такого здесь не припомнят. Зато были пожарные. И удивлялись: как бараки еще целы?

- Мы топим печки. Дымовые трубы у нас в ужасающем состоянии. Посмотрите на наружную часть дымоходов, над крышей. А на чердаке некоторые кирпичи просто искрошились, и через щели бывает видно огонь, - делится тревогой пенсионерка Елена Ивановна. – В прошлом году я лично вызывала пожарных. Из-под крыши 15-го дома валил дым. Думали: все, горим!

Пожарные «успокоили»: огня не было, трубы, наверное, просто забились или тяги не было. Но проживающие в доме №13 сделали выводы: люки на чердак взяли под замок. Этому, вероятно, способствовали еще несколько обстоятельств.

- Года два назад какие-то мальчишки бросили одновременно в оба подъезда нашего дома палки, обмотанные тряпками. Повалил дым, его успели заметить до того, как огонь разгорелся. Потом добрые люди сказали: следите, ваш дом хотят сжечь. И мы, соседи, дежурили, следили, чтобы ничего такого не произошло, - припоминает Елена Ивановна.

Случалась здесь и настоящая «чертовщина».

- Лет восемь назад в одном из подъездов 13-го дома обнаружили бомбу! Как раз на День города, 31 мая! Помню, какого-то особо важного гостя ждали на праздник. Как потом говорили, взрывное устройство было спрятано в двухлитровой коробке из-под сока, даже тикал датчик времени. Я была дома, а тут понаехали отовсюду! Ко мне стучат, открываю - милиционер: «Эвакуируйтесь!» Я ничего не понимаю, а когда все объяснили – документы в руки, какие-то вещи – и на улицу. Там, наверху, у спортивного центра, стояли, пока разминировали. Где-то около часа на это ушло, - рассказала проживающая в одной из квартир дома №15 женщина по имени Галина. – Что было дальше, нашли кого или нет, вроде и не сообщали нигде.





Это не Сталинград. Это Хабаровск

Самые первые из нынешних жильцов злополучных двухэтажек поселились здесь более полувека назад. В их числе мама Галины - Людмила. Женщине без году восемьдесят. Квартиру ей предоставили как инвалиду. Говорит она плохо, но объясняет: уже много лет что ни дождь, потолок в их квартире на втором этаже начинает течь. Для сбора потоков воды приспособили детскую ванночку. Можно представить, в каком состоянии чердачные перекрытия. Но, похоже, прогнили и балки между этажами. Полы под ногами ходят ходуном. А при виде дверного проема на первом этаже, между лестничным маршем и внутридомовым коридором, вспоминается фильм «Сталинград».

- Я к подружке в гости зашла, мы вместе гуляем, - говорит одна из девчушек во дворе. – С чего это должно быть страшно? В учебниках по истории картины страшнее!

Мнение ребенка не разделяют взрослые. Балка над дверным проемом рухнула аккурат четыре месяца назад на глазах у жильцов.

- Я увидела и думаю: надо бы ее снять, а то, не дай бог, упадет и придавит ребенка. Уже рукой потянулась, и тут мне соседки говорят: там уже трещит! Я успела на шаг отойти - балка пошла вниз, а вместе с ней и часть стены! – не смогла скрыть своего ужаса в интервью журналистам одна из проживающих в доме №15.





И те пропали, и эти

Возвращаясь к вопросу о расселении этих бараков, мои собеседники признаются: надежды на скорое новоселье у них – никакой.

- На моей памяти впервые наши дома хотели расселять где-то лет 25-30 назад. Якобы, построили дом специально для нас, неподалеку от 19-й школы, что на улице Волочаевской. Но как-то все смолкло, и там сейчас живут другие люди. Потом в 1995-м или 96-м ходил участковый, проверял документы: кто прописан, кому положена новая жилплощадь – опять затихло. Года 3-4 назад какая-то фирма, «Амурские зори», что ли, решила на нашем участке что-то строить и обещала нас расселить. Опять, говорят, проект рассыпался. И вот, этой весной, на подъездах развесили объявления: приходите в 103-й кабинет мэрии, приносите документы. Ну, и что? Оставили данные, а сейчас, пишут, очередной подрядчик пропал – ни слуху о нем и ни духу! – пересказывает вехи истории Галина.

Потерявшие надежду на скорое избавление жители как могут ремонтируют свои квартиры самостоятельно. Некоторые поставили пластиковые окна – чтобы не было сквозняков. Сделали косметический ремонт полов, стен, потолков. Там, где это возможно, установили дополнительные подпорки. В одной из квартир первого этажа, например, по словам проживающих, перекрытие пола держится на домкратах. Одним словом, к строительным неудобствам приспособились. Сложнее свыкнуться с постоянной сыростью, источник которой – не только небесная влага, но и вода, стекающая из расположенной рядом с домом колонки. Только ли от нее – трудно сказать. Поблизости – знаменитое чудо дальневосточной столицы: городские пруды, созданные на месте оврагов, по которым всегда бежали ручьи.

Сырость не замечают только некоторые жильцы. В их числе те, кто давно свыкся с непритязательным полутрущобным уютом, опустился по социальной лестнице ниже некуда – есть здесь и такие. Но в основном это, конечно же, тараканы, которых, увы, ничто не берет.

- Я с пенсии потратил тысячу на ловушки для тараканов, обложил ими мебель, вокруг себя, все шкафы, полки – днем еще нормально, а ночью слышно, как ползают! – признается Юрий, водитель с тридцатилетним стажем. – Где они прячутся? В дереве! В стенах, в брусе – делают там гнезда, и никак их не вывести!

Некоторые, правда, пытаются в эти дни выморозить свои квартиры и таким образом выжить ужасных соседей из стен. Тем более что протопить печи в квартирах могут только те, кто запасся дровами – досками, хворостом и так далее. Уголь пока не завезти: дорога все еще на ремонте.

Резонный вопрос: а как насчет ипотеки, были ли попытки улучшить жилищные условия, заручившись поддержкой у банков, вызывает у моих собеседников горькую усмешку. В нашей стране игры в ипотеку по карману не всем, и уж точно не проживающим на пятачке среди парка «Динамо».

Пока я изучал исторические двухэтажки под боком у мэрии, детвора успела соорудить нечто вроде усадьбы – разумеется, сравнение требует очень смелого воображения. Рядом с приземистой постройкой из каких-то остатков мебели, обтянутых полиэтиленовым пологом, - подобие машины, сплошь из старых покрышек. Их детвора натаскала со стройплощадок, которые развернулись на территории парка «Динамо». Мэрия завершает вторую очередь его реконструкции.

По оврагам уже протянули велодорожки для любителей экстремального отдыха. Заканчивается укладка брусчатки, где будут прогуливаться жители и гости Хабаровска. До конца года появятся площадки для занятий воркаутом и скейт-парк. Сумма работ оценивается в 40 миллионов рублей. Сколько хотел вложить в расселение бараков новый инвестор, заявлявший о желании возвести на их месте гостиничный комплекс, сказать нелегко. Однако, как ранее сообщалось в СМИ, решить этот вопрос он должен в ближайшие несколько лет. На приобретение другого жилья для людей, дома которых затерялись в парке «Динамо», отпущен срок до 2025 года, если верить ранее публиковавшейся информации. В мэрии города не так давно был дан комментарий: застройщик столкнулся с финансовыми проблемами. Расселение снова затормозилось. Неужели кто-то кого-то опять продинамил?..



Алексей Стахов