Сказочная битва прошла на Амуре

В Хабаровске прошел II краевой конкурс сказителей «Нингман», что в переводе с нанайского языка означает «сказка». Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Они - как драгоценные бусинки, из которых складывается и мудрость, и уникальный народный опыт бережного отношения друг к другу и к окружающей действительности. Пока живы бабушки, живы и сказки. Будут они рассказываться, значит, и будут сохраняться языки. На конкурс сказителей съехались исполнители - хранители устного народного творчества из Нанайского, Аяно-Майского, Комсомольского, Амурского, Хабаровского, Солнечного муниципальных районов, района им. Лазо Хабаровского края. Возраст сказителей от 10 лет и до 80.

Собственно, не хочется писать, что это конкурс. Это, скорее всего, фестиваль, потому что победители в этом сложном деле сохранения родных языков коренных амурских народов все - и выступавшие, и зрители. Кстати, в этом году часть конкурса была виртуальной: присылались видеозаписи из отдаленных северных территорий. Слишком накладно добираться до Хабаровска. Стоит добавить, что после первого конкурса в Хабаровском крае появились его младшие братья. В районах стали проводить свои «сказочные» соревнования.

… Удивительное дело, сказки сказывались на нанайском, эвенкийском, удэгейском языках, сначала непонятно, но настолько эмоциональны были рассказчики и рассказчицы, что что-то щелкало и… В этой вязи звуков, красивом синкопирующем ритме слышалась музыка - замысловатая, порой вводящая в транс, словно начинали звучать узоры на амурских халатах, словно начинали петь песни петроглифы Сикачи-Аляна: вот летит чайка над Амуром, а вот - дракон, застывший в виде одного их холмов в Хабаровске, а вот - нанайский охотник, стреляющий в три солнца, а вот удэгейский - в два. Одна стрела у него костяная, а вторая - железная… А вот - глупая навага:



- Люди говорят, что навага - самая ленивая рыба на свете! Ничего не любит делать, ничего и не умеет. Целыми днями только пляшет и поет. Ничего не подготовила к зиме, ни запасов, ни дров. А зима уже скоро, уже прохладно на улице. А навага: «Нужно больше плясать, веселиться и прыгать! Тогда никогда не будет холодно!».

Вот и зима пришла, стало так морозно, что наваге больше не захотелось плясать. Холодно шевелиться.

«Что же мне делать? Рядом моя соседка живет. Пойду к ней, погреюсь. Может, она и дровишек даст. Натоплю печку, и будет мне тепло». Подошла навага к двери, стала ее толкать-толкать, а дверь не открывается, снегом ее завалило. На улице-то метель злющая!

«Замерзну я совсем! Ну почему я не заготовила дровишек! Сейчас сидела бы у огня, косточки грела!»

Косточки?!

«Грудь у меня большая. Косточек, значит, много. Косточки достану и печку ими растоплю. И будет тепло-о-о!» Достала косточки, огонь развела, стала их жечь, и снова тепло, и снова весело!

Быстро косточки сгорели, стало опять холодно. Достала она вновь свои косточки…Так всю зиму и топила печь ими… Пришла весна, стало тепло, а наваге невесело. Без костей она осталась, новые-то не выросли. Как танцевать без костей-то? А кто виноват? Сама виновата!

В Хабаровском крае нивхский язык находится в серьезной опасности, а орочский и негидальский языки практически исчезли.

По оценкам лингвистов, полноценных носителей негидальского языка насчитывается всего трое, ещё ряд людей знает язык пассивно. Всего негидальцев проживает в Хабаровском крае 567 человек. Негидальцы – один из древнейших народов Приамурья, генетически родственен коренным жителям севера Америки.

Орочский язык относится к южной группе тунгусо-маньчжурских языков, близок к нанайскому и удэгейскому языкам. Орочи живут в Комсомольском, Совгаванском, Ульчском районах. Численность говорящих на орочском языке, согласно переписи, не более 8 человек. По одной из гипотез, орочи - потомки легендарного сахалинского народа тончи, с которым воевали айны.

Нивхский язык распространен на севере Хабаровского края. Нивхи - древнейший народ, живущий на Дальнем Востоке с доледникового периода.

Эту нивхскую сказку рассказала Любовь Донкан из древнейшего села Сикачи-Алян.- В нашем селе на родном языке не говорят. Почему? Запрещали в советское время нанайский язык: «Говорите на русском зыке, чтобы вас все понимали. Все же в России говорят на русском!». А сегодня последние носители языка - наши бабушки и дедушки умирают, вместе с ними умирает и язык. А молодежь родным языком не интересуется. Ни в Интернете, ни на радио, ни на телевидении нет ничего на нанайском языке. Я - учитель нанайского языка, но я свой язык почти забыла…Вспоминаю свою бабушку - до пяти лет я росла у нее на спине. У нас бабушки всегда носили своих внучат на спине. А она только по-нанайски говорила. Когда мне исполнилось шесть, у нас открылся нулевой класс, срочно меня переучивали говорить по-русски, в школе-то были русские учителя. Вот и забыла язык, после того как окончила школу.- А сегодня есть учебники на родном языке?- Только сегодня они появились - с первого по одиннадцатый классы. Нанайцы - самый богатый среди амурских народов, потому что есть и учебники, и много книжек на родном языке.

Эту сказку рассказывали малышам в колыбели, когда они, нашалившись, не могли заснуть.

- Жил был один глупый мальчик. Утром соорудил себе лук со стрелами. Натянул тетиву, выстрелил и попал в воробушка. Пожарил птичку на углях и съел целиком вместе с косточками. Вечером сходил «по-большому». А из его кучки вылетел воробышек, стал чирикать и смеяться над мальчиком: «Ах-ха-ха! А я тебя всего видел. А я в твоем рту побывал, видел твои зубы, твой животик увидел, твою попочку увидел». И улетел воробей.

Любовь Самар, рассказавшая эту сказочную историю, живет в селе Кондон Солнечного района. Там археологи нашли знаменитую керамическую Амурскую Нефертити. Ее возраст - около пяти тысяч лет.

- У нас в селе никто уже не говорит по-нанайски. Практики нет. Мы по-русски говорим с нанайским акцентом, по-нанайски – с русским. Моя мама говорила только по-нанайски. До первого класса я с ней общалась только на родном языке. В школу пошла, стала с ней говорить по-русски. Папа мой окончил институт имени Герцена в Москве, а мама была неграмотной. Я рада, что меня поздно родили. Моя сестра с 32-го года. Там не до нанайских сказок было. Работали, после войны колхоз поднимали. Конечно, в 70-х годах нанайская речь у нас звучала. Мои сверстницы уже почти не говорят на родном языке. Я так хочу услышать нормальную нанайскую речь! Я так по ней скучаю! Раньше хотя бы телепередача была на родном языке, «Мангбо Нани», а теперь ничего…

Больше и чаще бы такие конкурсы проводить, да так, чтобы власть на призы расщедрилась богатые! Может быть, и чаще стала бы звучать речь амурских народов! А еще бы и радио, и телепередачи на языках!

…В первый конкурсный день, который проходил в Хабаровской библиотеке имени Наволочкина, прозвучали мифы и предания, детские, героические и волшебные сказки, сказки о животных. Помимо сказочных состязаний были ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Пакси», выставка книг «Фольклор народов Приамурья», мастер-класс по сценической речи. Члены жюри уверены, что второй конкурс прошел лучше, чем первый - и по количеству участников, и по качеству.

- Самое главное, что вспомнили сказки своих предков, - поделилась писательница Валентина Кялундзюга, член жюри. У нее совсем недавно вышла красочная книжка с удэгейскими сказками. – У нас начинают нараспев сказку так: Ана-на-а – это значит «давным- давно». Багдэини…ом-о-безаяду…ом-о-о.. баяду…



Юрий Вязанкин



