Откуда хабаровские предприниматели берут базы данных



«Внимание! Энергосбытовая служба г. Хабаровска информирует: заканчивается срок эксплуатации счетчика учета электроэнергии…» Кто из хабаровчан еще не находил подобного в своем почтовом ящике? О явлении угроз народу мы начали писать еще в сентябре (см. «МД XXI век» № 37, «Рубят капусту?»), предложили читателям сообщать, если подобная история произойдет с ними. В управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю мы выяснили: подобные листовки – обман потребителя. Ну, мало того что название конторы сильно похоже на название ресурсоснабжающей организации, так еще и сама бумажка оч-чень напоминает официальную квитанцию.

«Я как человек, который только приобрёл собственное жильё, вполне могла бы поверить в эту бумажку», - пишет нам Татьяна Н. Татьяну предупредила наша публикация.

Дмитрий, живущий на улице Пионерской, выяснил, что его «разводят», сам. Звоню, рассказывает он, спрашиваю, мол, для чего вы мне это прислали, откуда у вас такие сведения. Снимали показания вашего счетчика, отвечают, вот и увидели. Тут Дмитрий сильно возмутился: «Что за ахинею несете! Никто ко мне показания снимать не ходит, я их сам передаю!».

В общем, мы тоже решили пройти путем Дмитрия. Звоним по указанному в бумаге номеру 51-63-50.

- Вот извещение пришло, что, пора счетчик менять? А почему?

- Вы когда устанавливали?

- Не помню, не знаю где посмотреть.

- Назовите адрес, - называю. – Вам ошибочно прислали.

- Вы как это узнали?

- А у вас в квитанции на оплату написана дата установки счетчика.

- А! Это я попала в «Энергосбыт»?

- Нет, мы - коммерческая организация.

- Откуда тогда вам известно, какой у меня счетчик стоит?

- Мы работаем с ДЭК на коммерческой основе. У вас новый счетчик, у них срок эксплуатации 16 лет, не переживайте.

Я, ребята, за другое переживаю: откуда у вас сведения? ДЭК на коммерческой основе предоставила?



На официальном сайте Дальневосточной энергетической компании написано, что

«в соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и энергетической эффективности» собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу этого закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию». Разъяснено и то, что мы можем, конечно, услугами других фирм воспользоваться, но все равно без энергосбытчиков никуда: новый счетчик не подключишь, а без него… Все правильно, платим «по среднему», с применением повышающих коэффициентов. Для установки прибора предлагают воспользоваться услугами собственного сервисного центра.

Звоню туда:

- Сколько стоит у вас установка счетчика под ключ?

- От 1800 до 2597, в зависимости от класса. (В бумажке предлагают 2200. – Авт.)

- А я могу в коммерческой фирме заказать?

- Можете, но вам все равно придется прийти к нам на опломбировку.

- Так бывает, что коммерсанты сами все сделают?

- Ну, есть с некоторыми фирмами такие договоры.

Выяснять, как «Энергосбытовая служба г. Хабаровска» связана с Хабаровским энергосбытом, мы стали неслучайно. Заметили одну особенность. Ее и другие замечают. «Куар-код сайт ДЭК выдаёт, если отсканировать», - пишет нам Татьяна Н.

Последний звонок - в единую справочную службу монополиста по раздаче электроэнергии на Дальнем Востоке.

- Скажите, вот нам пришло извещение о том, что заканчивается срок эксплуатации счетчика электроэнергии…

- Кем подписано?

- Цветковским.

- Выбросите. Прохиндеи это.

- А почему тогда на извещении ваш куар-код?

- Не может такого быть!

- Может.

- Значит, скопировали…

Может, конечно, и скопировали. Но вопрос, где коммерсанты взяли базу абонентов, остается невыясненным. Кто поможет? Неужели правоохранительные органы?

Пока к печати готовился этот материал, в редакцию принесли новое извещение – о проведении работ из Городского Центра Учета Водопотребления. Тут еще более пугающая информация: и печать «Повторное извещение», и предупреждение, что работы будут проводиться с 06 по 30 ноября, и требование согласовать дату и время процедуры проведения поверки приборов учета. Ну и, конечно, пугающие суммы расчетов по нормативу. Извещение напечатано типографским способом, штрих-код выдает чужой регион, куар-код – нерабочий, для пущей важности. Но тут история «с историей». Ее мы расскажем в следующем материале.