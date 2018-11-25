Общество
Откуда хабаровские предприниматели берут базы данных
«Внимание! Энергосбытовая служба г. Хабаровска информирует: заканчивается срок эксплуатации счетчика учета электроэнергии…» Кто из хабаровчан еще не находил подобного в своем почтовом ящике? О явлении угроз народу мы начали писать еще в сентябре (см. «МД XXI век» № 37, «Рубят капусту?»), предложили читателям сообщать, если подобная история произойдет с ними. В управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю мы выяснили: подобные листовки – обман потребителя. Ну, мало того что название конторы сильно похоже на название ресурсоснабжающей организации, так еще и сама бумажка оч-чень напоминает официальную квитанцию.
«Я как человек, который только приобрёл собственное жильё, вполне могла бы поверить в эту бумажку», - пишет нам Татьяна Н. Татьяну предупредила наша публикация.
Дмитрий, живущий на улице Пионерской, выяснил, что его «разводят», сам. Звоню, рассказывает он, спрашиваю, мол, для чего вы мне это прислали, откуда у вас такие сведения. Снимали показания вашего счетчика, отвечают, вот и увидели. Тут Дмитрий сильно возмутился: «Что за ахинею несете! Никто ко мне показания снимать не ходит, я их сам передаю!».
В общем, мы тоже решили пройти путем Дмитрия. Звоним по указанному в бумаге номеру 51-63-50.
- Вот извещение пришло, что, пора счетчик менять? А почему?
- Вы когда устанавливали?
- Не помню, не знаю где посмотреть.
- Назовите адрес, - называю. – Вам ошибочно прислали.
- Вы как это узнали?
- А у вас в квитанции на оплату написана дата установки счетчика.
- А! Это я попала в «Энергосбыт»?
- Нет, мы - коммерческая организация.
- Откуда тогда вам известно, какой у меня счетчик стоит?
- Мы работаем с ДЭК на коммерческой основе. У вас новый счетчик, у них срок эксплуатации 16 лет, не переживайте.
Я, ребята, за другое переживаю: откуда у вас сведения? ДЭК на коммерческой основе предоставила?
На официальном сайте Дальневосточной энергетической компании написано, что
«в соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и энергетической эффективности» собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу этого закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию». Разъяснено и то, что мы можем, конечно, услугами других фирм воспользоваться, но все равно без энергосбытчиков никуда: новый счетчик не подключишь, а без него… Все правильно, платим «по среднему», с применением повышающих коэффициентов. Для установки прибора предлагают воспользоваться услугами собственного сервисного центра.
Звоню туда:
- Сколько стоит у вас установка счетчика под ключ?
- От 1800 до 2597, в зависимости от класса. (В бумажке предлагают 2200. – Авт.)
- А я могу в коммерческой фирме заказать?
- Можете, но вам все равно придется прийти к нам на опломбировку.
- Так бывает, что коммерсанты сами все сделают?
- Ну, есть с некоторыми фирмами такие договоры.
Выяснять, как «Энергосбытовая служба г. Хабаровска» связана с Хабаровским энергосбытом, мы стали неслучайно. Заметили одну особенность. Ее и другие замечают. «Куар-код сайт ДЭК выдаёт, если отсканировать», - пишет нам Татьяна Н.
Последний звонок - в единую справочную службу монополиста по раздаче электроэнергии на Дальнем Востоке.
- Скажите, вот нам пришло извещение о том, что заканчивается срок эксплуатации счетчика электроэнергии…
- Кем подписано?
- Цветковским.
- Выбросите. Прохиндеи это.
- А почему тогда на извещении ваш куар-код?
- Не может такого быть!
- Может.
- Значит, скопировали…
Может, конечно, и скопировали. Но вопрос, где коммерсанты взяли базу абонентов, остается невыясненным. Кто поможет? Неужели правоохранительные органы?
Пока к печати готовился этот материал, в редакцию принесли новое извещение – о проведении работ из Городского Центра Учета Водопотребления. Тут еще более пугающая информация: и печать «Повторное извещение», и предупреждение, что работы будут проводиться с 06 по 30 ноября, и требование согласовать дату и время процедуры проведения поверки приборов учета. Ну и, конечно, пугающие суммы расчетов по нормативу. Извещение напечатано типографским способом, штрих-код выдает чужой регион, куар-код – нерабочий, для пущей важности. Но тут история «с историей». Ее мы расскажем в следующем материале.
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